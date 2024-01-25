Новости техники России: композитный корабль, арктический БТР, вертолёт-трансформер
Последние технологические новости России о начале испытания вертолёта-трансформера Ка-226Т на Камчатке, арктического бронетранспортёра БТ-3Ф и о спуске на воду очередного минного тральщика проекта 12700 «Александрит». А также о начале строительства одного очень нужного стране завода. Приятного просмотра!
Комментарий редакции
Основные темы выпуска:
1. Строительство нового противоминного корабля «Александрит» на Средне-Невском судостроительном заводе. Отмечается широкое применение композитных материалов в судостроении.
2. Испытания нового многоцелевого вертолета Ка-226Т на Колыме. Обсуждается его модульная схема и возможности применения.
3. Адаптация бронетранспортера БТ-3Ф под условия Крайнего Севера на Курганмашзаводе.
4. Начало строительства завода по производству самолетов ЛМС-901 «Байкал» в Комсомольске-на-Амуре.
Вывод: в выпуске освещаются новости российской промышленности и техники – строительство новых кораблей, самолетов, испытания вертолетов и бронетехники. Отмечаются достижения в использовании композитных материалов и адаптации техники к северным условиям.