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Новости техники России: композитный корабль, арктический БТР, вертолёт-трансформер

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Последние технологические новости России о начале испытания вертолёта-трансформера Ка-226Т на Камчатке, арктического бронетранспортёра БТ-3Ф и о спуске на воду очередного минного тральщика проекта 12700 «Александрит». А также о начале строительства одного очень нужного стране завода. Приятного просмотра!

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Строительство нового противоминного корабля «Александрит» на Средне-Невском судостроительном заводе. Отмечается широкое применение композитных материалов в судостроении.

2. Испытания нового многоцелевого вертолета Ка-226Т на Колыме. Обсуждается его модульная схема и возможности применения.

3. Адаптация бронетранспортера БТ-3Ф под условия Крайнего Севера на Курганмашзаводе.

4. Начало строительства завода по производству самолетов ЛМС-901 «Байкал» в Комсомольске-на-Амуре.

Вывод: в выпуске освещаются новости российской промышленности и техники – строительство новых кораблей, самолетов, испытания вертолетов и бронетехники. Отмечаются достижения в использовании композитных материалов и адаптации техники к северным условиям.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CAluDvHbeyY
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