Почему российское общество находится на грани катастрофы, и можно ли её избежать
«Камо грядеши»: будущее нашего общества с точки зрения нынешнего состояния институтов брака и семьи. Доклад общественного деятеля Михаила Смирнова на семинаре клуба «Универсум». Организатор –директор Института системно-стратегического анализа Андрей Ильич Фурсов.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Наблюдается кризис института семьи в России – снижается число семей и доля семейных граждан. Это ведет к сокращению воспитательного потенциала общества и угрожает его социальности.
2. Причины кризиса кроются в неразвитости института семьи как субъекта права. Отсутствует четкое определение семьи в законодательстве и ее статус не закреплен.
3. Для преодоления кризиса нужно укрепить институт семьи через изменение его положения де юре – конституционное закрепление как основы общества, придание семье правосубъектности.
4. Необходима новая семейная политика, ориентированная на показатели числа семей и семейных граждан, а не просто на демографию. Цель – увеличение доли среднедетных семей.
5. Россия должна вернуть статус "страны семьи". Это даст ей моральный авторитет и "мягкую силу" в мире.
Вывод: участники беседы видят причину демографических и социальных проблем России в кризисе института семьи. Для решения проблемы предлагается комплекс мер по укреплению статуса и роли семьи в обществе и государстве.