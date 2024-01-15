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Бесплатный сыр или приватный мессенджер…

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Андрей Игоревич Масалович, ветеран КГБ и ФАПСИ, рассказывает о специальных операциях спецслужб по поиску преступников.

В ролике:
- Как ФБР и спецслужбы 20 стран ловили картели
- что может СОРМ
- уязвимости iPhone
 

Комментарий редакции

 В данной беседе обсуждались следующие ключевые тезисы:

1. Проблемы с прослушкой и взломом устройств iPhone через Pegasus. Пегас – это программа, которая позволяет заражать смартфоны без участия пользователя.

2. Ненадежность анонимной сети Tor для скрытия активности в интернете. Tor имеет уязвимости, часть серверов контролируется спецслужбами.

3. Возможность взлома и чтения переписки в мессенджерах, считавшихся защищенными – ProtonMail, Signal, Telegram.

4. Риски использования "защищенных" устройств и операционных систем. Даже на них возможно отслеживание через звуковые сигналы или передачу данных на другие устройства.

5. Дороговизна взлома для спецслужб. Массовый взлом нецелесообразен, фокус на ключевых фигурах.

6. Важность среды "нулевого доверия" – не полагаться на заявленные характеристики средств анонимности.

7. Перспективы интеграции спецсистем СОРМ с big data для повышения эффективности работы спецслужб.

Вывод: обеспечить абсолютную анонимность и конфиденциальность переписки крайне сложно. Необходим комплексный подход с соблюдением правил "цифровой гигиены". Спецслужбы имеют широкие технические возможности для мониторинга и взлома устройств при необходимости.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DWX6JrxlhHM
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