Это программа Госдепартамента США под таким громкоговорящим и манящим названием была учреждена Конгрессом США в 1998 году. Координатор программы – библиотека Конгресса США.



На официальном сайте программы сообщается, что ею целью является организация краткосрочных поездок в США для молодых политических и гражданских лидеров из России.



«Программа нацелена на налаживание лучшего взаимопонимания между обеими странами, давая проходящим становление лидерам уникальную возможность непосредственного знакомства с политической, деловой и повседневной жизнью США. За время работы программы «Открытый мир» свыше 4500 участников были приняты в более чем 700 населенных пунктах США.



В настоящее время программу «Открытый мир» осуществляет Центр поддержки российского лидерства и российско-американского сотрудничества. У Центра имеется свой совет попечителей; он осуществляет расширенную круглогодичную программу обменов, и его постоянным домом является Библиотека Конгресса США.



Программа «Открытый мир» набирает участников из числа принимающих решения публичных политиков, а также имеющих влияние на политической арене и среди общественности. Самыми подходящими кандидатами считаются талантливые лидеры, которые относительно молоды, но уже проявили свои лидерские данные и приверженность утверждению демократии, свободных рынков и законности в Российской Федерации».



Интересно? Ещё как, ведь американцы абсолютно не зря прослыли едва ли не самой практичной, расчётливой и деловой нацией в мире. Так что предполагать, что в отношении программы «Открытый мир» они внезапно изменили своим принципам и стали меценатами-бессребрениками, предполагать не приходится. И в этом случае речь идёт о многих и многих миллионах долларов.



Мы приносим извинения за приведённую ниже ещё одну достаточно содержательную цитату, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. В ней достаточно ясно раскрывается цель этой якобы полностью «гуманитарной образовательной» программы.



Итак, «… программу «Открытый мир» организует и финансирует Бюро образовательных и культурных программ Госдепартамента США. Специалисты разных областей знаний, в составе группы не больше 12 человек, в течение двухнедельной (иногда трехнедельной) поездки могут познакомиться с различными аспектами деятельности американских государственных, общественных, экономических, политических, культурных и учебных учреждений. При этом надо иметь в виду, что подобные программы не попадают в категорию официальных государственных визитов.



Отбор участников происходит по принципу закрытого конкурса. Это означает, что кандидатуры могут предлагать только сотрудники Дипломатической Миссии США в Российской Федерации, а предварительный отбор и окончательное решение принимают сотрудники Посольства США в Москве и Госдепартамента США в Вашингтоне.



Госдепартамент США организует и оплачивает: перелет на самолете американской авиакомпании из Москвы в США и обратно, передвижение самолетом, автобусом, или поездом на территории Соединенных Штатов. Участникам предоставляются суточные, которые предназначены для оплаты гостиницы, питания и покрытия прочих расходов.



Суточные для участников программы рассчитывают таким же образом, как это делается для госслужащих США, включая министров и губернаторов, когда они едут в служебные командировки. Организаторы имеют возможность компенсировать расходы по перелету по России до Москвы и обратно (авиабилет экономического класса или купейный билет на поезд).



Все участники программы получают медицинскую страховку от несчастного случая или внезапного заболевания. Страховка действует на территории США в сроки организации программы и не покрывает стоимости лечения уже существующих хронических заболеваний.



Вместе с группой постоянно будут находиться два или три переводчика, которые обеспечивают перевод во время деловых встреч.



За редким исключением, все группы вылетают в субботу из Москвы в Вашингтон через Нью-Йорк и возвращаются из Нью-Йорка в Москву в понедельник. Обычно, первые пять-семь дней группа проводит в городе Вашингтоне, а заключительные два-три дня — в Нью-Йорке. Название одного или двух других городов, которые может посетить группа, так же как и окончательный список деловых встреч, бывает известен только за несколько дней до вылета в США.



Для участия в программе кандидаты не обязаны владеть английским языком. Заполнение анкеты не связывает никакими обязательствами ни кандидатов, ни организаторов».



Итак, отнюдь не самая гуманитарная организация в мире – Государственный департамент США организует и оплачивает отнюдь не безобидные экскурсии, а целый комплекс мероприятий для «молодых и перспективных лидеров». Для участия в программе отбираются лица, работающие в органах власти всех уровней (федеральных, региональных и муниципальных), предпочтение отдается представителям местных и региональных звеньев.



Наиболее желательными кандидатурами для отбора являются люди, находящиеся в сравнительно молодом возрасте, но уже сумевшие продемонстрировать свои высокие лидерские качества, а также готовность и способность эффективно работать и достигать быстрого карьерного развития.



В последующем выпускники данной стажировки заносятся в базу Посольства США, информация в которой регулярно обновляется с учетом жизненных изменений, произошедших у них.



Например, в одном из самых крупных регионов России – Новосибирской области насчитывается более 250 участников программы «Открытый мир», 70 из которых бывшие или действующие представители органов власти и управления.



А, вот, например, что пишет о своей поездке в США одна из участниц из Екатеринбурга:



-- Групп, помимо нашей, здесь собралось множество, и все они распределены по темам и направляются в различные города и разные штаты. Тут и люди искусства (фольклорная группа), и главы регионов Российской федерации (они буду

т изучать построение партнерских отношений между государством и частным сектором), и социальное обеспечение (по проблемам оказания поддержки детям и подросткам), и женщины – лидеры местного сообщества, и муниципальное управление (республики Чечня), и другие.



– Америка поразила тем, как она умеет гордиться своими политическими лидерами и уважать свою историю. Управлять государством и сохранять сплоченность и единство в стране – великая ответственность! Каждый памятник, образ каждого президента – это эпоха, это судьба страны и живущих тут людей.



– Мы слушали лекции преподавателей и профессоров вузов США об американском образе жизни и о государственном устройстве. Уровень организации нашего визита настолько высок, что презентации касаются важнейших жизненных аспекто

в: политических, социальных, культурных. За два дня работы в библиотеке Конгресса нам успели дать чуть больше, чем «среднему» американцу за его уч

ебную практику… словом, мы вполне подготовлены узнавать реалии американской жизни…



– Многие идеи, полученные за это кратковременное пребывание в США, очень ценны, и их стоит осмыслить и воплотить. На это потребуется время. Но самое главное, остались дружеские контакты, которые помогут в дальнейшем, опыт и знания, которые помогут сделать еще один шаг в реализации проекто

в конкретной организации, направленных на реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья. А также, понимание того, как много необходимо сделать самим,

чтобы уровень социальной помощи в нашей стране стал столь же высоким, как и в тех городах США, в которых нам удалось побывать благодаря замечательной программе. Как любят говорить американцы, «государство – это последняя инстанция, н

а которую я могу надеяться…»



Ко всему сказанному необходимо добавить, что выбор кандидатов на поездку в США производится дипломатическими сотрудниками Посольства США в Москве во время поездок по регионам и личных встреч с выпускниками. Там они выбирают подходящих кандидатов, разумеется, очень хорошо относящихся к США.



В дальнейшем теми же лицами осуществляется постоянный контроль за судьбой, успехами и неудачами участников программы, вносятся изменения в справочную информацию о них.



– Не падайте в обморок, но мы все под колпаком у Госдепа, — сказал бы Штирлиц Шеленбергу в такой обстановке. И был бы абсолютно прав.



Ведь в ходе такой работы Государственный департамент США спокойно получает всю информацию о социально-политической и экономической ситуации во всех регионах России и вполне легально вербует тех, кто затем будет продвигать интересы не России, но США. И далеко не факт, что ими затем не заинтересуется одна из всех 17-ти разведывательных служб США.



И вот «вишенка на торте»: выпускники «Открытого мира» и других обменных программ США «прекрасно» отметились при подготовке и во время проведения так называемых «цветных революций» в Грузии, на Украине и во многих других странах.



Таким образом, совершенно очевидно, что в данном случае имеет место абсолютно неприкрытое вмешательство во внутриполитическую ситуацию в России, которая особенно ярко проявляется во время значительных событий, например, проведения выборов в муниципальные, региональные и федеральные органы власти. Налицо факт, когда сами США активно вмешиваются в подобные процессы, постоянно обвиняя в таких действиях Россию.



«Гибридная война», о которой так любят рассуждать в Вашингтоне, в реальности является его же детищем. А всем желающим поехать полюбоваться «красотами» США, стоит задуматься над тем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В том числе и той, которая сделана в Государственном департаменте США.

Игорь Матвеев,

военный эксперт



***

.