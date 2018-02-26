ХОРОШИЕ НОВОСТИ РОССИИ: Обзор производств, новые заводы и цеха России в 2017 году.

Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает ее своим отечеством. /А.И. Деникин/

Несмотря на ужесточившуюся международную обстановку стараниями злейших друзей России, а также участившиеся вбросы о десятках тысяч закрывшихся заводов, новые заводы и цеха продолжают открываться с завидным постоянством и малообъяснимым, с точки зрения либеральной парадигмы, упорством.

Январь 2017 года

1. 19 января - В Белореченском городском округе Краснодарского края начало работу предприятие компании «Белтекс» по изготовлению носочно-чулочной продукции. Это самое крупное подобное производство в крае, товары поставляют практически во все регионы России.

Инвестиции: 120 млн руб.

Мощность: 4,5 млн пар в год.

2. 20 января — в г. Челябинск введена в строй новая производственная площадка ЧКЗ (Челябинского компрессорного завода).

Инвестиции: 1,2 млрд руб.

3. 25 января - в Кумторкалинском районе Дагестана открылся завод «Мараби» по производству напольной плитки и керамического гранита.

Инвестиции: около 1,5 млрд руб.

Мощность: более 2 млн кв. м плитки в год.

Февраль 2017 года

1. 01 февраля — в г. Самара открыт новый производственный корпус завода «Евротехника» по производству широкозахватных сеялок типа Citan и Condor с самыми высокими показателями локализации.

Инвестиции: 148,8 млн руб.

Мощность: 70 единиц техники в год.

2. 08 февраля - в г. Сокол Вологодской области запущена вторая очередь завода по производству фанеры.

Инвестиции: 470 млн руб.

Мощность: 35 тыс. м3 в год.

3. 10 февраля - в Торжокском районе Тверской области открылся деревообрабатывающий завод «Талион Арбор».

Инвестиции: 20,7 млрд руб.

Мощность: 500 тыс. м3 в год.

4. 10 февраля - в г. Новотроицк Оренбургской области состоялся запуск нового предприятия ООО «Нсплав» по производству инновационной продукции.

Инвестиции: 868,1 млн руб.

Мощность: дегазированный алюминотермический хром в виде таблеток — 240 тн в год; окись хрома металлургическая по особой технологии - до 7100 т в год; ферромолибден - до 300 т в год. Общая проектная мощность: свыше 7,5 тыс тн продукции в год.

5. 12 февраля - в селе Боровлянка Белозерского района Курганской области открыт новый комплекс деревообработки «Курганстальмост Лес». Предприятие занимается лесохозяйственными и лесовосстановительными работами, переработкой древесины, в частности, заготавливает и производит пиломатериалы.

6. 21 февраля — в г. Новосибирск польский холдинг TZMO s.a (крупный мировой производитель медицинских и косметических изделий) ввел новый корпус логистического комплекса, где разместилась линия по производству одноразовых носовых платков в полиэтиленовых и бумажных упаковках различных форм под брендом «Bella № 1». Продукция компании «БЕЛЛА Сибирь» будет поставляться в города Сибири и Дальнего Востока, во все страны Таможенного союза, а также в Китай.

Март 2017 года

1. 01 марта — в г. Киров Калужской области открылась новое совместное российско-чешское производство ООО «Центр — Керамика» по производству керамической сантехники.

Инвестиции: 300 млн руб.

2. 14 марта — в г. Саратов открыт второй завод стальных дверей «ТОРЭКС».

Инвестиции: более 500 млн руб.

3. 27 марта - на территории индустриального парка «Ворсино» Калужской области состоялось открытие предприятия ООО «Ламинам Рус» по производству тонкой широкоформатной листовой керамики.

Инвестиции: 1,5 млрд руб.

Мощность: 1 млн м2 продукции в год.

Апрель 2017 года

1. 03 апрели — в г. Каменск-Уральский открыта первая очередь швейной фабрики.

Мощность: 20 тыс единиц продукции в год.

2. 09 апреля — в Белгородской обл. открыт завод по производству сельскохозяйственного оборудования группы компаний «Агро-Белогорье» совместно с немецкими компаниями Big Dutchman и Schickling.

Инвестиции: более 800 млн руб.

3. 13 апреля — в г. Курган открыта первая очередь ООО «Завод «Буровые установки Кургана». Предприятие производит мобильные буровые установки большой грузоподъемности.

Инвестиции: 1 млрд руб.

4. 14 апреля — в Ингушетии в Карабулакской промышленной зоне открыт завод по производству биметаллических и алюминиевых радиаторов ООО «АТМ».

Инвестиции: 885,1 млн руб.

Мощность: 3,1 млн секций радиаторов отопления в год, а также 300 тыс светодиодных светильников и 400 тыс филаментных ламп и оптических модулей.

5. 14 апреля — в селе Али-Юрт Назрановского района Ингушетии открыта крупнейшая в регионе швейная фабрика.

Инвестиции: 600 млн руб.

Мощность: до 1,6 млн изделий в год.

6. 14 апреля — в г. Малгобек Ингушетии открыт завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхъярких диодов холдинга «Швабе».

Мощность: 18 тонн паст для толстопленочной технологии, 300 тыс светильников и 400 тыс филаментных ламп, а также оптических модулей большой и малой мощности в год.

7. 19 апреля — в технополисе «Москва» создан центр по разработке и опытному производству лекарственных препаратов фармацевтической компании «НоваМедика» (портфельная компания РОСНАНО).

Мощность: до 40 млн единиц продукции в год.

8. 20 апреля — в г. Луза Кировской области открылась первая очередь нового деревообрабатывающего завода компании Holz House (ООО «Хольц Хаус»). Завод специализируется на выпуске пиломатериалов, производстве клееного бруса, производстве готовых домов из клееного бруса.

Мощность: 17 тыс м3 домов из клееного бруса, 73 тыс м3 обрезных пиломатериалов и 60 тыс м3 топливной щепы в год.

9. 24 апреля — в г. Орёл открыта фабрика по производству ортопедической обуви группы компаний «Ринтек».

Инвестиции: 135 млн руб.

Мощность: около 200 тысяч пар обуви в год.

10. 24 апреля — в г. Ковров Владимирской области открылся новый завод фирмы «Цикл» по производству садовых и хозяйственных товаров из пластика.

Мощность: более 5 млн единиц продукции в год, насчитывающей по 200 наименований в 3-х категориях: садовые, хозяйственные и спортивные товары.

11. 25 апреля — в г. Рыбинск Ярославской обл. «Ростех» ввел в эксплуатацию первый в РФ сборочно-испытательный комплекс корабельных агрегатов на базе рыбинского предприятия НПО «Сатурн», входящего в состав Объединенной двигателестроительной корпорации.

Инвестиции: более 6,7 млрд руб.

11. 25 апреля — в г. Вятские Поляны Кировской обл. открыт новый производственный цех на площадке ООО «Молот армз». «Сердцем» цеха стала уникальная радиально-ковочная машина, которая позволяет с высокой точностью изготавливать заготовки стволов к огнестрельному оружию.

12. 28 апреля — в селе Екшур Клепиковского района Ростовской обл. открыт комплекс по выпуску хлопкового нетканого материала.

Мощность: до 630 тонн нетканого полотна в год.

Май 2017 года

1. 18 мая — в г. Клин Московской обл. запущено предприятие по производству метизов ООО «Клинский метизный завод».

Мощность: до 500 тонн продукции в месяц.

2. 22 мая — в г. Химки Московской обл. открыто производство высокоэффективных суперконденсаторов и модулей на их основе ООО «ТЭЭМП» (входит в холдинг «РОТЕК»).

Мощность: до 200 тыс суперконденсаторных ячеек ежегодно.

3. 22 мая — в Белокалитвинском районе Ростовской обл. запущено новое угольное производство на групповой обогатительной фабрике «Садкинская».

Инвестиции: 1,3 млрд руб.

Мощность: обогащение до 3 млн тонн горной массы в год.

4. 25 мая — в промышленной зоне «Заволжье» Ульяновской области открыт первый завод в СНГ по производству шин «Бриджстоун».

Инвестиции: 12,5 млрд руб.

Мощность: до 4 млн шин ежегодно.

5. 26 мая — в г. Владивосток запущено производство источников бесперебойного питания компании «ДВ-инжиниринг». Предприятие является совместным проектом компании «Инсистемс» и группы Legrand по производству ИБП.

6. 29 мая — в Сергиево-Посадском районе Московской области запущено производство труб большого диаметра для ОАО «Газпром».

Мощность: 250 тыс тн труб диаметрами 1020 мм, 1220 мм, 1420 мм в наружной треслойной изоляции в год.

7. 29 мая — в г. Еманжелинск Челябинской области запущен цех по выпуску мебельных фасадов ООО «ЛИК».

Инвестиции: 60 млн руб.

8. 31 мая — в г. Рудня Смоленской обл. запущена вторая очередь предприятия по производству тары ОАО «Калининградского тарного комбината».

Инвестиции: порядка 170 млн руб.

Мощность: 18 млн. единиц продукции в месяц.

9. 31 мая — в г. Прокопьевск Кемеровской области открыто производство светодиодных светильников завода «Горэкс — Светотехника».

Инвестиции: 70 млн руб.

Мощность: 300 модификаций светильников объёмом, в среднем, на 20-30 млн руб. в месяц.

10. 31 мая — в ОЭЗ «Новоорловская» г. Санкт-Петербург открылся завод по производству готовых лекарственных форм АО «Фармасинтез-Норд».

Инвестиции: свыше 2,5 млрд руб.

11. 31 мая — в г. Лобня Московской области открыто высокотехнологичное производство напольных эпоксидных покрытий швейцарского химического концерна Sika.

Инвестиции: 50 млн руб.

Мощность: 1,2 тыс тонн эпоксидных составов ежегодно при работе в одну смену.

12. 31 мая — в г. Санкт-Петербург «Силовые машины» и «Linde» запустили производство спиралевидных теплообменников для установок сжижения и переработки природного газа. Это третье в мире предприятие по производству оборудования для заводов по сжижению природного газа. Первая продукция СП будет произведена в этом году и предназначена для строящегося Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома». Завод станет крупнейшим предприятием отрасли в России и будет включать в себя самое масштабное производство гелия в мире.

13. 31 мая — в г. Фурманов Ивановской обл. российский производитель косметики и одежды Faberlic запустил первую очередь производства, где будут выпускаться колготки, нижнее белье и базовая одежда.

Инвестиции: 1 млрд руб.

Мощность: 200 тыс единиц продукции в месяц.

Июнь 2017 года

1. 04 июня — в г. Калуга ООО «КТС-Сервис» открыло новый производственный корпус АО «Тайфун» по выпуску источников питания, в том числе для Министерства обороны.

2. 07 июня — в г. Заводоуковск Тюменской обл. открыта вторая очередь завода по производству сетки для фасовки овощей.

Мощность: более 5 млн штук сетки для расфасовки картофеля и овощей ежемесячно.

3. 08 июня — в парке «Обнинск» Калужской области открылся завод по производству упаковки для фармацевтической и косметической продукции сербско-итальянской компании Palladio Zannini.

Инвестиции: 600 млн руб.

4. 15 июня — в г. Санкт-Петербург открыто новое производство мебели для ванных комнат группы компаний SKL.

5. 14 июня — в ОЭЗ «Липецк» Липецкой обл. открылся завод немецкой компании «Виссманн» по производству водогрейных котлов для промышленного и производственного применения.

Инвестиции: 1,5 млрд руб.

6. 15 июня — в г. Кокченёво Новосибирской обл. «ВПК-Ойл» запустило первое в регионе производство битума.

Инвестиции: 4,5 млрд руб.

Мощность: 80 тыс тонн битума в год.

7. 15 июня — в г. Екатеринбург начал работать новый цех по производству гальванических линий для, в том числе для судо- и самолётостроения.

Инвестиции: 40 млн руб.

Мощность: до 30 гальванических линий в год.

8. 16 июня — в ОЭЗ «Липецк» открыт завод лакокрасочных материалов американской компании PPG.

Инвестиции: 2 млрд. руб.

Мощность: 25 млн литров материалов в год.

9. 20 июня — в г. Тюмень компания «Бейкер Хьюз» запустила новый завод по производству гидравлических эксплуатационных пакеров, муфт, систем многоступенчатого гидроразрыва пласта, подвесок хвостовика, нагнетательных клапанов и других систем для скважин с аномально высоким пластовым давлением, температурой и содержанием сероводорода, оборудования для закачивания и ремонта скважин.

10. 20 июня — в в Щегловской засеке г. Тулы состоялось открытие Тульского литейно-механического завода «Газмодель». В настоящее время предприятие выпускает продукцию для нефтяных компаний. Возможности завода ориентированы как на оборонную, так и на гражданскую продукцию.

Инвестиции: 100 млн. руб.

11. 20 июня — в Воронежской области запущено уникальное для России производство высокопрочных прямошовных электросварных труб большого диаметра ЗАО «Лискимонтажконструкция». Продукция предназначена для строительства крупных нефтегазопроводов в условиях низких температур, обсадных нефтегазопроводных и профильных труб, а также строительства глубоководных морских трубопроводов при освоении шельфовых месторождений.

Инвестиции: 4,5 млрд руб.

12. 26 июня — на территории технопарка «Химград» г. Казани Татарстана портфельная компания РОСНАНО Advenira открыла производство нанокомпозитных покрытий.

Мощность: до 300 тыс. литров нанорастворов в год.

13. 26 июня — в г. Набережные Челны Татарстана американская компания Federal-Mogul Powertrain и ПАО «КАМАЗ» открыли новый цех литья гильз цилиндров. Теперь, здесь будет осуществляться полный цикл производства этих деталей для двигателей, устанавливаемых на дорожную и внедорожную технику.

Инвестиции: 300 млн руб.

14. 26 июня — в Опаринском районе Кировской обл. запущена первая очередь деревообрабатывающего производства ООО «Лесной путь».

Инвестиции: до 1 млрд. руб.

15. 27 июня — в г. Иваново на машиностроительном предприятии «Профессионал» запущены новые цеха по производству металлоконструкций для навесного рабочего оборудования для дорожно-строительной техники.

Инвестиции: 140 млн руб.

16. 29 июня — в Октябрьском районе г. Новосибирска открылся первый и единственный в России завод по производству волоконно-оптических трансиверов компании «ФайберТрейд».

17. 29 июня — в Тосненском районе Ленинградской обл. на территории индустриального парка «Федоровское» открылся завод Jotun по выпуску красок.

Инвестиции: 2 млрд руб.

Мощность: 3600 тонн порошковых покрытий и 12 млн литров красок в год.

Июль 2017 года

1. 03 июля — на «Заводе ТЕХНО» корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ в Красносулинском районе Ростовской области запущен новый участок площадью — брикетирница. Новый производственный участок повысит уровень безотходного производства каменной ваты и качество готовой продукции. Здесь будут изготавливать брикеты из отходов волокна и расплава с основной производственной линии, затем их вновь используют в производстве каменной ваты.

Инвестиции: 369 млн руб.

Мощность: 1,3 млн м3 готовой продукции в год.

2. 07 июля — в г. Орск Оренбургской обл. открыт абразивный завод. Завод ориентирован на переработку отходов цветной металлургии.

Инвестиции: 150 млн руб.

Мощность: 240 тысяч тонн абразивных порошков в год.

3. 10 июля — в д. Верегонец Глушковского сельского поселения Вологодской обл. запущен новый деревоперерабатывающий завод компании «Белозерсклес», входящей в состав холдинга «Череповецлес».

Инвестиции: 1,2 млрд руб.

Мощность: переработка свыше 200 тыс. м3 леса и выпуск 100 тыс м3 сухих пиломатериалов в год.

4. 14 июля — в г. Губкин Белгородской обл. компания «Металлоинвест» запустила на АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» комплекс горячебрикетированного железа (ГБЖ-3) — крупнейшую в России и одну из самых мощных в мире установок по производству ГБЖ. Весь комплекс состоит из 130 объектов.

Инвестиции: 35 млрд руб.

5. 18 июля — на базе ООО «Гласс» в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии открыто инновационное производство модулярно-компонуемых сейсмостойких, энергоэффективных домостроительных панелей по технологии итальянской компании Emmedue.

Инвестиции: 250 млн руб.

6. 19 июля — на Абинском электрометаллургическом заводе в Краснодарском крае запущен новый цех компании «Новоросметалл» по организации проволочного и крепёжного производства. Сейчас абинский завод может выпускать не только низкоуглеродистую сталь, но также средне- и высокоуглеродистую.

Инвестиции: 1,2 млрд руб.

Мощность: свыше 1,1 млн тонн арматуры и катанки в год.

7. 19 июля — компания «ТехноНИКОЛЬ» запустила в Рязани первый завод пластиковых водосточных систем.

Инвестиции: 1,5 млрд. руб.

Мощность: переработка сырья - 3 тыс тонн в год.

8. 21 июля —ООО «Шлеммер Русланд» открыло в г. Нижний Новгород новый цех по производству токарных изделий.

9. 24 июля — в пригороде Якутска в ТОР «Индустриальный парк Кангалассы» состоялось открылся первый завод акриловых красок и деревозащитных покрытий из минерального и органического сырья компании «Бигэ».

Инвестиции: 32 млн руб.

Мощность: 5 тонн лакокрасочных изделий в день.

Август 2017 года

1. 02 августа — в г. Томск на швейной фабрике «Царина» запущен новый цех по производству трикотажного ворсового полотна. Трикотажное полотно (различные виды флиса, гладкокрашенные полотна и с нанесенным печатным рисунком) используются при производстве курток, рубашек, спортивной, детской одежды, пледов, обуви, головных уборов, игрушек, военного обмундирования.

Инвестиции: 75 млн руб.

Мощность: 216 тонн полотна в год.

2. 05 августа — в г. Уссурийск Приморского края открыт завод по производству оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Инвестиции: 58 млн руб.

Мощность: 80 тыс. тонн в год стали разных цветов.

3. 04 августа — в г. Владивосток открыто уникальное производство блочных модульных котельны российской компании Modern Engineering Systems (ООО «Модерн инжиниринг системс»). Тепловое оборудование управляется со смартфона и не требует затрат на капитальное строительство.

4. 15 августа — в Красногвардейском районе Белгородской обл. открылся завод «Красная Гвардия» по производству керамического кирпича с пластическим способом формовки.

Мощность: 60 млн штук кирпича в год.

5. 16 августа — в г. Чайковский Пермского края на базе «Чайковского текстиля» открылся новый ткацкий цех по производству материалов с использованием мембранной огнезащитной технологии Frall.

Инвестиции: 2 млрд руб.

6. 22 августа — в индустриальном парке «Мастер» Ставропольского края открыто новое производство по выпуску композитной арматуры.

Мощность: 20 млн м арматуры в год.

7. 25 августа — на Омском электромеханическом (ОЭМЗ) заводе открылся новый цех горячего цинкования с 50-летним сроком службы изделий. Цех оснащен технологической линией производства немецкой и австрийской компаний.

Мощность: более 1000 тонн готовых изделий ежемесячно.

8. 25 августа — на промышленной площадке компании «ПГМ-Городское пространство» под Калининградом запущен полный цикл производства изделий из композита для дорожного, гражданского и промышленного строительства.

Инвестиции: 325,5 млн руб.

9. 30 августа — на липецком заводе Kverneland Group открыт новый цех по производству прицепной пневматической сеялки высокой производительности DG II.

Сентябрь 2017 года

1. 01 сентября — в г. Дзержинск Нижегородской обл. введена в строй линия по производству контейнеров для сельхозпродукции.

2. 05 сентября — во пос. им. Морозова Всеволожского района Ленинградской области открылось производство импортозамещающей продукции — рулонных угленаполненных материалов для респираторов, промышленных и бытовых фильтров. Основу производственной линии составляет новая уникальная автоматическая установка, изобретенная российской инжиниринговой компанией и пока не имеющая аналогов.

Мощность: 20 млн респираторов в год.

3. 06 сентября — в г. Амурск Хабаровского края заработал завод по производству сухих пиломатериалов из ели и пихты.

Инвестиции: 12 млрд руб.

Мощность: 300 тыс м3 лущеного шпона, 230 тыс м3 пиломатериалов и 100 тыс тонн топливных гранул в год.

4. 06 сентября — в Приморском крае резидент Свободного порта Владивосток — индийская группа компаний «KGK», известная во всем мире как крупнейший производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий, открыла фабрику по огранке алмазов.

Инвестиции: 496 млн руб.

Мощность: обработка около 100 тысяч карат алмазного сырья в год.

5. 07 сентября — в г. Саранск на предприятии «ЭМ-Кабель» открыта новая линия по выпуску силового кабеля нового поколения нанапряжением 10-110 кВ.

Мощность: 3,6 тыс км кабелей в год.

6. 07 сентября — в г. Вятские Поляны Кировской обл. запущен лифтостроительный завод резидента промышленного парка — ООО «ВЫСОТА 43».

Инвестиции: 245 млн руб.

Мощность: 3 тыс лифтов в год.

7. 07 сентября — на заводе «Сарансккабель» открылось металлургическое производство по выпуску алюминиевой и медной катанки для нужд кабельной промышленности.

8. 08 сентября — на иркутском заводе «Фармасинтеза» открылся новый цех, в котором будут выпускать небольшие партии лекарств. Препараты будут использоваться, в том числе, и для клинических исследований.

9. 08 сентября — на территории индустриального парка «Ворсино» Калужской обл. состоялось открытие новой производственной площади завода компании L’Oréal и запуск новых линий по производству продукции.

Инвестиции: 2,5 млрд руб.

10. 08 сентября — в г. Нижнекамск Татарстана ПАО «Нижнекамскнефтехим» запустило в эксплуатацию новую установку по производству высококонцентрированного формальдегида.

Инвестиции: 4,5 млрд руб.

Мощность: 100 тыс тонн формальдегида в год.

11. 09 сентября — в Павловском районе Краснодарского края открыт завод по производству металлоконструкций.

Инвестиции: 100,7 млн руб.

12. 11 сентября — в ТОР «Хабаровск» запущена первая очередь первого на Дальнем Востоке завода по выпуску дезинфицирующих средств.

Инвестиции: 120 млн руб. собственных средств.

Мощность: 360 тонн готовой продукции в год 40-ка наименований.

13. 11 сентября — в г. Заречный Пензенской области на ПО «Старт» им. M.B.Проценко открылся новый цех по сборке приводов. Изделие относится к оборонной тематике Росатома и предназначено для нужд атомного флота.

14. 12 сентября — в г. Солнечногорск Московской области открылась вторая линия по производству капроновой и полипропиленовой сетки безузловым методом вязки.

15. 13 сентября — в ОЭЗ «Алабуга» Татарстана открыт завод «Драйлок-Технолоджиз» по производству абсорбирующего белья и гигиенической продукции для женщин, детей и маломобильных групп населения: подгузники, пелёнки и специальные средства для людей с урологическими заболеваниями.

Инвестиции: 1,7 млрд руб.

Мощность: 3,5 млрд в год только подгузников.

16. 15 сентября — на территории индустриального парка «Агропромышленный парк К-Агро» Калужской области открылся уникальный Центр разработки и внедрения технологий обработки ускоренными электронами компании «Теклеор».

17. 15 сентября — в г. Салават Башкортостана открыт новый цех по выпуску промышленного электротехнического оборудования. Линейка выпускаемой продукции включает:

возбудители серии EX-SR, системы возбуждения серии СТС, микропроцессорная автоматическая система серии ШУВ, высоковольтные преобразователи частоты серии EK-AV6, сухие силовые трансформаторы серии ТСЗП. Кроме выпуска электротехнического оборудования компания планирует выполнять сервисное обслуживание как своих и так систем стороннего производства.

18. 17 сентября — в с/п Чулковское Раменского района Московской области открылся новый цех предприятия компании «Сибелко Россия» по измельчению промышленных минералов.

Инвестиции: 400 млн руб.

Мощность: 10 тыс тонн измельченных минералов в год.

19. 18 сентября — в г. Санкт-Петербург открылся новый научно-производственный комплекс БПК-СЕВЕР (производство российских металлорежущих станков под торговой маркой F.O.R.T.).

Инвестиции: 1,5 млрд руб.

20. 20 сентября — в ОЭЗ «Липецк» 20 августа открылся завод по производству тепличных конструкций ООО «ЛЗТК».

Инвестиции: 2,2 млрд руб.

21. 21 сентября — в г. Кулебаки, Нижегородской области открыт новый цех радиальной ковки ПАО «Русполимет». Оборудование, установленное в цехе, позволит производить деформацию высоколегированных сталей или специальных сплавов на основе никеля, кобальта, титана, циркония ивыпускать высококачественные прутки для авиации, энергетического и общего машиностроения, нефтегазовой и химической промышленности.

Инвестиции: почти 1 млрд руб.

22. 22 сентября — в г. Ижевск Удмуртия на концерне «Калашников» открыто новое масштабное кузнечное производство по самым современным технологиям.

23. 22 сентября — в г. Юрга Кемеровской обл. открылся новый корпус завода по производству фармацевтического оборудования томской компании «Арт-Лайф-Техно».

Инвестиции: 86 млн руб.

24. 22 сентября — в г. Ижевск Удмуртии открыт новый конструкторско-технологический центр концерна «Калашников».

25. 27 сентября — на территории ОЭЗ «Дубна» в Московской области открылась первая очередь завода по производству одноразовых медизделий «Паскаль Медикал».

Инвестиции: 2,3 млрд руб.

Мощность: 450 млн единиц продукции в год.

26. 27 сентября — в Новой Москве открылся завод измерительного оборудования «Вика Мера», уровень локализации производства на котором превысит 50%.

Инвестиции: более 1 млрд руб.

27. 27 сентября — в технополисе «Москва» открылось производство ортопедической обуви компании «Ортомода».

Инвестиции: 147 млн руб.

Мощность: 220 тысяч пар обуви в год.

28. 27 сентября — в с. Штурмовое под Севастополем открыт завод по производству экологически безопасных реагентов для очистки и обеззараживания воды.

Инвестиции: 51 млн руб.

29. 28 сентября — в пригороде г. Сургут п. Белый Яр открылся крупнейший в Югре современный комплекс Сургутской швейной фабрики ОАО «Сургутнефтегаз» по производству спецодежды для нефтяников. .

Мощность: 90 тысяч комплектов в год.

30. 28 сентября — в г. Воскресенск Московской области открыт завод по производству современных добавок в бетон.

Инвестиции: 120 млн руб.

Мощность: до 80 000 тонн готовой продукции в год.

31. 29 сентября — в г. Батайск Ростовской области открыт новый литейный завод BAZL («Батайский завод литья») по переработке лома цветных металлов.

Мощность: до 6 тыс. тонн продукции в год.

32. 29 сентября — в г. Тула в АО «Щегловский вал» открыт новый цех по модернизации легкобронированной военной техники.

Октябрь 2017 года

1. 02 октября — на заводе «Тюменьремдормаш» открылся новый цех по продольной резке металла. Цех ориентирован на выпуск штрипсов — мерной металлической полосы в рулонах, которая используется для изготовления барьерного дорожного ограждения, опор освещения, труб различного формата.

Инвестиции: 226 млн руб.

Мощность: резка до 150 тонн металла в смену.

2. 02 октября — под г. Екатеринбург открылся завод по производству гофрированных полипропиленовых труб на площадке индустриального «ПРО-БИЗНЕС-ПАРКа».

3. 03 октября — в Чаплыгинском районе Липецкой обл. на заводе «Хорш» в Липецкой области запустили новый цех по производству культиваторов, дисковых борон, комплексов для распашки, посева и химической обработки земли.

Инвестиции: 200 млн руб.

4. 05 октября — в г. Пермь на ООО «ГАЛОГЕН» запущена в производство новая пропиточная машина для производства фторопластовой лакоткани с использованием новейших знаний в области технологии химии фтора и с микрокомпьютерным управлением.

5. 05 октября — в г. Санкт-Петербург концерн BASF открыл завод по производству строительной химии.

Инвестиции: 350 млн руб.

Мощность: 1800 тн продукции в год.

6. 06 октября — на территории промзоны «Заволжье» Ульяновска открылся завод по производству систем защиты для станков ООО «Гестего» — ульяновской «дочки» чешской компании HESTEGO.

Инвестиции: 100 млн руб.

7. 08 октября — в г. Муром Владимирской обл. открылось предприятие по производству полипропиленовых труб — «Ламмин».

Инвестиции: 300 млн руб.

Мощность: 800 тонн сантехнической продукции ежемесячно.

8. 11 октября — в г. Уфа Башкортостана открыт новый цех совместного российско-немецкого предприятия ООО СП «Витценманн-Руссия» по производству компенсаторов диаметром 1200-3000 мм для применения в нефтяной, нефтехимической, металлургической, энергетической (тепловая и атомная энергетика) отраслях, с перспективой расширить линейку до диаметра 5000 мм.

Инвестиции: 230 млн руб.

9. 12 октября — на Ижорской промышленной площадке в г. Колпино открылся новый цех разделения воздуха ПАО «Криогенмаш».

Инвестиции: 1 млрд руб.

10. 13 октября — в г. Вологда открыт новый завод по производству высокоточных и малошумных подшипников ООО «Вологодский завод специальных подшипников».

Инвестиции: 2,7 млрд руб.

Мощность: 249 тысяч подшипников в год, предназначенных для авиационной техники, судостроения, станкостроения и атомной энергетики.

11. 16 октября — Пермское предприятие ООО «Сода-Хлорат» запустило новое производство карбоната калия.

Инвестиции: 4,6 млрд руб.

12. 18 октября — в г. Кимры Тверской обл. открылась вторая очередь производственного комплекса ЗАО «Хамильтон Стандард — Наука». Дополнительные производственные мощности позволят выпускать самые большие в мире авиационные теплообменники уникальной конструкции, которые эксплуатируются на самолетах корпорации Boeing семейств 767, 777, 787. В результате реализации этого проекта всё производство данных теплообменников будет переведено на территорию России.

Инвестиции: 1,3 млрд руб.

13. 18 октября — в д. Быльники Смоленской области под брендом Perfolux ООО «Юнипроф» открыло первое в России импортозамещающее производство пластиковой фурнитуры и комплектующих для светозащитных систем: вертикальных и горизонтальных, рулонных, фото-жалюзи, штор-плиссе и римских штор.

Мощность: 1,73 млн комплектов фурнитуры в год.

14. 20 октября — в п. Ленинский Тульской обл. открыли «чистый» цех печати фармацевтической упаковки компания «Фабрика упаковки «МИЛК».

Инвестиции: 300 млн руб.

Мощность: до 200 метров упаковки в минуту.

15. 24 октября — в г. Биробиджан Еврейской АО открыта линия производства сэндвич-панелей ООО «БирЗМ» по «бесшовной» технологии.

Инвестиции: 1,5 млрд руб.

Мощность: 22,5 тысячи кв. метров панелей в год.

16. 25 октября — в г. Набережные Челны Татарстана открыт цех по производству, сварки и окраски каркасов кабин.

Инвестиции: 3 млрд руб.

17. 26 октября — в г. Энгельс Саратовской области открылся новый завод по производству рельсовых скреплений АО «Фоссло Фасэнинг Системс Рус» в рамках реализации инвестиционного проекта совместного предприятия немецкого концерна «VOSSLOH AG» и АО «БЭТ» (дочернее предприятие ОАО «РЖД»).

Инвестиции: 500 млн руб.

Мощность: 5,3 млн клемм в год.

18. 27 октября — в Собинском районе Владимирской области открыт завод нагревательных элементов в стиральные и кофе-машины, электрические плиты и другое оборудование.

Инвестиции: 560 млн руб.

19. 31 октября — на территории индустриального парка г. Чебоксары в Чувашии открылась первая производственная площадка — цех по изготовлению трубопроводной арматуры ООО «БИРС Арматура».

Ноябрь 2017 года

1. 01 ноября — в г. Ульяновск открылся новый цех термической обработки АО «Контактор».

2. 01 ноября — в г. Батайск Ростовской обл. компания «Арт-Дон» запустила завод по выпуску продукции из моллированного (гнутого) стекла.

Инвестиции: 120 млн руб.

Мощность: 6 тысяч изделий в сутки.

3. 13 ноября — в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольятти» начала работать «Тольяттинская бумажная фабрика» (ТБФ). Это первое предприятие в Самарской области, ориентированное на переработку макулатуры и последующий выпуск бумаги и картона для гофроупаковки.

Инвестиции: 500 млн руб.

Мощность: переработка до 45 тысяч тонн макулатуры в год.

4. 14 ноября — в г. Владимир открылась первая очередь фабрики по производству корпусной мебели «Солвис».

5. 17 ноября — в г. Каменск-Уральский Свердловской обл. открылся новый комплекс по выпуску одноразовых медицинских изделий (медицинской одежды, белья и хирургических наборов) компании «ЗДРАВМЕДТЕХ-Е».

Инвестиции: 228 млн руб.

6. 17 ноября — в ОЭЗ «Тольятти» на заводе «Озон Фарм» запустили новое фармацевтическое производство 50-ти наименований лекарственных средств.

Инвестиции: 1,3 млрд руб.

7. 21 ноября — в п. Разумное Белгородской обл. на заводе высокоточной обработки металла открыт цех порошковой окраски российско-германского завода «ЗМС-Технолоджи».

Инвестиции: 126 млн руб.

8. 21 ноября — в г. Кемерово на базе предприятия по производству сельскохозтехники ООО «Агро» открыт новый покрасочный цех.

Инвестиции: 200 млн руб.

9. 24 ноября — в г. Волжский Волгоградской обл. открыта первая очередь научно-производственного комплекса «Волгобас» по производству автобусов.

Инвестиции: 1,5 млрд руб.

Мощность: до тысячи автобусов и шасси в год.

10. 24 ноября — в г. Новосибирск на базе новосибирского Медицинского промышленного парка запущен в эксплуатацию завод по производству имплантов для надкостного остеосинтеза. В парке уже работали производства, делающие протезы и одежду для медиков, а теперь к ним добавились пластины для лечения переломов.

11. 28 ноября — в г. Санкт-Петербург «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» открыл уникальный участок по созданию роторных управляемых систем.

Инвестиции: 1,2 млрд руб.

12. 29 ноября — в г. Назрань Республики Ингушетия открыт цех по производству моющих средств.

13. 30 ноября — в ОЭЗ «Моглино» Псковской области открылся завод по производству лакокрасочной продукции.

Инвестиции: 400 млн руб.

Мощность: до 10 млн. литров лакокрасочной продукции в год.

Декабрь 2017 года

1. 01 декабря — в г. Салават Башкортостана на предприятии «Газпром нефтехим Салават» открылось производство акриловой кислоты и бутилакрилата.

Инвестиции: 40 млрд руб.

Мощность: 80 тыс тонн акриловой кислоты в год, 35 тысяч тонн ледяной акриловой кислоты, 80 тыс тонн бутилакрилата.

2. 05 декабря — на Ямалском п/о завод «Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на первой технологической линии проектной мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год.

Инвестиции: в весь проект «Ямал СПГ» составляют 23,4 млрд долл. (более триллиона руб.)

3. 07 декабря — в п. совхоза имени Ленина Ленинского района Подмосковья открылось российско-китайское предприятие АО «ДМТГ РУС» по сборке металлообрабатывающего оборудования (станков с ЧПУ).

Инвестиции: 1,2 млрд руб.

Мощность: до 5000 станков в год.

4. 08 декабря — в Узловском районе Тульской обл. ООО «Рабочий стиль» открыло новый цех по производству специальной обуви и запустило литьевой 30-позиционный агрегат DESMA.

Мощность: до 1 млн пар обуви в год.

5. 08 декабря — в особой экономической зоне «Алабуга» запущена первая очередь завода «Барс Технолоджи» по производству аккумуляторных батарей. Это первый в России завод с полностью автоматизированной линией сборки аккумуляторов для легковых и грузовых автомобилей.

Инвестиции: 1,6 млрд руб.

Мощность: до 3 млн АКБ в год.

6. 11 декабря — в д. Соболиха Балашихинского р-она Подмосковья открыт новый высокотехнологичный комплекс по производству подгузников российской компании «Коттон Клаб».

Мощность: до 190 тысяч подгузников в день.

7. 12 декабря — в г. Липецк АО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие» запустило новый завод по производству шлифовальных станков.

Инвестиции: 507 млн руб.

Мощность: 320 станков в год.

8. 14 декабря — в подмосковном наукограде Фрязино открылась первая в России производственная линия по выпуску отечественных звуковых процессоров систем кохлеарной имплантации. Новое предприятие «Отопром», входящее в Группу компаний «Исток-Аудио», — проект организации высокотехнологичного производства, реализованный совместно с мировым производителем имплантируемых слуховых систем Oticon Medical.

9. 15 декабря — в п. Берёзовый Хабаровского края ООО «Азия Лес» открыло лесопильно-деревообрабатывающий цех по производству пеллет.

Мощность: 90 тыс. тонн пеллет в год.

10. 15 декабря — в г. Мураши Коровской обл. открыт завод по изготовлению ламинированной фанеры.

Инвестиции: 3,6 млрд руб.

Мощность: 60 тысяч м3 фанеры в год.

11. 19 декабря — в с. Исетское Тюменской обл. открылся завод «Полипак» по производству упаковочной тары из полипропилена группы компаний «НеоКом». Предприятие производит биг-бэги — мягкие контейнеры разных форм вместимостью до 2 тонн. Тара предназначена для хранения и транспортировки цемента, песка, удобрений, гранулированного пластика, зерна и др.

Инвестиции: 352 млн руб.

Мощность: не менее 1 миллиона биг-бэгов в год.

12. 19 декабря — в г. Набережные Челны Татарстана произведены финальные пуско-наладочные работы перед началом производства семейства шестицилиндровых рядных двигателей Р6.

Мощность: 12 тыс. силовых агрегатов в год.

13. 20 декабря — в п. Разумное Белгородской обл. открыт завод по производству сельскохозяйственного оборудовани «ЗМС-технолоджи» — предприятия Группы компаний «Агро-Белогорье» совместно с немецкими компаниями Big Dutchman и Schickling.

Инвестиции: 800 млн руб.

14. 21 декабря — в г. Люберцы Московской обл. состоялся запуск нового производства медицинского диагностического оборудования General Electric (GE) на площадке АО «МТЛ» на территории технопарка «Лидер». Здесь будут выпускать самые современные модели компьютерных томографов и ультразвуковых сканеров.

Мощность: до 600 УЗИ-аппаратов и компьютерных томографов в год.

15. 21 декабря — в Собинском районе Владимирской обл. открыта первая очередь комплекса по выпуску газомоторных автобусов и электробусов «Бакулин моторс групп"(торговая марка Volgabus).

Инвестиции: 3,5 млрд руб.

Мощность: до 1,2 тыс. автобусов в год.

16. 25 декабря — в Москве открылся крупнейший завод профессионального звукового и светового оборудования «Русские звуковые системы». Это первое подобное предприятие в стране, которое позволит заместить выпуск высокотехнологичного оборудования для крупных мероприятий, включая Чемпионат мира по футболу-2018. Ранее подобное оборудование производилось и закупалось за рубежом.

17. 26 декабря — в г. Волжский Волгоградской обл. открылась линия по производству сельскохозяйственных шин 19-ти новых типоразмеров.

Инвестиции: 234 млн руб.

18. 28 декабря — на заводе «Транснефтемаш» в Псковской области открыт цех механической обработки.

19. 29 декабря — в Вологодской обл. на Череповецком металлургическом комбинате запущена третья линия по производству проката с полимерным покрытием.

Инвестиции: 8 млрд руб.

Мощность: 600 тысяч тонн проката в год.

Итого за 2017 год: 155 средних и крупных новых производственных объектов, что составляет ввод в строй одного производства за 2,35 дня.

Таким образом, скорость ввода производств в 2017 году снизилась в 1,69 раза относительно 2016 года. Здесь следует понимать, что ввод в строй более менее серьёзного производства — это, в среднем, 2-4 года от начала строительства до пуско-наладочных работ. Таким образом, этот срок практически совпадает с началом ввода первых санкций Запада в отношении России, что и образовало неизбежный вакуум как в иностранных инвесторах, так и в западных технологиях. Тем не менее, уже к сентябрю 2017 года ввод в строй новых заводов и цехов вышел на рекордный уровень, несмотря на продолжающееся колоссальное санкционное давление и попытки изолировать Россию от всего, так называемого цивилизованного мира.

Итог: с 2013 по 2017 г.г. в России построено и введено в строй 1203 новых заводов и цехов практически во всех отраслях производства.

Следует иметь ввиду, что приведённые данные не включают в себя предприятия оборонного комплекса, а также крупнейшие инфраструктурные проекты (дороги, мосты, трубопроводы, жильё, телекоммуникации, порты, аэропорты и т. д.), которые приведены мной отдельным списком.

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