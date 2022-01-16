Интернет-встреча с Владимиром Чуковым
“Важно, когда самым близким людям (детям и внукам) не нужно объяснять зачем тебе Север” – В.С. Чуков.
Инициатор встречи Нижегородское отделение РКО и Нижегородское отделение Союза Художников России.
Встреча будет проходить на платформе Всенародного Образовательного Клуба
school-obraz.ru http://school-obraz.ru/
ВХОД В ВЕБИНАРНУЮ КОМНАТУ: https://school-obraz.nbics.net/ru/Vebinary?topwdd=3315&topwdt=2&topwdi=-32768¬asktojoin=1
Путешествие – это творческий, научный и прикладной способ познания Мира, возможность понять смысл зарождения человечества на планете Земля, суть и предназначение человека разумного. Север – это территория для людей с твёрдым характером, больше всех остальных ценящих важность тепла в человеческих отношениях, Север это территория великих открытий, легенд и удивительной природы, Север это территория России, территория экономического развития, территория, которую важно осмыслить творчески, чтобы понять зачем России Север…
О себе, о Семье, об Отечестве, о путешествиях по Северу – расскажет Владимир Семёнович Чуков…
#ВладимирЧуков #путешествия
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