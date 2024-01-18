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«А что там по FPV-дронам?» — об актуальных проблемах отечественного беспилотостроения

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На днях мы вскользь упомянули о негативных тенденциях в отечественной сфере создания FPV-дронов. Если кратко, то некоторое время назад решением сверху одну команду энтузиастов сделали фактически основным поставщиком этих БЛА, предоставив ресурсы для массового производства.

У этого были плюсы: например, удалось радикально нарастить выпуск и в какой-то момент по цифрам даже догнать противника. Вот только такая централизация противоречит идеи прогрессивной конкуренции между коллективами, что было главной «фишкой» гражданского дроностроения. Последствия не заставили себя ждать:

- На плечи основного поставщика единовременно свалился поистине огромный заказ FPV-дронов для всей армии с жесткими сроками исполнения. Это закономерно привело к росту брака отгружаемой продукции.

- Упор на выпуске одной модели положительно сказался на унификации, но привел к потери гибкости. Для внесения заметных изменений в конструкцию, вроде ввода системы взведения, требуется масса согласований, из-за чего зачастую выгоднее оставить, как есть.

- Противник не сидел на месте и начал массово ставить помехи на частоты изделий от основного поставщика. А так как из-за монополии они были самой распространенной моделью в войсках, то армия разом почти осталась без рабочих FPV-дронов.

Цена всего этого — жизни российских бойцов и обоснованные упреки с «передка» в том, что противник переигрывает нас по применению FPV-дронов. А как иначе, если находящиеся в наличии изделия «не летят дальше 300 метров» из-за воздействия РЭБ?

Самое рациональное решение — поддерживать не одну, а несколько отобранных из уже зарекомендовавших себя команд. Оно будет выгодно всем: «разгрузит» основного поставщика, позволит гибко адаптироваться к изменениям и создаст конкуренцию, побуждающую к прогрессу.

Иначе есть вполне реальный риск оказаться на обочине революции в создании массовых высокоточных средств поражения. Кадров вроде последствий штурма Синьковки, станет еще больше, и все это самым скверным образом скажется на устойчивости линии фронта и потерях.

@rybar

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Решение сделать одну команду основным поставщиком FPV-дронов привело к росту брака и снижению гибкости.

2. Из-за монополии дроны от основного поставщика стали уязвимы для помех противника.

3. Нужно поддерживать несколько команд-разработчиков для конкуренции и адаптивности.

4. Иначе есть риск отстать в создании высокоточных беспилотников, что приведет к потерям на фронте.

Вывод: централизация производства FPV-дронов у одного поставщика ведет к снижению качества и гибкости, необходимо развивать конкуренцию между разработчиками для прогресса и адаптации к действиям противника.

Источник: https://t.me/boris_rozhin/110056
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