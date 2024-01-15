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Почему российское общество находится на грани катастрофы, и можно ли её избежать

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«Камо грядеши»: будущее нашего общества с точки зрения нынешнего состояния институтов брака и семьи. Доклад общественного деятеля Михаила Смирнова на семинаре клуба «Универсум». Организатор –директор Института системно-стратегического анализа Андрей Ильич Фурсов.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Наблюдается кризис института семьи в России – снижается число семей и доля семейных граждан. Это ведет к сокращению воспитательного потенциала общества и угрожает его социальности.

2. Причины кризиса кроются в неразвитости института семьи как субъекта права. Отсутствует четкое определение семьи в законодательстве и ее статус не закреплен.

3. Для преодоления кризиса нужно укрепить институт семьи через изменение его положения де юре – конституционное закрепление как основы общества, придание семье правосубъектности.

4. Необходима новая семейная политика, ориентированная на показатели числа семей и семейных граждан, а не просто на демографию. Цель – увеличение доли среднедетных семей.

5. Россия должна вернуть статус "страны семьи". Это даст ей моральный авторитет и "мягкую силу" в мире.

Вывод: участники беседы видят причину демографических и социальных проблем России в кризисе института семьи. Для решения проблемы предлагается комплекс мер по укреплению статуса и роли семьи в обществе и государстве.

Источник: https://rutube.ru/video/545107327772f231f1224c0ce9491910/
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