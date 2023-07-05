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Пригожину возвратили изъятые стволы

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Питерские СМИ с ссылкой на "Фонтанку" сообщают, что вчера Евгений Пригожин посетил управление ФСБ по Питеру, где ему было возвращено изъятое при обыске (после окончания попытки мятежа) стрелковое оружие, включая подарочный "Глок", который Пригожину когда-то подарил Шойгу.
Ранее Пригожину были возвращены 10 000 000 000 рублей наличности, часть из которых пойдут на выплаты бойцам ЧВК "Вагнер" и их семьям.
В связи с закрытием уголовное дела, Пригожин спокойно ездит по стране и разбирается с последствиями своих действий 23-24 июня. Новых уголовных дел в его отношении надо понимать нет. По различным эпизодам событий 23-24 июня, включая гибель летчиков, продолжаются разбирательства, на основе которых будут позднее решать вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении отдельных лиц.

Также стало известно, что Пригожин сохранит определенную часть бизнеса по снабжению продовольствием гос.структур.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8470988.html
Метки: пригожин, Россия, чвк вагнер, Шойгу
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 1191 1155
    loko 56 мин. назад

      Ну вот и все…чист перед законом. И вооруженный мятеж-это вовсе не мятеж,значит и сбитых летчиков не было.Газель с 10 ярдами-это зарплата, и оружие тоже было на законных основаниях у частной организации. Спектакль окончен,все могут разойтись…

      • 17188 16016
        KTloko четыре минуты назад

          А что по золоту?
          Пик продажи золота за всю историю РФ пришелся на 2020 и 2021 год-всё “удачно”продали за доллары,евро и фунты,причём 90% ушло в Британию(ну надо же,кто бы мог подумать!)))).
          В 2022м ввели санкции,но как говорится:голь на выдумку хитра,сейчас умники из РФ продают(хоть пока и в два раза меньших объёмах)в Китай,ОАЕ и Турцию.
          Может думаешь меняют его на какие-то технологии?Не угадал,взамен берут юани, дирхамы и лиры.

        • 17188 16016
          KTloko только что

            От пули из этой “плётки”он и закончит свой земной путь.

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