В гостях студии «Точка сборки» Андрей Игоревич Масалович, эксперт в области кибербезопасности, разработчик системы Avalanche.

В этом выпуске:

— Что это такое КИИ

— Эволюция взломов и способы защиты критической инфраструктуры

— Взлом Киевстар — как это было.

— Импортозамещение с помощью ИИ

— Разбор концепций ИБ в России, США и других странах.

Ведущий: Игорь Печёнкин

Внимание: Редакция Точки сборки приняла решение об объединении каналов «Точка сборки» и «Радио Аврора 6.0» в Дзене. Ищите нас там по ссылке: https://dzen.ru/aurora_network

#АндрейМасалович #киевстар #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. В России принят закон о критической информационной инфраструктуре, который обязывает компании выполнять требования по защите данных. Создана система ГОССОПКА для обнаружения и предотвращения кибератак.

2. В США разработана концепция защиты критической инфраструктуры, включающая 5 пунктов: цифровой суверенитет, контроль технологий, контроль цепочек поставок, защита малого бизнеса, подготовка кадров.

3. Необходимо обеспечивать технологический суверенитет – использовать собственные технологии, стандарты, оборудование. Контролировать цепочки поставок стратегических материалов.

4. Важно уделять внимание информационной безопасности малого и среднего бизнеса, а не только крупных компаний. Необходимо целенаправленно готовить специалистов по кибербезопасности.

Вывод: для обеспечения информационной безопасности критически важных объектов нужен комплексный подход на государственном уровне и вовлечение всех участников, включая малый бизнес. Россия делает шаги в этом направлении, но есть куда расти.