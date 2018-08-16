Новости Украины и Новороссии 16 августа 2018
- 08:00 Украинский генерал призывает порвать все отношения с Россией.
- 06:30 Полный крах постмайданной экономики.
- 04:00 Три сценария победы для Порошенко: планы предвыборного штаба.
- 02:30 Россия уже контролирует 100% Азовского моря — как Украина будет выбираться из тупика.
- 01:30 Откуда не ждали: Китай забирает Украину за долги.
- Вчера 23:00 Есть ли на Украине еще политики, способные поладить с Донбассом? – опрос жителей ЛНР.
- Вчера 22:19 На параде в Киеве впервые покажут транспортник Ан-178 (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 20:27 Комфортнейший город мира Версия порохоботов.
- Вчера 19:02 Я там ищу, где платят деньги.
Украинский генерал призывает порвать все отношения с Россией
Генерал-майор Василий Вовк, в прошлом руководивший главным управлением СБУ, заявил о необходимости полного перекрытия границы Украины с Россией.
«Если мы будем закрывать железнодорожное сообщение — давайте закрывать все. Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с РФ. Оно так и должно быть, если у нас война», — цитирует его слова портал «Обозреватель».
Также генерал выступает за полное прекращение торговли и любых других финансовых отношений с Россией. Власти Украины должны, по его словам, действовать «прямо и однозначно».
Как сообщала ранее «Русская Весна», на Украине рассматривается вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией. При этом в государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») сообщали, что наиболее прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав Киев — Москва.
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Полный крах постмайданной экономики
Не очень хотелось, но не получается начать этот материал без упоминания известной народной поговорки про полярную лисицу, которая подкрадывается незаметно, хотя увидеть её можно издалека.
Действительно, несмотря на апокалиптические прогнозы ряда «антимайданных» и просто независимых экономистов, порой казалось, что они сгущают краски, а уж реляции представителей украинской власти, как и положено, вовсе излучали оптимизм.
И в самом деле, после шокового постмайданного падения курса гривны, обвала экономики и уровня жизни украинцев могло возникнуть впечатление, что «дно» достигнуто и от него удалось оттолкнуться.
Падение ВВП прекратилось, а статистика даже демонстрировала его рост, реальные доходы украинцев также, будем справедливы, поднялись по сравнению с 2014 годом, а главное — люди приспособились к новым реалиям, возникло ощущение стабильности и уверенность в том, что хуже уже не будет.
Но, как уже можно говорить со всей определенностью, это была лишь передышка, говоря медицинским языком «ремиссия», неизбежность ухудшения состояния за которой очевидна для специалиста, но в которую порой трудно поверить самому пациенту.
Ведь кажется, что если сегодня ты чувствуешь себя удовлетворительно, то так будет всегда.
«Звонков» же, указывающих на новое и весьма серьезное обострение кризиса, прозвучало уже два. Первым стало наблюдающееся уже несколько недель падение курса гривны. Правда, колебания в районе нескольких процентов случались и раньше и их можно отнести к допустимым флюктуациям, но этот раз они связаны, прежде всего, с бюджетом страны. «Второй звонок» выглядит куда тревожней.
Как сообщила пресс-служба Государственной казначейской службы, дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого полугодия составил 9,78 млрд гривен, причем в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 29,04 млрд гривен.
Также сообщается, что общий фонд бюджета за полгода сведен с дефицитом 12,98 млрд гривен, тогда как в прошлом году дефицит общего фонда госбюджета составил 1,7 млрд гривен.
В результате на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало августа осталось всего 1,99 млрд грн. Это на 7,4 млрд грн меньше, чем месяцем ранее, и в 22 раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (тогда было 44 млрд грн).
А ведь ЕКС ― это, можно сказать, кошелек страны, куда приходят все бюджетные поступления и откуда затем производятся все бюджетные выплаты. Т. е. деньги приходится отправлять получателям буквально «с колес», а фактически имеет место то, что в бухгалтерском учете называется кассовым разрывом: поступления приходят позже времени проплаты платежей, на которые они должны быть потрачены.
По итогам семи месяцев план по выполнению доходной части бюджета недовыполнен более чем на 16 млрд грн. «Дело в том, что государство недофинансирует отдельные расходные статьи.
Скажем, здравоохранение за полгода недополучило 6,4 млрд грн, органы правопорядка — 4,8 млрд, оборона — 3,4 млрд и т. д. Всего задолженность составляет 39 млрд грн. С учетом этих денег бюджетная дыра расширяется уже почти до 60 млрд грн», ― говорит экономист Виктор Скаршевский.
В самом Госказначействе столь резкое снижение остатков на ЕКС поясняют недавними выплатами Пенсионному фонду — деньги срочно понадобились, чтобы перекрыть задолженность по пенсиям. Ведь, действительно, в прошлом месяце впервые с 2000 года в Украине имели место задержки выплаты пенсий, которые были объяснены техническими проблемами Укрпочты. Но, как видим, все гораздо серьезнее.
По словам другого экономиста Алексея Куща, бюджет-2018 сверстан так, что для его выполнения ВВП должен был вырасти как минимум на 10%. На Украине же официальный рост внутреннего валового продукта пока не превышает 2,5%.
Попросту говоря, правительство не может свести концы с концами и это не «временные трудности», а системная проблема, для которой нет простых решений. Из очевидных — очередное «затягивание поясов», чем правительство, по сути, уже и занимается, недофинансируя различные статьи бюджета.
Недофинансирование составляет от 12 до 66% в зависимости от направления (больше всего недодают на медицину). В последующем список тех, кому государство будет должно, рискует только вырасти. Первыми под удар могут попасть те же пенсионеры и бюджетники, ведь расходы на пенсии и зарплаты в бюджетной сфере одни из самых весомых.
Помимо очевидных политических проблем, особенно в период избирательной кампании, это будет означать и снижение деловой активности в стране, ведь те, кто недополучит, соответственно, будут и меньше тратить.
Последствия включения печатного станка и девальвации гривны достаточно очевидны, причем у правительства даже нет полной свободы в возможности к ним прибегнуть, ведь они, мягко говоря, не вызовут восторга у МВФ, очередной кредит от которого выглядит единственным спасением в данной ситуации.
А как известно, условием его получения, помимо строгого соблюдения финансовой дисциплины в соблюдении параметров бюджетного дефицита и денежной эмиссии, является значительное повышение цены на газ для населения, на что правительство накануне выборов также категорически не хочет идти.
По словам источника издания «Страна» в правительстве, украинская сторона предложила МВФ уже не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, которые позволили бы уйти от «неподъемного для обычных граждан» повышения цены, на котором настаивает Фонд.
Но позиция Фонда остается жесткой, так как правительство в минувшем году приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита. Однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения. Директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард заявила, что выполнение предусловия, касающегося цен на газ, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы.
По ее словам, два других предусловия — внесение правки в принятый недавно закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) и соблюдение предельного дефицита госбюджета.
В общем, заимствовать деньги все сложнее и это схема с «отрицательной обратной связью»: чем хуже дела в стране, тем сильней нужны деньги, но тем неохотней (а значит, под все более тяжелые условия) кредиторы их предоставляют.
Между тем, в ближайшие годы Украина должна выплатить 51 млрд долларов госдолга. Это в три раза больше имеющихся ЗВР (причем 79% украинских ЗВР — «ценные бумаги», но не уточняется, какие именно, и есть веское подозрение, что они не столь уж «ценные», принадлежат лопнувшим еще в 2008 году американским ипотечным кампаниям).
А еще 51 млрд долл. — это по сегодняшнему курсу 1 триллион 400 миллиардов гривен, т. е. полтора нынешнего годового бюджета Украины. А ведь гривна наверняка будет девальвировать, делая валютные долги все более неподъёмными.
Так что, снова переходя на медицинскую терминологию, даже среднесрочный прогноз «крайне неблагоприятный», «облегчение», которого удалось добиться не в последнюю очередь заимствованиями, оказался, естественно, временным. Варианты могут быть только в симптомах нового витка кризиса, а точнее, в их комбинациях.
Либо власть запустит печатный станок, дающий галопирующую инфляцию, или же, наоборот, предстоит крайне жесткое затягивание поясов. В обоих случаях в итоге падение ВВП и уровня жизни населения.
И причина такой безвыходности в том, что именно за неё «стоял Майдан» (хотя его участники не понимали этого тогда и в подавляющем большинстве не хотят понимать сейчас). Ведь главное, что нужно для роста экономики и благополучия любой страны, — платежеспособный спрос на производимые ею товары и услуги, прежде всего внешний, поскольку именно доходы от внешней торговли позволяют создать внутренний спрос («чтобы что-нибудь купить, нужно что-нибудь продать», как говорил великий экономист кот Матроскин)
За спрос, за возможность продавать свои товары как можно больше и как можно дороже (а заодно и покупать дешевле то, что приходится импортировать) все «нормальные» государства ведут жесткую борьбу.
Мы знаем, насколько трудными и долгими являются переговоры по условиям межгосударственной торговли: все хотят режима максимального благоприятствования для своих товаров на внешних рынках и максимальной защиты своего от внешних конкурентов.
Да и большинство войн в истории имели прежде всего экономическую подоплеку. Несколько столетий, со времен Ивана Грозного и вплоть до Первой мировой войны (с задачей наконец получить контроль над Дарданеллами), Россия воевала с Швецией, Турцией, а порой и с их союзниками за доступ к морям именно для обеспечения наиболее благоприятных условий для внешней торговли. И русско-японская война была не за территории (пол-Сахалина стали не особо значимым бонусом), а за господство на китайском и корейских рынках.
При этом и в ходе её Порт-Артурская эскадра продолжала закупать через посредников японский уголь, и никто не клеймил его продавцов в Японии изменниками. Действительно, зачем отдавать рынок сбыта, если на него все равно зайдут конкуренты?
Политика же постмайданной власти основана на прямо противоположных принципах. Собственно, и начался Евромайдан с протеста против решения тогдашней власти отложить подписание крайне невыгодного соглашения от ассоциации с ЕС, открывавшего для Евросоюза украинские рынки без всякой «взаимности».
А дальше — целенаправленный разрыв любых связей с крупнейшим внешнеэкономическим партнером и рынком сбыта украинской продукции, причем высокотехнологичной, а именно она дает наибольший доход.
А сколько украинских предприятий, исправно пополнявших бюджет, на грани краха из-за разрыва кооперационных связей с российскими коллегами!
Собственно, и вся политика строится по принципу «сожгу свой дом, чтобы у соседа сарай задымился». Одна только газовая «перемога» чего стоит, суть которой в том, чтобы доплачивать за тот же российский газ европейским посредникам. А главный итог в том, что именно действия Киева окончательно убедили Германию в необходимости строить «Северный поток ― 2», который через пару лет оставит Украину без миллиардных доходов от транзита. И списка таких «перемог» хватит не на одну статью.
А ведь они вызывают эффект домино: меньше поступлений извне, меньше денег внутри страны, меньше спрос — производство падает во всех сферах, падают и доходы, растёт безработица — люди уезжают на заработки за рубеж.
«Заробитчанство» стало одной из самых характерных черт постмайданной Украины, а их переводы — едва ли не главным источником валютных поступлений в страну, настолько весомым, что впору говорить о «заробитчанской экономике».
Но это крайне ущербный источник. Значительную часть своего заработка он все-таки тратит по месту работы (ему же нужно на что-то жить), там же он платит налоги (ну, или не платит, но в любом случае своим трудом обогащает чужую страну).
А на Украине остаются его дети, престарелые родители, которым государство должно платить пенсии, финансировать медобслуживание и образование, наконец содержать инфраструктуру городов, в которых они проживают.
И это еще одно тяжкое бремя для бюджета и экономики в целом (а вот для страны-«работодателя» наоборот — работник есть, а «хвоста» в виде неработоспособных членов его семьи и социальных гарантий нет).
В общем, майданный курс привел Украину в тупик, из которого выхода нет. Необходим разворот в сторону России со всеми вытекающими из этого последствиями. Но есть ли на Украине те, кто в силах такой разворот совершить?
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Дмитрий Славский
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Три сценария победы для Порошенко: планы предвыборного штаба
Известно, что стартовавший на днях избирательный штаб президента Украины Петра Порошенко ищет варианты победы своего протеже любым путем. Не исключены, в том числе, и самые экзотические варианты.
Издание «Украина.ру» анализирует три наиболее перспективных сценария, над которыми сейчас работает окружение президента Украины.
Перспективы Петра Порошенко на выборах весьма смутные. Поддержка избирателей низкая, антирейтинг — огромный. Стратегия выхода во второй тур с Юрием Бойко потенциально выигрышная, но только при условии, что Порошенко и Бойко вообще выйдут во второй тур.
В этих условиях у команды президента поневоле возникает желание решить исход выборов неэлекторальными методами. Правда, с Запада уже получены однозначные сигналы, что выборы должны пройти в срок и демократическим путем.
Но отношения с Западом испорчены настолько, что прислушиваться к его мнению вовсе не обязательно. К тому же, Запад расколот и занят борьбой с российской агрессией, что создает своеобразные условия для игры.
Первый сценарий: Устранить Тимошенко
Противник № 1 — Юлия Тимошенко. Обычные методы дискредитации против нее малоэффективны (предел насыщения негативной информацией давно достигнут). Напрашивается силовое устранение.
Наиболее очевидный вариант — привлечение к уголовной ответственности за, например, заключение газового контракта. Сейчас этот вариант прорабатывается, тем более, что президент поставил своего Генпрокурора и получил контроль над судебной системой и антикоррупционными органами (которые тоже можно использоваться против Тимошенко).
Проблема, однако, заключается в том, что Тимошенко уже сажали. И дело даже не в том, что Янукович плохо кончил (он плохо кончил не из-за Тимошенко, да и Порошенко в приметы не верит), а в том, что это будет просто смешно. Власть вообще не должна быть смешной, а тем более не должна быть смешной, используя силовые методы.
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Если применение силовых органов нецелесообразно, напрашивается вариант устранения «путинского агента» силами «патриотической общественности». Тут, правда, все слишком уж очевидно — главным выгодоприобретателем является Порошенко. Тут даже сваливать на «патриотов» не надо — можно выйти и сказать — «это был я и так будет с каждым».
© РИА Новости, Григорий Василенко
Пресс-конференция Петра Порошенко В Кировограде
Впрочем, главная проблема тут даже не в информационном сопровождении, а в том, что поведение избирателей Тимошенко в этих условиях будет непредсказуемым.
Не то, чтобы нынешняя власть так уж сильно боялась майдана в защиту Тимошенко (майдан опасен тем, кто не может его разогнать), дело в другом — за кого они голосовать-то будут? Разбежавшись по всему электоральному полю, сторонники Тимошенко вполне могут создать ситуацию выхода во второй тур Вакарчука и Зеленского, а уж во втором-то туре они будут голосовать за кого угодно (даже за Бойко, наверное), лишь бы против Порошенко.
В общем, выигрыш тут неочевиден…
Второй сценарий: Объявить военное положение
Вопрос о том, почему не было введено военное положение в 2014 году, обсуждался неоднократно. Объяснения всегда были такие — потому что воюющей стране на дадут кредитов.
Это, конечно, чепуха. Просто организаторам переворота надо было создать видимость демократической смены власти, а для этого нужны выборы, которые в условиях военного положения невозможны. Таким образом, обнулялась аргументация российской стороны, что на Украине произошел государственный переворот и началась гражданская война. Кстати, замысел полностью оправдался — постмайданная власть получила полную легитимацию, подавила сопротивление и укрепилась.
Но сейчас перед Порошенко стоит вопрос сохранения власти, а вопрос легитимности постмайданной власти уже не стоит (да он, собственно, только Западу и был интересен). Почему бы не воспользоваться продолжающейся так называемой на Украине «агрессией Кремля» для того, чтобы отменить выборы?
Договариваться о чем-то с Кремлем совершенно не обязательно. Учитывая, что российские войска по постоянно транслируемому украинской властью лозунгом — сосредотачиваются (украинская сторона только недавно отчиталась, ссылаясь на ОБСЕ, что на Донбасс опять «завезли огромное количество боеприпасов»), устроить это можно в любой момент времени.
Проблема заключается в том, что самого по себе обострения на Востоке мало.
Во-первых, учитывая раскол в среде украинских силовиков (ходят слухи, что Аваков договорился о чем-то с Тимошенко), информация о том, кто спровоцировал обострение, появится еще до самого обострения.
Во-вторых, решение о введении военного положения должна принимать Рада, а она может и не захотеть. Чтобы вывести из игры Раду, нужна совершенно другая операция — в разы более кровавая и рискованная.
В-третьих, а что делать потом-то? Ведь через какое-то время военное положение закончится и придется опять подводить дело к выборам… За это время, конечно, можно пересажать «врагов народа», но появятся новые, а нелюбовь украинцев к Порошенко никуда не денется. Лучшим вариантом, конечно, было бы, не отменяя военного положения, провести референдум о пожизненном президентстве… Но это даже звучит смешно.
Третий сценарий: Обвинить в фальсификациях
Фальсификации будут в любом случае (админресурс + огромное количество гастарбайтеров творят чудеса), но я тут не об очевидных реалиях украинских выборов, а о другом.
В последнее время США и ЕС дискредитировали институт демократических выборов до предпоследней степени. Любые выборы могут быть объявлены «хайли лайкли» фальсифицированными «кремлевскими хакерами».
Причем, как водится, никакие доказательства тут не нужны — достаточно самого факта выборов.
Чем не вариант для Порошенко? Понятно, что поррохоботы заряжены утверждать, что Кремль будет вмешиваться в выборы, и понятно, что вмешиваться он по их информации будет не на стороне Порошенко, который последовательно стоит на платформе отражения российской гибридной агрессии и восстановления территориальной целостности.
© РИА Новости, Николай Лазаренко
Сторонники экс-премьера Украины Юлии Тимошенко
Рейтинги низкие? Так все просто! Это кремлевские хакеры проникли в сети социологов… Дальше — по мере фантазии авторов: вмешались в работу социологических систем, выявили списки интервьюеров и подкупили их, расставили по маршрутам агентов ФСБ, якобы намеревающихся голосовать за Тимошенко. Просто странно — почему Зорян или Шкиряк ничего такого до сих пор не заявил?
Но социологи — ладно, а вот результат выборов обязательно должен быть «сфальсифицированным» Россией, причем — независимо от результатов. И при этих, пусть и голословных обвинениях, у Запада не будет никаких оснований осуждать Порошенко за намерение пересмотреть результаты выборов — ведь мульку с «кремлевскими хакерами» они запустили сами, а у Украины нет таких возможностей по отражению вмешательства в компьютерные сети, как у США…
Подготовка к такому варианту пересмотра результатов уже ведется. Говорят, что именно теме «кремлевских фальсификаций» было посвящено первое совещание гаранта после возвращения из Испании, да и вбрасываемая порохоботами тема «Порошенко или Путин» может быть истолкована именно таким образом. В конце концов, ведь в 2004 году схема «Ющенко или фальсификация» сработала…
Как видим, все три сценария имеют как сильные, так и явно слабые стороны, которые не позволяют получить «химически чистый результат». Все время приходится предполагать наличие системной ошибки, сбоя, непредсказуемых последствий.
Возможен и гибридный вариант, например, сочетание дискриминации Тимошенко и обвинений в фальсификации выборов — мол, вот, плохая Тимошенко победила потому, что Кремль сфальсифицировал результаты в пользу «своего» кандидата.
Понятно, что для победы Порошенко на предстоящих президентских выборах в любом случае нужен какой-то нетривиальный и очень сильный ход.
А есть ли он в запасе у команды президента, пока неизвестно. Но судя по имеющейся информации от источников в его окружении, пока прорывных идей нет.
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Василий Стоякин, Украина.ру
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Россия уже контролирует 100% Азовского моря — как Украина будет выбираться из тупика
В Верховной Раде требуют немедленно разорвать договор с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Россия установила особый режим для кораблей других стран в Азовском море, а недавно построенный Керченский мост стал своеобразным фильтром, который ограничил проход судов по их габаритам, пишет украинское издание «Вести».
За первое полугодие 2018 года в портах Мариуполя и Бердянска на 10% уменьшилось количество заходов судов. При этом директор мариупольского морского порта Юрий Балан сообщил, что ущерб от задержки одного судна на сутки составляет 15 тысяч долларов.
А Бердянский порт потерял, по словам руководителя предприятия Александра Барчана, 50% грузооборота. По данным на 16 июля ФСБ России задержала 148 кораблей. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
Для украинской экономики — это большая проблема.
Индустриальные гиганты потеряют миллионы в поисках обходных путей для доставки своей продукции на экспорт. В создавшейся ситуации оптимальное решение — переговоры.
Однако украинская сторона разучилась вести переговоры с Россией и продолжает надеяться на ультиматумы. Как следствие, дело идет к тому, что Азовское море на 100% попадет под контроль России.
Черноморские порты — слабая альтернатива
Ситуация остается неразрешенной, а Украина ищет альтернативные варианты доставки своих грузов в Европу. Самый простой путь — из Бердянска и Мариуполя по железной дороге до черноморских портов — Одесса, Черноморск, и оттуда — морем. Это спасает ситуацию, но повышает цену продукции, идущей из Украины на экспорт. Экономический аналитик Александр Охрименко считает, что транспортная инфраструктура юга страны выдержит подобную диверсификацию. Правда, потребуются затраты и время.
Переключиться сразу на железную дорогу невозможно и по техническим причинам. Дело в том, что железнодорожный перегон «Камыш-Заря-Волноваха» сейчас функционирует на пределе пропускной способности — 18–22 пары поездов в сутки, тогда как потребность мариупольских металлургов составляет 32 пары «товарняков». В 2017 году была проведена частичная реконструкция перегона, но в случае дальнейших проблем мариупольского порта, без увеличения возможности перегона уже не обойтись.
Президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков уверен, что Укрзализниця будет получать до 100 млн. гривен в год, если расширит проблемный участок сообразно потребностям металлургической отрасли. Таким образом, затраты железнодорожников окупятся через несколько лет, а экономика Украины сможет выйти из кризиса, вызванного блокадой азовских портов. Воевать не получится
Несмотря на всю абсурдность, власть все же рассматривает силовой вариант решения ситуации в Азовском море.
Это следует из заявления заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки, по мнению которого Россия «злоупотребила правом, останавливая и осматривая абсолютно все корабли, следующие по Азову в Украину.
«Я не готов обнародовать определенные сценарии, которые мы сейчас изучаем, в том числе применение силы относительно разблокирования…» — заявил Тука.
Однако полноценно противостоять России не получится. В распоряжении российских пограничников около 40 кораблей в акватории Азовского моря. Это боеспособные ракетные катера проекта 21631 «Буян-М», оснащенными ракетами «Калибр», а также артиллерийские катера проекта 1400 «Гриф» и проекта 1204 «Шмель».
Весь украинский флот меньше, чем это подразделение.
В реальности же Украина на Азовском море располагает лишь кораблями 23-го Мариупольского отряда морской охраны, подчиняющегося пограничной службе. В его состав входит 18 единиц морской техники, в основном, это сторожевые катера «Гриф», «Калкан», «Галия» и УМС-600, из вооружения у которых — только пулеметы. Есть еще сторожевой корабль проекта 205П «Тарантул» с артиллерийскими установками АК-230.
Придется договариваться?
Как сообщалось, 12 августа эсминец ВМС США Carney вошел в Черное море. На борту корабля находится система противоракетной обороны. Американское военное ведомство сообщило, что эсминец прибыл «с целью проведения операций по обеспечению безопасности на море, а также для укрепления совместимости флотов союзников и партнеров в регионе».
Примечательно, что корабли военного флота США появляются в Черном море, в основном, когда ситуация в регионе накаляется.
Например, они приближались к берегам Украины весной 2014 года и когда ситуация на Донбассе в конце лета 2014 года накалилась до предела. То есть, эсминец может быть свидетельством того, что ситуация вокруг Азова стала взрывоопасной. Между тем, решить ее не особенно сложно.
Небезызвестный Дмитрий Тымчук считает, что причина блокады Азовских портов Украины — это зеркальный ответ России на водную блокаду Крыма. То есть, урегулировать ситуацию может возобновление водоснабжения полуострова.
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А политолог Алексей Якубин напоминает, что с 2004 года Украиной и Россией действует договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Согласно документу, Азовское море отнесено к категории внутренних вод обеих стран.
«Украина не готова создать комиссию по этой проблеме. Вопрос политизируется, — говорит эксперт. — По большому счету, Россия решила все важные вопросы в Крыму, связав территории Керченским мостом, хотя проблемы мелиорации и нехватки водных ресурсов остаются. Украинская сторона вместо реальных предложений, выступает с пустой риторикой. Если мы не будем использовать все механизмы, включая переговоры по азовской проблеме, наша позиция не будет весомой в случае обращения к международным организациям».
Напомним, ранее экс-главнокомандующий ВМС Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук предложил заминировать Азовское море, чтобы защититься от возможной атаки со стороны России.
Никита Пидгора
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Откуда не ждали: Китай забирает Украину за долги
Украине очень срочно нужно перекредитоваться для погашения внешнего долга. Переговоры в Лондоне с МВФ закончились безрезультатно — Фонд выдвигает Киеву все новые требования, в том числе политические.
На обслуживание внешнего долга требуются огромные суммы — 15 млрд долларов. И уже в этом году — 8. Этих денег у Украины нет. Зато они есть у Китая.
И вот после провала лондонских переговоров министерство финансов выдвинуло идею — занять деньги у Китая. Это была очень странная идея в свете того, что в том же Лондоне, в арбитражном суде лежит иск Пекина к Киеву по возврату трех миллиардов долларов, которые Украина заняла в 2012 под закупки зерновых.
Первый транш в 1,5 млрд. долл. был получен в начале 2013. Но уже осенью того же года на Украине был запущен механизм государственного переворота, который привел к началу гражданской войны.
Выполнить обязательства «режим Януковича» не имел никаких шансов. Зато те, кто совершил госпереворот получили прекрасный шанс свалить скандал на «режим Януковича». Что и сделал новоиспеченный министр правительства Яценюка, Игорь Швайка. Его самого уволили с поста министра сельского хозяйства в 2014 и сейчас он под следствием. Так вопрос возвращения долга по договору стал нерешаемым, а Украина должна что-то отдать вместо денег. Вот как это происходило.
В 2011 году, Киев заключил с Пекином соглашение о стратегическом партнерстве. И в 2012 году, в каденцию Януковича КНР заняла первое место среди торговых партнёров Украины в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно данным Госстата Украины, в 2012 году экспорт украинских товаров и услуг в КНР составил почти два миллиарда долларов. Янукович рассчитывал на китайские инвестиции.
Но Китай соглашался только на кредиты. Этот факт «регионалы» не афишировали и гнули на переговорах свою линию.
2 декабря 2013 Янукович отправился с визитом в Китай. Именно в тот день, когда толпы «евромайдана» уже бушевали в Киеве, пикетируя администрацию президента, Виктор Федорович летел в Пекин. И заявил, что договорился об инвестициях на сумму в 8 млрд. долл. Но эта цифра утонула в море протеста, целью которых было свержение Януковича.
Сразу после прихода к власти Порошенко, Яценюк и его правительство разрушают до основания все наработки тогдашнего премьера Николая Азарова. В том числе полностью проваливают и сдают китайское направление. Вот факты.
Сельское хозяйство. Пока в международных судах разбирались вопросы первой части «зернового» транша (1,5 млрд. долл.), второй транш был заблокирован. А в нем как раз и шла речь об инвестициях — о строительстве заводов по производству биодизеля и других. Как же киевский режим решил вопрос?
Он согласился продать КНР Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗКУ) в рамках готовящейся Гройсманом реприватизации.
Инфраструктура. Что есть ГПЗКУ? Это линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяные заводы. Это солидные куски Николаевского и Одесского портов. Китаю нужна продукция украинского сельского хозяйства. И Китай подходит к вопросу системно. Он уже обеспечил финансовую инфраструктуру, купив Украинский банк реконструкции и развития. Покупатель — крупнейшая спотовая товарная биржа Bohai Commodity Exchange Co Ltd с оборотом в один триллион долларов.
Все это стоило Пекину всего 1,5 миллиарда долларов. Хотя на самом деле (с учетом перспектив) это — копейки. Просто Украина отдается Китаю за долги. Но это далеко не все. В 2016 году Украинская аграрная конфедерация (УАК) подписывает с китайской торговой ассоциацией меморандум о сотрудничестве. Формально для обмена информацией.
А на самом деле для лоббирования интересов китайских предприятий. Все предусмотренные мероприятия — «джентльменский набор» экономической разведки.
Энергетика. Дальше — больше. Под прикрытием Минэкологии Украины, которое хвастает привлечением миллиарда китайских инвестиций, Киев продает китайской компании CNBM в собственность 10 крупнейших солнечных электростанций мощностью 267 МВт. По словам главы компании Юнчжи Чена, «приобретение контроля над указанными активами было осуществлено в обмен на погашение невозвратной и безгарантийной задолженности на эту сумму по товарным операциям по поставке оборудования».
Военно-промышленный комплекс. История продажи за бесценок Украиной Китаю советских военных технологий и объектов началась не вчера. Первый китайский авианосец «Ляонин» — это советский «Варяг» с Николаевских верфей. Мы помним и скандал, когда в прессу просочилась информация о планах продажи проекта сверхтяжелого транспорта «Мрия» вплоть до чертежей. Киевский режим опроверг эту информацию, но дыма без огня не бывает.
Транспорт. 15 января 2016 года из Ильичевска (Черноморск) стартовал товарный так называемый «состав Яценюка» по маршруту «Украина-Китай». Или как вещали украинские СМИ «Великий шелковый путь». Предполагалось, что он опередит по времени маршрут через РФ на несколько суток. Точнее на одни сутки. Однако на самом деле все оказалось хуже. Поезд вместо 12 суток ехал 16. Но это не самое плохое.
Заказчики груза (Яценюк) не заплатили вовремя. Возвращение состава обещали 17 марта 2016. Но поезд так и застрял в Китайской Народной Республике надолго. На границе с Казахстаном. Увы, но желающих провезти свои грузы на «поезде Яценюка» не оказалось.
Неприятная история вышла и со строительством железной дороги из Киева в Борисполь — «Воздушный экспресс», на которую выдал кредит Китай. 372 млн. долл. растворились в воздухе. Еще что-то пойдет Китаю за долги. Что? Китай предпочитает заимствовать технологии и производить продукцию самостоятельно. Предлагая деньги, Китай будет навязывать свои инженерные решения, оборудование и рабочую силу. Партнеру останется долг и предложение рассчитаться активами.
Земля. Апофеоз китайской экспансии на Украине, как предполагают, наступит в тот момент, когда Порошенко протолкнет через Раду снятие моратория на продажу земли. И если купленные и взятые в аренду земли будут полностью или частично выводиться из юридического и дипломатического поля Украины — то собственником ее станет Китай. Причем совсем без войны. И вот как именно. На Украине был производитель лимонной кислоты — Смелянский сахарный завод.
Китай резко опустил цену на товар, обанкротил завод, и снова вышел на рынок по высокой цене. Китай рассматривает Украину как заведомо слабого партнера, которого можно брать голыми руками.
И так, собственно, и действует.
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Максим Максимов
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На параде в Киеве впервые покажут транспортник Ан-178 (ФОТО, ВИДЕО)
На параде в Киеве в честь для «независимости» Украины впервые покажут транспортный самолёт Ан-178, грузоподъёмностью 18 тонн, разработки ГП «Антонов».
«Как планируется, на параде военной техники на Крещатике по случаю Дня независимости Украины будет представлен также и новый транспортный Ан-178», — сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в оборонном секторе.
Собеседник агентства уточнил, что это будет первый публичный показ Ан-178: «На Украине Ан-178 демонстрировался только специалистам. Широкая аудитория украинцев увидит новый транспортник на военном параде впервые», — отметил он.
Сегодня сделанным вместе с Boeing самолётом похвастался Порошенко на своей странице в соцсети. Он опубликовал видеоролик демонстрационного полёта Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow.
«И, что самое главное, 78% комплектующих для самолёта производятся в Украине, а РФ исключена из списка стран, производящих остальные детали для нашего Ан-178», — подчеркнул Порошенко.
Теперь остаётся надеяться, что показ пройдёт не как в Скнилове в 2002 году, когда во время выполнения фигуры высшего пилотажа истребитель Су-27УБ ВС Украины упал на толпу зрителей. Тогда погибло 77 человек, из них 28 детей.
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Я там ищу, где платят деньги
Как там в "Гараже" было – "В конце концов мы все здесь боремся за место под солнцем".
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https://www.youtube.com/watch?v=kgjzw2c3r1E
коммент:
Был проездом в командировке в Ростове ……Заехали мы в один район Ростова, называется Темерник, вы не поверите, там сплошная Средняя Азия! ВЕЗДЕ от рынков, до супермаркетов, на улице не встретишь славянина! Мы были просто в шоке!