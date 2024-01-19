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Поиск. Григорий Федосеев. Аудиокнига

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Читает Вячеслав Герасимов
Повесть "Поиск" – одна из наследия замечательного сибирского писателя и землепроходца, о трагическом происшествии в отряде поисковиков, застигнутых лесным пожаром. Через всю книгу красной нитью проходит восхищение перед мужеством и товарищеской взаимовыручкой людей, решивших посвятить свою жизнь исследованию родной природы не взирая на опасности.

Комментарий редакции

Сегодня, 19 января 2024 года, исполняется 125 лет со дня рождения известного советского писателя и инженера-геодезиста Григория Анисимовича Федосеева. Он родился в 1899 году в станице Кардоникской на Кубани.

Федосеев прославился своими книгами о природе Сибири и Дальнего Востока, в которых точно и красочно описывал суровую красоту этих мест, флору, фауну, быт местных жителей. Его произведения "В тисках Джугдыра", "Тропою испытаний", "Смерть меня подождет" и другие стали классикой приключенческой литературы.

Григорий Анисимович прожил яркую, насыщенную событиями жизнь, много путешествовал и работал как писатель и инженер-геодезист. Его книги переведены на многие языки мира. Сегодня мы отдаем дань уважения этому замечательному человеку и талантливому художнику слова.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dOI2swo5FjQ
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