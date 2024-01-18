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Причины замедления советской экономики в 1960-е – 1970-е гг. // Алексей Сафронов. План А

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В ролике собраны некоторые объяснения причин замедления темпов экономического роста советской экономики в 1960-е – 1970-е годы.

Журавлев В.В. (ред.) – Механизм торможения. 1988 https://disk.yandex.ru/d/e98YBvV5vcbKMA
Журавлев В.В. (отв. ред.). На пороге кризиса. Нарастание застойных явлений в партии и обществе. 1990 https://disk.yandex.ru/i/MaAb4P6Z_NI0Eg
Валовой Д.В. – От застоя к развалу. 1991 https://disk.yandex.ru/i/9qReKSnMeNANVg
Ивлев В.М. – Куда мы идем 1990 https://disk.yandex.ru/i/ZV3s08McyImXgg
Попов В.В. Почему снижались темпы роста советской экономики в брежневский период? http://magazines.russ.ru/nz/2007/2/po6.html
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Сафронов А.В. – Сотрудничество СССР со странами СЭВ в области плановой деятельности (1950-е — 1960-е гг.) https://disk.yandex.ru/i/S5ayLWb-MJn-cw
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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. В 1960-1970-х годах в СССР наблюдалось замедление темпов экономического роста по сравнению с предыдущими десятилетиями.

2. Существует несколько объяснительных моделей этого явления:
- калькуляционная – отсутствие рыночных цен приводило к неверным инвестиционным решениям
- модель дефицита – дефицит ресурсов вызывал дисбаланс и накручивание показателей
- институциональная – ведомственный эгоизм приводил к неоптимальному распределению ресурсов
- недостаток рынков сбыта ограничивал возможности инноваций
- концепция низкого технологического уровня ряда отраслей

3. Все модели указывают на корень проблемы – неверные инвестиционные решения и неспособность властей проводить сбалансированную экономическую политику.

4. Для преодоления застоя требовались серьезные структурные реформы, которые брежневское руководство не могло осуществить.

Вывод: Замедление темпов роста в СССР в 1960-1970-х годах было обусловлено комплексом экономических и политических факторов, которые привели к неспособности советского руководства проводить эффективную экономическую политику и осуществлять необходимые структурные реформы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_Ir1oBaK6vw
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