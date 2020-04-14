В повторение пройденного

Ровно за месяц до событий, взорвавших мир в марте 2020 года, а именно 8-9 февраля в данном блоге была опубликована статья вашего покорного слуги, то бишь писателя Всеволода Глуховцева – «Экзистенция кризиса». Многие читатели, наверное, успели позабыть об этом, что немудрено: нам вообще свойственно забывать многое, а после такого информационного Везувия и подавно. Грешным делом, я и сам успел запамятовать кое-что, и вот когда сейчас, без малого два месяца спустя стал ради интереса перечитывать… то несколько нескромно почувствовал себя отдаленным наследником Нострадамуса. Чтобы не быть голословным, позволю себе самоцитирование: ряд выдержек из «Экзистенции кризиса» (они даны курсивом) с моими уже теперешними пометками, комментариями и завершающими выводами.Вот так: вирус неблагополучия зловеще дремал в человечестве, вдруг вспыхнул острой фазой болезни в 2008-м, затем приступ удалось более или менее купировать, и вот сейчас вновь полыхнуло, и уже не в переносном смысле, а в самом прямом, прямее некуда, в форме пандемии, воплотясь в самый настоящий вирус с определенным РНК-геномом… Дождались.Далее я позволю себе обширную автоцитату – сперва, честно говоря, планировал нарезку более мелких фрагментов, но подумав, решил дать целиком один большой, с последующим завершением от текущего момента. Особо дотошные могут свериться с первоисточником: пост от 08.02.2020, 21:00. Особо важные, на мой взгляд, пункты я выделил полужирным шрифтом.Итак, резюме. С распадом СССР человечество окунулось в стихию безудержного потребительства, чрезвычайно выгодную власть имущим – но при том отлично понимавшим, что бесконечно этот рост потребления (читай: поедания биосферы Земли) продолжаться не может, разве что случится какое-то чудо… Чуда не дождались, и перед сильными мира сего встал вопрос: как сравнительно безболезненно снизить антропогенную нагрузку на планету, не способную выдержать чудовищного исчерпания невозобновимых ресурсов?.. Этот вопрос как встал, так и стоит, поскольку самое сложное здесь «сравнительно безболезненно»; историческая память, еще, помнит, слава Богу, как сработала Великая катастрофа, унеся в никуда жизни примерно 150-200 миллионов человек (включая сюда жертвы «испанки», Великой депрессии и разных мелких конфликтов типа Чакской войны, Гражданской войны в Испании и т.п.), а уцелевшие рады были и тому, что живы, какая там, к черту, роскошь. Повторного «решения» такого типа не хотел никто, равно как и резкого падения уровня жизни, пусть бы и без войны: это бы тоже был страшный социальный и психологический шок. А неминуемость упадка вслед за подъемом была очевидна – и население попытались готовить к грядущим неприятностям средствами «мягкого насилия». Да, грянул кризис 2008 года, его сумели пройти, хотя жизнь стала заметно трудней; но в принципе ничего не изменилось, впереди ждали новые Сцилла и Харибда, и все сводилось к тому, как подготовить массы к неизбежной встрече с монстрами…Мне совсем не хочется ударяться в конспирологию – иначе говоря, строить гипотезы при недостатке данных. Скажу лишь, что приплыли явно: пандемия плюс падение бирж очень уж сильно похожи на девятый вал, интерференцию роковых сил, бьющих по ненасытному обществу шопинга и развлечений. Случайно ли так сошлось или рукотворно, по принципу «лучше ужасный конец, чем ужас без конца»?.. – судить не возьмусь, повторю, ввиду нехватки данных. Скажу лишь, что по прошествии и этого кризиса, когда наша планета получит какую-то передышку от людского обжорства, никуда не денется главная проблема: отсутствие великой цели, настоящего развития, бескрайних просторов, которых человек жаждет по самой своей природе… Поэтому единственный пока способ снять напряжение – снизить потребление так, чтобы большинство людей не догадались о том, что им в смягченном виде предстоит пройти то, что столетие назад в неумелых руках превратилось в цепь ужасов. Конечно, ни одно из официальных лиц не решится сказать об этом вслух, но сознавать это надо. И не надо паниковать. Пройдем мы этот кризис, прижмемся, станем поменьше жрать, перестанем покупать бессмысленное барахло, в отпуск поедем на огород вместо Турции с Черногорией… А о великой цели, о прорыве для человечества думать надо, этой сверхзадачи не отменит никто.(с) Всеволод Глуховцев

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5789286.html