Чему учат передачи телеканала «Ю»?

О том, как ТВ-шоу ежедневно разрушают российские семьи, культуру и здоровье людей – в обзоре проектов одного из федеральных каналов.

Месяц назад состоялось награждение победителей премии за доброту в искусстве «На благо мира» (инициатор премии – почетный член Краснодарского центра ЮНЕСКО Александр Усанин). В ходе церемонии известные артисты отметили те шедевры современного творчества, которые культивируют созидательные ценности. Но что же собой представляет большая часть остальной современной культуры?

На нашем телевидении появилось множество проектов, обучающих новым «ценностям» прикованных к экранам зрителей. Как правило, это дети, подростки, домохозяйки и пенсионеры. По мнению психологов, именно детская аудитория впитывает в себя информационные посылы без единого сознательного фильтра. Портал «ЯСНО» подготовил обзор только нескольких ТВ-программ, а наши эксперты составили прогноз «развития» общества, потребляющего сей ТВ-продукт.

Наше внимание привлёк федеральный канал «Ю», ориентированный на женщин в возрасте 14-44 лет. Вот перечень названий только нескольких программ: «Моя свекровь — монстр», «Миллионер на выданье», «Обмен жёнами. Русский сезон», «Женись на мне», «Мама дорогая!», «Немножко разведены». Создатели заявляют, что шоу посвящены теме любви и семьи. Однако даже по названиям закрадывается сомнение, совпадают ли общечеловеческие понятия «любовь» и «семья» с понятиями ТВ-продюсеров. Рассмотрим эти программы детальнее.

«Моя свекровь — монстр»

Шоу выходит по будням в 15:20, когда дома находятся школьники и их неработающие мамы.

Описание на сайте канала: «в самом разгаре битва непримиримых соперниц. Свекрови и невестки выясняют, кто же в доме хозяин, а попутно пытаются выиграть денежный приз, не убить друг друга на кухне и вкусно накормить гостей. Противостояние обострится до предела. В ход пойдут ножи, вилки, интриги и самые экстравагантные рецепты, над которыми невесткам придется изрядно попотеть».

Чему учит россиян

Выходит, что двух самых главных женщин в жизни каждого мужчины называют «непримиримыми соперницами», а их любое взаимодействие можно сравнить с «битвой». В таком ТВ-образе семьи мир вообще не подразумевается. Участницы программы большую часть эфирного времени ссорятся, разговаривают друг с другом пренебрежительно и отпускают обидные шуточки. В такой ядовитой атмосфере готовятся блюда, которыми потом потчуют дорогих гостей. Повсюду царит привкус сарказма и истерии. Свекровей и невесток усиленно учат ненавидеть друг друга.

Аналогичен и проект «Мама дорогая!», после просмотра которого не хочется вовсе создавать семью либо появляется желание отправиться на поиски партнёра-сироты.

«Миллионер на выданье»

Транслируется днём по выходным, когда дома вся семья.

Описание на сайте канала: необходимо «очаровать… нет, не миллионера, а его детей. Ведь именно они решат, кто же станет новой возлюбленной их отца. Девушки поселятся в загородном особняке миллионера, где почувствуют вкус роскоши и правды: их ждут проверки на детекторе лжи, раскрытие секретов и фактов, о которых дамы предпочли бы забыть… Выводить девушек на чистую воду и искать их подлинные мотивы будут не только дети, но и ведущая шоу Екатерина Одинцова. Она тонкий знаток женской психологии и может без проблем определить, кто пришел на проект за любовью, а кто – очередная охотница за богатством. Та девушка, что выдержит все испытания и покорит сердца детей, получит предложение руки и сердца от миллионера».

Чему учит россиян

Пугает сама идея проекта: женщины сражаются за мужчину между собой. В ход идёт всё: интриги, слёзы, притворство, давление на жалость, обнажение тела и души (у кого она входит в комплект). История человечества изобилует примерами славных подвигов и упорных сражений за благосклонность возлюбленной. Нам же предлагают перевернутую картину мира.

Все участницы фотомодельной внешности и значительно моложе жениха. Возникает ощущение, что заскучавшему папе дети выбирают красивую игрушку. Как будет относится состоятельный мужчина к женщинам, которые за него когти рвали? Если задуматься, ответ очевиден – как к очередному развлечению, ведь он не ухаживал, не совершал подвиги в её честь.

Смешно, что девочек проверяют на детекторе: точно она за любовью или только за богатством. Сама постановка вопроса некорректна: как дама может сражаться за любовь к человеку, которого она, по идее, видит впервые? А процедура публичной проверки на детекторе лжи и вовсе унизительна для настоящей женщины.

Подобный проект радостно транслируют и на ТНТ, приучая девочек с детства продавать себя подороже и желательно публично.

«Женись на мне»

В эфире по вторникам в 17:30. Большинство школьников уже вернулись с учёбы.

Описание на сайте канала: «героини нашего реалити идут наперекор стереотипам, берут инициативу в свои руки и сами делают предложение своим возлюбленным. Всего за 3 дня потенциальные невесты организуют собственную свадьбу втайне от жениха: пригласят родственников, купят платье и костюм, вызовут лимузин и закажут ресторан. В назначенный день и час невеста в подвенечном платье произнесёт самые главные слова в своей жизни: «Женись на мне». И если жених согласится – пара тут же отправляется на свою свадьбу. Но согласится ли он?».

Чему учит россиян

«Конечно, согласится!» – хочется ответить всем участницам. А чего за такую смелую, ответственную и целеустремленную девушку не выйти замуж? Именно «замуж», потому что такое поведение характеризует настоящего мужчину, а впоследствии и мужа.

Такие проекты ломают традиции и человеческие ценности в сознании людей, особенно юных. Что это за мужчины, за которыми все бегают, уговаривают и все за них оплачивают? Как они свою семью будут кормить, защищать, каких детей воспитают? При первом же конфликте они вполне обосновано заявят: «Сама мне навязалась, вот сама и решай свои (а, заодно, и мои) проблемы!».

«Обмен жёнами. Русский сезон»

В эфире по средам в 17:30, семья почти в сборе.

Описание на сайте канала: «популярное реалити о семейных ценностях. Рано или поздно, семейные пары сталкиваются с бытом, который заел, и рутиной, которая делает жизнь серой и пресной. Тогда приходит время сменить обстановку, и герои нашего шоу делают это радикально – меняются женами! На 7 дней женщины становятся хранительницами чужого очага, обретают новых мужей и детей. При этом они попадают в семьи с совершенно иным укладом и взглядом на жизнь».

Чему учит россиян

Из описания понятно, чему учит – семейным ценностям. У нас на глазах постулируется принцип свингеров: наскучила своя жена – давай меняться. Не понятно, почему ещё не меняются детьми, мужьями и другими родственниками? В голове оседает понимание, что в самое сердце ячейки общества, в свою семью, можно для разнообразия время от времени впускать совершенно посторонних и людей и ещё давать им право менять традиционный уклад. Конечно, многие семейные уклады далеки от идеала, но для реального улучшения отношений в России существуют специальные люди, например: психологи, психотерапевты, старшие в роду.

Взрослых такой эксперимент может простимулировать к изменениям. Только в какую сторону? А вот как дети это поймут? Возможно, обмен партнёрами или образ шведской семьи станет для них нормой. России нужны такие семьи-трансформеры?

«Немножко разведены»

«Просвещает» зрителей в 17:30 по понедельникам.

Описание на сайте канала: «Путь к семейному счастью лежит через постель. С другим. Адюльтер – тема вечная и спорная: кто-то утверждает, что измена – это смерть любви, а кто-то считает, что хороший «левак» укрепляет брак. На две недели семьи разъедутся и попытаются построить отношения с другими людьми, при этом у них будет полная свобода действий – каждый сам решит, как далеко может зайти с новым партнером. Супруги будут ежедневно созваниваться и даже встречаться «пара на пару», чтобы разобраться в своих чувствах и принять судьбоносное решение – разводиться или нет».

Чему учит россиян

Это шоу олицетворяет абсолютное дно человеческих отношений и смерть семьи. Верность, любовь, честь здесь никому не интересны. Узаконенная и одобряемая измена, показанная на всю страну. Логика проекта проста: семейная жизнь серая и скучная, для её реанимации срочно нужна измена чуть ли не на глазах супруги/а.

Телевизионщики предлагают два варианта развития событий: благодаря осознанному прелюбодеянию супруги либо преобразятся и наполнятся взаимной любовью, уважением друг к другу, либо семья распадётся. А сколько человечеству знакомо историй, когда откровенно изменившие друг другу супруги жили вместе долго и счастливо?

Мнения экспертов

Лев Долгов, председатель Краснодарской краевой общественной организации «СОЮЗ ОТЦОВ»:

– Это ужасно! Мне некогда смотреть телевизор, так как всё время уходит на бизнес, чтобы обеспечивать семью, на воспитание детей, личное саморазвитие и общественную деятельность, чтобы хоть немного сделать что-то лучше вокруг. Но такие программы и темы просто разлагают людей и общество. Сейчас практически всё и везде «заточено» под финансовую выгоду, и наше телевидение, к сожалению, не исключение. И очень жаль, что у создателей подобных «шедевров» на первом месте стоят рейтинг и деньги.

Такая пропаганда всё глубже загоняет нашу страну в одно место…, всё ближе становится социальная катастрофа. Особенно отрицательно это воздействует на умы детей, которые впоследствии и будут воспринимать весь этот бред как норму жизни.

В процессе своей деятельности мне приходится работать с отцами, мужчинами, и я считаю, что сейчас очень важно воспитывать у подрастающих мальчишек ответственность, в первую очередь, за свою семью, детей, жену. А вот подобные программы, навязывающие и пропагандирующие матриархат и такой образ женщины, никак не могут положительно повлиять на правильное воспитание и формирование мужчин из мальчиков.

Анжелика Чумакова, клинический и семейный психолог, гештальт-терапевт:

– Все эти ТВ-проекты основаны на своеобразном визионизме (желании подглядывать за другими людьми) и эксгибиционизме (демонстрации напоказ подробностей своей жизни). Эти термины возникли в сексуальной сфере, но они касаются и поведения человека в целом. Подглядывание вызывает сильный интерес, происходит учащение пульса, дрожь в теле, эмоции зашкаливают. Большая часть людей обожает подсматривать за тем, что происходит в чужих семьях, некоторые, наоборот, готовы выставить на обозрение другим самые интимные подробности своей личной жизни.

Такие программы, как правило, смотрят очень эмоциональные люди, с подвижной психикой. Они выбирают тех «героев», проблемы которых сходны с их собственными. Например, женщину обижает её муж. Вместо того, чтобы решить этот болевой вопрос, она смотрит шоу, где дамы уходят от нерадивых вторых половин и начинают новую яркую жизнь. Женщина-жертва проживает внутри себя чужую историю, спускает пар и продолжает годами жить рядом с домашним тираном.

ТВ-проекты порождают инфантилизм и отвлекают внимание, энергию людей от собственного развития. Зритель выбирает только те проекты, которые затрагивают именно его личные проблемные вопросы.

Конечно, помимо инфантилизма, эти программы разрушают наши традиционные ценности, внедряя в сознание населения негативные паттерны: проявляй эгоизм, агрессию и неуважение к близким, старшим людям.

Телевидение должно иметь просветительскую и образовательную функцию. Вот «Я стесняюсь своего тела» – прекрасный пример созидательного проекта. Он учит бороться с чувством стыда по отношению к собственному состоянию здоровья и телу в целом. Благодаря этой программе многие люди перестали бояться, стесняться своих болезней и, возможно, доктора уже успели спасти не одну жизнь.

(* Комментарий редакции Научи хорошему: Главная цель передачи «Я стесняюсь своего тела» – это сексуальный просвет под прикрытием медицинской риторики. Передача действительно убивает чувство «стыда» по отношению к интимным сферам человеческой жизни. Вот только эти темы и называются «интимными» от того, что их не следует выносить на публичное обсуждение, чем и занимаются в данной передачи. Проблемы со здоровьем надо решать путём самообразования и обращения к специалистам, а не на телешоу).

Сотрудники канала – очень креативные ребята, их поток «созидательных» идей неистощим. Каждый день они заботливо подтачивают фундамент российской семьи и растворяют наши традиции. Их шоу очень эмоциональные, и это притягивает впечатлительных людей. Нам из телевизора разрешают жить с чужими женами, мужьями и детьми, ходить «налево» при первых признаках скуки, грубить родителям, устраивать истерики и скандалы на показ, бегать за мужчинами и уговаривать взять себя в жёны или на иные вакансии. Эфир за эфиром в нас растят самые низменные желания, убивая души и блокируя разум.

Зачем нам номинальные семьи со свободными отношениями и перевёрнутая пирамида человеческих ценностей?

По материалам сайта Ясно