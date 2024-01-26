Дело Пригожина ЖИВЁТ! Следующая война России с Западом будет в Африке?
Дело Пригожина ЖИВЁТ! Следующая война России с Западом будет в Африке? На просторах Западной Африки набирает силы новый межгосударственный блок — Альянс стран Сахеля, в который входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Появившееся в прошлом году региональное объединение может стать экономическим и политическим соперником крупнейшего прозападного объединения на континенте — Экономического сообщества стран Западной Африки. Ранее эти страны уже прекратили военное, а также налоговое и административное сотрудничество с Францией, в большинстве из стран Альянса также завершился вывод контингента западных стран.
Комментарий редакции
Основные тезисы данной беседы:
1. Россия продолжает традицию деколонизации Африки, начатую Советским Союзом после Второй мировой войны. Это позиция национально-освободительного движения африканских народов.
2. Проблемы Африки – навязанные колонизаторами искусственные границы, разделяющие народности, коррупция и вывоз капиталов в бывшие метрополии.
3. Россия и Китай приходят в Африку как партнеры, готовые к взаимовыгодному сотрудничеству, в отличие от бывших колонизаторов.
4. Французские позиции в Африке сильно пострадали, многие бывшие колонии ненавидят Францию.
5. У Китая появились серьезные экономические позиции в Танзании и Эфиопии.
6. Россия наращивает свое присутствие в Африке, в том числе военное.
7. Россия заинтересована в поставках африканской сельхозпродукции и добыче полезных ископаемых. Африканские страны могут расплатиться природными ресурсами.
8. В отличие от Запада, Россия не стремится полностью выкачать ресурсы из Африки, а готова к партнерству и взаимовыгодному сотрудничеству.
Вывод: Россия активно наращивает свое присутствие в Африке, вытесняя бывших колонизаторов. Она заинтересована в партнерских отношениях и взаимовыгодной торговле с африканскими странами.
В Африке выращивают какао-бобы. Но 95% доходов с шоколадного бизнеса получают кто угодно, только не африканцы. Почему так получается? Сложно запустить технологию производства шоколада в самих африканских странах?