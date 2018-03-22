Ещё раз про «неэффективную» экономику СССР о которой сегодня можно только мечтать

С 90-х годов по России бродит миф о том, что основной причиной развала СССР стала неэффективная социалистическая экономика. Строили, строили, строили и построили что-то такое убогое, что реформировать было невозможно, а проще было уничтожить под корень и создавать новую прогрессивную рыночную экономику.

Я не буду вас «грузить» цифрами, хотя цифры будут. Но будет этих цифр совсем немного. Давайте сначала просто порассуждаем.

Общеизвестные факты, которые никто сегодня не оспаривает, касаются периода от образования СССР до смерти Сталина. Был совершенно фантастический рост. А вот после смерти вождя народов, как гласит либеральная легенда, экономика начала замедляться, во времена Брежнева наступил застой, а Горбачёв принял страну с практически разрушенной убыточной экономикой. И не оставалось у Михаила Сергеевича иного выхода, как начать перестройку, которая закончилась сами знаете чем. Случилось совершенно неизбежное – СССР разрушился, в первую очередь, под тяжестью неразрешимых экономических проблем.

Давайте вспомним, чем был СССР во времена «застоя». Социалистическая страна, вторая экономика мира. А ещё? СССР возглавлял всё мировое социалистическое движение. А что такое «возглавлял»?

Несколько лет назад, после того, как некоторые из бывших республик СССР начали предъявлять к России материальные претензии, в интернете появилось огромное количество постов с таблицами «кто кого в СССР кормил». Я эти таблицы воспроизводить не буду, поскольку к моей теме они отношения не имеют.

В систему мирового социализма входило 25 стран. Ещё порядка 30 стран числились «вступившими на путь социализма».

Как СССР торговал с социалистическими странами? 2 июня 1982 года польская газета «Трибуна люду» опубликовала интервью с заместителем председателя Комиссии планирования при Совете Министров ПНР, уполномоченным правительства по вопросам координации экономических отношений с Советским Союзом С. Вылупеком.

Вот один фрагмент:

За одну тонну покупаемой в СССР нефти мы платим 115 рублей. За одну тонну в капиталистической стране мы должны заплатить 250 долларов. Таким образом, за 13 млн тонн нефти в нынешнем году мы заплатим около 1,5 млрд рублей. В случае импорта из западных стран это обошлось бы нам в 3,2 млрд долларов.

Так странам социализма продавали не только нефть. Только по поставкам в Польшу – это целая книга с перечнем товаров, которые продавались «по братским ценам».

А ещё была «братская помощь». Это вообще бесплатно. Помощь из СССР и помощь по ленд-лизу из США – это две разных помощи. Непонятно, почему ленд-лиз называют помощью.

В какие суммы советской экономике обходилась такая братская торговля и братская же помощь, сегодня посчитать невозможно – это сотни миллиардов долларов ежегодно. В общем, суммы явно просто астрономические. И при этом СССР оставался второй экономикой мира.

Ещё одна интересная цифра – это внешний долг СССР. В 1985 году он составлял 29 млрд. долларов. Долг США (для сравнения) на тот же год – 1 823 млрд. долларов. США со своими союзниками торговал по мировым ценам. И безвозмездной помощи «своим» не оказывал – исключительно товарно-денежные отношения.

Теперь поговорим про рост ВНП (в СССР был не ВВП, а ВНП). Я хотел нарисовать график, но график будет больше похож на очень высокий столбик. Смотрите на цифры – сами всё поймете.

Экономика СССР в таблицах

В таблице ВНП в 1928 году принят за 100 %. И далее изменение ВНП по годам.

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Эти данные из официальных статистических справочников. Есть эти данные и в книге американского экономиста и ведущего зарубежного специалиста по экономике СССР Алекса Ноува.

А теперь про «проблемные» годы, более подробно:

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Действительно, «замедление». Для СССР рост в 4 % — это считалось замедлением темпов роста экономики. Напомнить, на сколько процентов сегодня растёт Россия? США в 2017 году «выросли» около трёх процентов. И радуются действительно мощному росту экономики.

Безусловно, были у советской экономики проблемы. Проблемы серьёзные, но не фатальные.

Представьте себе, что вы фермер. На вашей ферме 100 коров и 25 кур. Замечу, что коровы совсем не лишние — они дают молоко, мясо и прибыль хозяйству. А вот кур не хватает. Перекос. Нужно бы иметь, для гармонии, пропорцию 1:4 в пользу пернатых. И вы, в целях модернизации, берёте и… режете всю скотину, и всю птицу. Мясо отдаёте соседу даже не за деньги, а за, предположим, ваучер.

А потом удивляетесь… А ушлый сосед вам начинает доказывать, что ферма была неэффективной, всё было сделано правильно, особенно в части обмена мяса на ваучеры. Вы вместо одной ценности получили другую ценность? Доказать, что ценности «мяса» и «ваучера» тождественны – это весьма проблематично. Значит нужно доказывать, что вся ферма была дрянь.

Так случилось и с советской экономикой. Нас обворовали потому, что в СССР… была «неэффективная экономика».