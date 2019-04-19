Кому и зачем понадобился крах СССР

В условиях, когда США даже не считают нужным скрывать своего намерения, опираясь на потенциал «пятой колонны», добиться краха уже и Российской Федерации (операция «Троянский конь»), вопрос о природе той геополитической катастрофы становится для нас не столько историческим, сколько политическим. Важным не только для понимания прошлого России, но и ее возможного будущего.

Очередная годовщина референдума 1991 г . о судьбе Советского Союза вполне естественно вновь привлекла общественное внимание к вопросу о причинах краха СССР, произошедшего без каких-либо видимых причин. Не было «ни глада, ни мора, ни нашествия иноплеменных», а сверхдержава обрушилась как карточный домик.

Как бы то ни было, в приведённой публикации как раз и рассматриваются лживые утверждения буржуазных СМИ и их присных.

Распад Советского Союза – сложное и многоплановое явление. Однако капиталистическая либеральная пресса и разные политологи-подпиндосники, ввиду ограниченности интеллекта и нравственности ( иначе бы они не были ни либералами, ни подпиндосниками ), выхватывают из всей сложности какой-нибудь один аргумент и преподносят его как решающий. Вообще, с нашей точки зрения, распад СССР был предопределён тем, что первое в мире социалистическое государство появилось… несколько преждевременно. Мир не готов к такой организации общества – слишком велико многовековое давление на подсознание библейской концепции. А т.к. советские люди и власть не могли, в силу нравственных запретов, действовать теми же методами, что и капиталисты, то СССР поневоле не выдержал натиска Зла. А методы Запада сегодня хорошо известны: ложь, лицемерие, подлог, фальсификация, войны, расчеловечивание и тому подобное.



Конечно, все последние десятилетия пропаганда неустанно твердит нам о том, что распад СССР был неизбежен в силу совершенно объективных, «несовместимых с жизнью» родовых свойств советского государства.



Их перечень всем нам хорошо известен. Это и деление страны на союзные республики, имеющие право выхода, и монополизм одной политической партии, и, куда же без нее, неэффективная по своей природе социалистическая экономика.



При наличии в фундаменте государства таких многочисленных «мин замедленного действия», Советский Союз якобы просто не мог не взорваться.

Соответственно, коли крах был объективно неизбежен, то, во-первых, виновных в разрушении государства искать нет нужды. А, во-вторых, Российской Федерации судьба СССР не грозит «по определению».



Нет в современной России ни союзных республик, ни монополии одной партии (все партии чисто бутафорские), ни, главное, плановой социалистической экономики. Поэтому спите спокойно товарищи, то бишь, господа. Про роль «пятой колонны» в разрушении СССР и тем более про ее деятельность в современной России пусть рассуждают помешанные на конспирологии маргиналы.

Однако все эти «убедительные» доказательства «обреченности» СССР относятся к якобы фатальным недостаткам политических и экономических форм, реальное содержание которых может быть самым различным. Поэтому попробуем разобраться по порядку.

Союзные республики

О том, что Ленин, отвергнув сталинский план автономизации и разделив государство на союзные республики, обрек СССР на неизбежный распад, сказано и написано столько, что уже многими это воспринимается как само собой разумеющаяся истина.





Только давайте не забывать того, что страна делилась на союзные республики и до Горбачева, но никаких центробежных тенденций при этом «днем с огнем» было не найти. В Российской же империи и вовсе союзных республик не было, а империя рухнула.

Одним из вариантов версии о союзных республиках, как минах замедленного действия, являются утверждения о том, что дело не в форме национально-государственного устройства СССР, а в самой многонациональности России.



В последнее время и патентованные либералы, и записные «русские националисты» с завидным единодушием стараются открыть народу глаза на «ахиллесову пяту» российского государства – его этническое и религиозное разнообразие (кстати, неотделимое от его территориальной огромности). Как с такой родовой травмой, горестно вздыхают они, не развалиться?

Надо признать, отклик подобные идеи имеют немалый. Но и здесь полезно не забывать того, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, как минимум с середины XVI в., если не считать многонациональной и многоконфессиональной Русь времен Владимира Святого и Ярослава Мудрого.



А распадалась Россия, как уверяют из-за этой многонациональности, дважды в ХХ в. Какая-то странная «ахиллесова пята» получается? Здесь ахиллесова, а здесь совсем и не пята вовсе.

Да, были в Российской империи крайне редкие национальные восстания, но они шли в одном ряду с прочими народными восстаниями, кои характерны для истории всех стран мира.



Но при СССР и их не было. Сепаратисты были, факт, но, во-первых, где их нет, особенно когда в их существовании заинтересованы столь мощные внешние силы? Во-вторых, ни басмачи, ни «лесные братья», ни бандеровцы, ни все им подобные никогда не являлись серьезным вызовом безопасности советского государства.



Проблемы создавали, порой серьезные (басмачи) – это верно, но записывать их всех вместе взятых в разряд угроз самому существованию СССР нет никаких оснований.

Монополизм одной партии

Со времен Горбачева официальная и, якобы оппозиционная ей либеральная, пропаганда убеждают нас в том, что монополия КПСС на власть была чуть ли не главным изъяном советского государства.



Соответственно, отмену на мартовском Съезде народных депутатов СССР пресловутой 6-й статьи Конституции о «руководящей и направляющей» роли КПСС полагается считать триумфом борцов за «светлое будущее» России.

Только совершенно не понятно, почему монополия на власть одной политической силы априори объявляется пагубным явлением для государства. Ни история, причем мировая, ни современная практика этого не подтверждают.

Французы едва ли посыпают голову пеплом от того, что на протяжении многих веков монополия на высшую власть в их стране принадлежала Капетингам. Нет никаких оснований и нам русским горестно сожалеть о почти четырех вековой монополизации власти на Москве потомками Александра Невского.

В Советском Союзе монополия коммунистической партии не помешала победе в самой страшной за всю историю России войне – Великой Отечественной.



Не помешала она и превращению СССР в сверхдержаву, и связанным с этим колоссальным достижениям Советского Союза в области науки, техники и просвещения в 50-е -70-е гг. Но та же монополия КПСС на власть никак не помешала и краху Советского Союза (в момент отмены 6-й статьи страна уже летела в пропасть).

В Японии Либерально-демократическая партия имела монополию на власть в течение 38 лет (1955-1993), на которые пришелся невиданный взлет японского государства. В настоящее время Китай при очевидной монополии компартии превратился во вторую по экономической мощи державу и явно нацелен на достижение статуса сверхдержавы.

Вместе с тем, и прошлое и настоящее дают немало примеров фантастических успехов государств, в которых никогда не было монополии одной политической силы. В первую очередь, это, конечно же, США. Хотя, все зависит от того, что считать «политической силой». Монополизацию власти в США крупным капиталом отрицать глупо.

Социалистическая экономика

Пустые полки магазинов в конце правления Горбачева, казалось бы, являются лучшим доказательством неэффективности социалистической формы собственности, которая просто не могла не погубить СССР.



Однако именно отсутствие в продаже самых простых товаров (даже водку и табак распределяли по карточкам) заставляет усомниться в том, что экономический кризис был обусловлен самой природой социалистической экономики.



Иначе придется признать, что острая нехватка хлеба в Петрограде перед крахом Российской империи была следствием врожденной неэффективности капиталистической экономики.

Нет смысла приводить цифры, подтверждающие эффективность советской экономики, доказывать, что ее катастрофическое падение при Горбачеве в реальности было падением темпов развития экономики до каких-то там «жалких» 2,5% в год (ныне достижение подобных темпов возведено в ранг национального проекта). На одни цифры сразу же приведут другие цифры. Как известно, есть ложь, большая ложь и статистика, включая экономическую.

Поэтому ограничимся лишь несколькими очевидными и предельно красноречивыми фактами.



При неэффективной социалистической форме собственности и порочной плановой системе управления экономика СССР всего через двадцать лет после разрушительной войны стала второй экономикой мира, а Советский Союз вышел в мировые лидеры научно-технического прогресса. Этот факт отрицать смешно.



Как смешно отрицать и тот факт, что при эффективной рыночной экономике официальная пропаганда через двадцать лет после краха СССР с помпой сообщила гражданам о том, что экономика страны наконец превысила уровень 1990 г.



Того самого года, который современниками воспринимался как год экономической катастрофы.



Кстати, в Советском Союзе свои экономические достижения всегда соизмеряли с 1913 г. – пиком экономического развития Российской империи. В современной Российской Федерации за точку отсчёта экономических достижений берут 1990 г., в который советская экономика оказалась на дне пропасти.

Или еще один факт о социалистической экономике, не способной ни на что кроме добычи сырья и производства галош. В 2018 г. с гордостью было объявлено о том, что российская промышленность смогла сделать почти невозможное – воссоздать советские технологии тридцатилетней давности необходимые для начала производства модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2.

И последний факт – все в том же провальном 1990 г. ВВП СССР почти в два раза превышал ВВП Китая. Ныне ВВП Китая почти в два раза превышает ВВП Российской Федерации. Объяснить сие изначальной порочностью социалистической формы собственности и плановой системы управления экономикой явно не удастся.

Вместе с тем, та же форма собственности и та же плановая система управления не помешали коллапсу советской экономики всего за пять лет (1985-1990 гг.).



К этому надо добавить, что мы знаем немалое количество процветающих государств с капиталистической формой собственности и еще большее количество государств, прозябающих в крайней нищете при той же рыночной экономике.

Нефтяная игла

С экономикой связано и еще одно объяснение краха Советского Союза, якобы делающее бессмысленными любые разговоры о «пятой колонне». Оказывается, смертельный удар СССР нанесли американцы. Они (о мудрейшие) смогли понять, что бюджет Советский Союз фатально зависит от цен на чёрное золото («нефтяная игла»).



После такого открытия было уже делом техники организовать резкое падение нефтяных цен в 1986 г. Таким образом, коварным американцам удалось без ядерной войны и каких-то там «пятых колон» добиться коллапса советской экономики, который стремительно перерос в социальный и политический. И СССР не стало.

Такая версия с подачи Гайдара и его команды прочно вошла в общественное сознание и до сих пор активно поддерживается либеральным агитпропом. Однако в ней есть одна очень серьезная неувязочка.



Экспорт нефти в середине 80-х давал в бюджет в среднем 10-12 миллиардов рублей при общей доходной его части в среднем в 360 миллиардов. При подобном соотношении двукратное падение цен на нефть было чувствительно, но не смертельно. Особенно с учетом того, что именно в эти годы начинаются масштабные поставки газа в Западную Европу.

Как видим, все давно набившие оскомину доказательства объективной неизбежности краха СССР не выдерживают ни малейшей критики.



А их почти монопольное присутствие в информационном поле и широкое внедрение в общественное сознание обеспечиваются исключительно мощью пропагандистской машины, практически полным контролем над СМИ со стороны тех сил, которые жизненно заинтересованы именно в такой трактовке истории падения Советского Союза.

Убийство: преднамеренное или нет?

Полагаю, что при рассмотрении вопроса о причинах «крупнейшей геополитической катастрофы» давно пора обратить внимание на «человеческий фактор», как любили выражаться при Горбачеве.



На устремления тех людей, которые в политической и экономической системе того времени занимали ключевые позиции.

Если у Советского Союза не было неизлечимых болезней, обрекавших его на летальный исход, то первопричину гибели государства надо искать не в болезни, а в качестве лечения. А вот здесь уже возможны два варианта: или врач был шарлатан и залечил пациента до смерти или врач сознательно убил пациента.

Конечно, есть немало желающих списать развал государства на непрофессионализм Горбачева. «Не по Сеньке шапка», «ему бы комбайнером работать», «непродуманные реформы» и т.д. и т.п.



Только, во-первых, в СССР была коллегиальная система управления, и никакой генсек ничего кардинального не мог сделать вопреки воле высшего звена управления государством.



Во-вторых, высшее руководство СССР можно обвинять в чем угодно, кроме непрофессионализма. Практически за каждым из них, включая Горбачева, в отличие от «эффективных менеджеров» и «капитанов бизнеса» РФ, стоял колоссальный послужной список.



В-третьих, и это самое главное, в недавно опубликованном интервью литовской газете Lietuvos rytas «наивный мечтатель» открыто признал, что, начиная Перестройку, он не сомневался в том, что она приведет к отделению Прибалтики: «Только я всех просил не спешить».

Бред выжившего из ума старика или открытое признание того, что распад страны входил в задачи Перестройки, а не был ее случайным побочным результатом?

Обратимся к воспоминаниям Александра Яковлева, фактически второго человека, после Горбачева, в руководстве СССР, заслуженно носившего титул «архитектора Перестройки»: «Советский тоталитарный режим можно было разрушить только через гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при этом интересами совершенствования социализма. <…>



Для пользы дела приходилось и отступать, и лукавить. Я сам грешен — лукавил не раз. Говорил про «обновление социализма», а сам знал, к чему дело идет».

Итак, два высших руководителя СССР дали документально зафиксированные показания о том, что одной из задач Перестройки было уничтожение Советского Союза. Да, мы живем не в Древнем Риме, и признание уже не считается «царицей доказательств», истиной в последней инстанции.



Но заявления Горбачева и Яковлева являются стопроцентным доказательством того, что версия о преднамеренном убийстве СССР – это не плод горячечного бреда маргиналов-конспирологов, что она заслуживает к себе самого серьезного отношения. Особенно в условиях, когда все без исключения версии об объективной неизбежности краха Советского Союза не выдерживают ни малейшей критики.

Тем более, что в рамках только этой версии многие «странности» Перестройки перестают быть необъяснимыми. Например, назначение Ландсбергиса лидером «Саюдиса» по решению Бюро ЦК Компартии Литвы по прямому указанию из Москвы (к вопросу о сепаратистах, разваливших СССР).



Или роль партийных органов столицы в организации антисоветских митингов в Москве.



Или начавшиеся с завидной регулярностью сбои в работе планирующих органов, когда исключительно «по халатности» ставились на ремонт и модернизацию одновременно все предприятия, производившие то один, то другой товар первой необходимости. Поразительно, как все эти «случайности» напоминают события перед Февралем 1917 г.

Зачем?

При рассмотрении вопроса о причинах краха СССР давно назрела пора перейти от вопроса «почему» к вопросу «зачем» и «кто».



При этом проще всего произошедшее списать на Александра Яковлева – завербованный ЦРУ агент влияния сбил с пути истинного недалекого Горбачева, что и привело к краху СССР.



Следовательно, то был фантастический успех американских спецслужб, а его повторение в Российской Федерации столь же невероятно, как и попадание нескольких снарядов в одну воронку.

Однако давайте не забывать все о той же коллективной системе управления СССР, в которой даже два человека, занимающие самые высшие посты не могли никоим образом ничего кардинального сделать. Плюс к этому слова самого Яковлева о «группе истинных, а не мнимых реформаторов».



Они все тоже были завербованы ЦРУ? Да и Международный институт прикладного системного анализа в Австрии, в котором получали подготовку будущие либералы-младореформаторы (Чубайс, Гайдар, Шохин, Авен, Улюкаев и т.д.) создавал отнюдь не Александр Яковлев. Поэтому списать развал СССР на суперагента ЦРУ никак не удастся.



И далеко не факт, что Александр Яковлев подрывал Советский Союз из-за того, что был американским агентом. Не менее вероятно и то, что он стал американским агентом потому, что стремился подорвать СССР.

Есть еще один очень удобный для представителей «пятой колонны» ответ на вопрос – зачем влиятельные и совсем не малочисленные силы в Советском Союзе работали на его разрушение?



Оказывается, таким способом они боролись с коммунизмом, хотели вернуть страну на магистральный путь развития человечества, с которого ее столкнули в октябре 1917 г., стремились освободить народы от власти тоталитарной «империи зла». Благодетели, а не какая-то там зловещая «пятая колонна».



И опять получается, что современной России ничего подобное не угрожает. Социализма нет, значит и для спасения от него государство разрушать нет нужды.

Но и здесь «концы с концами не сходятся». Для смены социально-экономического строя, отказа от той или иной идеологии, отстранения какой-либо партии от власти совершенно нет необходимости разрушать государство. Французские борцы с «прогнившим» феодализмом во имя «прогрессивного» капитализма не разрушали, а укрепляли французское государство, не раздавали, а расширяли его территорию.



«Избавление» от социализма Польши, Венгрии или Болгарии не привело к распаду этих государств.



Да, распались Югославия и Чехословакия, но они были искусственными образованиями, которые совершенно неправомерно ставить в один ряд с тысячелетним российским государством.



Следовательно, опять приходится запускать сказку «про белого бычка» – о непрофессионализме руководства СССР, не сумевшего преобразовать страну без катастрофических для нее последствий.

Служилые люди или элита

Единственным правдоподобным объяснением развала СССР является то, что распад страны отвечал жизненным интересам многочисленной и влиятельной части партийно-хозяйственной номенклатуры и интеллигенции.

При всей разнородности тех, кого можно условно назвать «могильщиками СССР», у них была одна общая черта – все они были откровенными «западниками». Случайность? Конечно, нет. Как не случайным было и то, что в конце своей жизни именно в «низкопоклонстве перед Западом» увидел угрозу Советскому Союзу Сталин.

При этом, надо отдавать себе отчет, «западничество» части партхозноменклатуры и интеллигенции было обусловлено вовсе не идеалистической приверженностью западным ценностям или влюбленностью в европейскую культуру.



И уж совсем не тем, что без независимых от государства СМИ или разделения властей эти люди «кушать не могли». Все было куда прозаичнее. Их «западничество» было в стремлении стать по западному образцу элитой, кастой избранных.

В социалистическом Советском Союзе и представители номенклатуры и интеллигенция фактически были служилыми людьми.



Их положение, их привилегии (никак не передаваемые по наследству) всецело зависели от того насколько эффективно они служили партии, государству и обществу. То ли дело капиталистический Запад. Там люди с таким же статусом, такими же регалиями являются элитой, неформальной кастой избранных.



Поэтому не западная культура, не уровень жизни граждан и развитость инфраструктуры на Западе, а уровень жизни и статус элиты очаровывали и вдохновляли наших «западников». Их «голубая мечта» была вполне меркантильна – влиться в ряды избранных, стать частью западной элиты, превратив для этого общенародную собственность в свою, в частную.

Но превратиться из служилых людей в избранных элитариев без обрушения государства и его экономики было невозможно. Запад никогда бы не принял в свои объятия новоявленную «элиту» сверхдержавы равной ему по мощи. Необходим был сброс «балласта» в виде национальных окраин.



В первую очередь, прибалтийских республик, как подтверждение того, что «мы свои, буржуинские». Расположение же Запада было критически важно для «кандидатов в элиту». Только Запад мог гарантировать сохранность состояний будущих «владельцев заводов, газет, пароходов».

Для этой же цели было необходимо и обрушение экономики страны. В том, как отнесётся к «большому хапку» подавляющее большинство народа, полагаю, никто не сомневался. Резкое падение жизненного уровня, стремительное погружение значительной части населения в нищету – проверенный в веках прием, позволяющий парализовать общественный протест против откровенно антинародным реформам. Людям – не до сопротивления. На первый план выходит забота о прокорме семей, об их физическом выживании. И надо признать, что этот прием сработал. Кстати, после переворота 2014 г. его с успехом применили на Украине.

Поэтому можно утверждать, что распад СССР был искусственно организован во имя жизненных интересов значительной и влиятельной части советской партийно-хозяйственной номенклатуры и интеллигенции, стремившейся перейти из разряда служилых людей в избранную элиту, владеющую и распоряжающуюся богатствами страны.



Именно этот слой оказался миной под советским государством, «пятой колонной» приведшей страну к краху.



Почему такой слой в руководстве Советского Союза возник и как его «западничество» и элитарность связаны с русофобией – тема отдельного разговора.



Как и отдельной темой является вопрос о том, остаётся ли победившая и ныне занимающая ключевые позиции прозападная элита «пятой колонной»? Может ли распад РФ отвечать её жизненным интересам?



И. Шишкин

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