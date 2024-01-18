В ролике собраны некоторые объяснения причин замедления темпов экономического роста советской экономики в 1960-е – 1970-е годы.

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Журавлев В.В. (отв. ред.). На пороге кризиса. Нарастание застойных явлений в партии и обществе. 1990 https://disk.yandex.ru/i/MaAb4P6Z_NI0Eg

Валовой Д.В. – От застоя к развалу. 1991 https://disk.yandex.ru/i/9qReKSnMeNANVg

Ивлев В.М. – Куда мы идем 1990 https://disk.yandex.ru/i/ZV3s08McyImXgg

Попов В.В. Почему снижались темпы роста советской экономики в брежневский период? http://magazines.russ.ru/nz/2007/2/po6.html

Ханин Г.И. Экономическая история России в новейшее время: монография Том 1. Экономика СССР в конце 30х- годов – 1987 год https://disk.yandex.ru/i/lEqJ34Cdt7XaV

Хазин М. – О разделении труда http://worldcrisis.ru/crisis/1364159

Санчес-Сибони О. – Красная глобализация. Политическая экономия холодной войны от Сталина до Хрущева. 2022 https://disk.yandex.ru/i/OJCHfScrdf5duQ

Сафронов А.В. – Сотрудничество СССР со странами СЭВ в области плановой деятельности (1950-е — 1960-е гг.) https://disk.yandex.ru/i/S5ayLWb-MJn-cw

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. В 1960-1970-х годах в СССР наблюдалось замедление темпов экономического роста по сравнению с предыдущими десятилетиями.

2. Существует несколько объяснительных моделей этого явления:

- калькуляционная – отсутствие рыночных цен приводило к неверным инвестиционным решениям

- модель дефицита – дефицит ресурсов вызывал дисбаланс и накручивание показателей

- институциональная – ведомственный эгоизм приводил к неоптимальному распределению ресурсов

- недостаток рынков сбыта ограничивал возможности инноваций

- концепция низкого технологического уровня ряда отраслей

3. Все модели указывают на корень проблемы – неверные инвестиционные решения и неспособность властей проводить сбалансированную экономическую политику.

4. Для преодоления застоя требовались серьезные структурные реформы, которые брежневское руководство не могло осуществить.

Вывод: Замедление темпов роста в СССР в 1960-1970-х годах было обусловлено комплексом экономических и политических факторов, которые привели к неспособности советского руководства проводить эффективную экономическую политику и осуществлять необходимые структурные реформы.