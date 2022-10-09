Владимир Чуков. О поисках самолёта ДБ-А Героя Советского Союза Сигизмунда Леваневского
Владимир Семёнович Чуков. О поисках самолёта ДБ-А экипажа Героя Советского Союза Сигизмунда Александровича Леваневского.
Второй форум нашего канала, посвященный 80-летию Сталинградской битвы состоится 19 ноября, бронируйте места в зале: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2164469/
Владимир Семёнович Чуков (27 июля 1946 года, Уссурийск) — профессиональный путешественник. Президент экспедиционного центра «Арктика» Русского Географического Общества. Организовал и руководил более 30 экспедициями в Арктике и Антарктиде. Первый человек в мире, который достиг Северного полюса на лыжах автономно четыре раза. Почётный полярник, Заслуженный мастер спорта СССР (1989), Выдающийся путешественник России, генеральный директор Фестиваля великих путешественников. Полковник в отставке.
12 августа 1937 года четырёхмоторный самолёт ДБ-А с бортовым номером Н-209 с экипажем из шести человек:
Сигизмунд Леваневский (первый пилот),
Николай Кастанаев (второй пилот),
Виктор Левченко (штурман),
Николай Галковский (радист),
Николай Николаевич Годовиков (бортмеханик),
Григорий Трофимович Побежимов (бортмеханик).
Начал полёт из Москвы через Северный полюс в Фэрбанкс, штат Аляска, США.
Радиосвязь с самолётом прервалась 13 августа в 14:49 по московскому времени после пролёта над Северным полюсом. Леваневский сообщал об отказе крайнего правого двигателя и о плохих метеоусловиях («Отказал правый крайний из-за маслосистемы. Идём на трёх, тяжело. Идём в сплошных облаках. Высота 3600. «48 3400 92», что означает: «предполагаем совершить посадку в… 3400 Леваневский»).
Больше о судьбе самолёта и экипажа достоверно ничего не известно, кроме неподтверждённых радиограмм, принятых радиолюбителем Ф. М. Пилясовым на советском Крайнем Севере около 22:00 13 августа («Идём на трёх, снизились, вижу ледяные горы») и теплоходом «Батум» 30 сентября в 17.32 московского времени («лат 83-Норд лонг 179 вест РЛ»). После пропажи самолёта были организованы поиски, как в СССР, так и в США, но результатов они не дали.
Поддержи наши проекты: http://tacticmedia.ru/donate/
Ранний доступ к нашим новостям и видео: https://sponsr.ru/tacticmedia/
Tacticmedia Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia
Телеграмм: https://t.me/TacticMedia_Official
Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia
Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772