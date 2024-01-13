Британцы строят «территорию беззакония» на десятки лет
Наблюдая за тем, как британцы вкладываются в проект «ЧВК Украина», с одновременным охлаждением интереса со стороны американцев, невольно задаешься вопросом: А зачем? Тех денег и того количества переданной и имеющийся в запасе у Лондона,да и Европы в целом техники и боеприпасов,не хватит даже на то, чтобы Украина удержала территории по нынешней линии соприкосновения. Но если смотреть глубже, (англичане, при всем падении общего интеллектуального уровня, отнюдь не стали поголовно дураками), то вырисовывается картина, про которую писал покойный Генри Киссинджер. Она правда касалась Ближнего Востока и он как раз предупреждал, а не призывал это делать:
«Когда государства не управляются в полной мере, международный и региональный порядки начинают распадаться. На картах все чаще возникают «белые пятна», обозначающие «территории беззакония». Крах государственности может превратить территорию страны в оплот терроризма, очаг поставки вооружений и подрывной деятельности.»
Если посмотреть с этой стороны и предположить,что британцы строят «территорию беззакония» на десятки лет, то пазл складывается очень хорошо и те деньги, что прямо сейчас Лондон вкладывает в Украину, не кажутся бесполезной тратой. Следующий шаг, это как раз превращение пока еще государства в территории, на которых будут сидеть князьки под скрытым протекторатом Лондона, основой жизнедеятельности которых будет постоянное давление как на Россию, так и на страны Европы, по крайней мере страны восточной Европы.
Вполне себе красивая схема, позволяющая одновременно решать собственные геополитические задачи, а заодно возможность оседлать теневые каналы наркотиков,оружия, работорговли, чёрной трансплантологии, гуманитарной помощи, разворованного финансирования и т.д., что в свою очередь позволит очень существенно набить свои личные карманы.
Старше Эдды
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Наблюдается охлаждение интереса США к проекту "ЧВК Украина", в то время как Великобритания продолжает вкладываться в него.
2. При этом объем помощи от Великобритании недостаточен, чтобы Украина удержала даже нынешние территории.
3. Однако британцы преследуют более глубокую цель – создание на территории Украины зоны беззакония, "территории беззакония" по Киссинджеру.
4. Такая территория позволит Великобритании решать собственные геополитические задачи и контролировать теневые каналы наркотиков, оружия и т.д.
5. Это также позволит британским элитам набить собственные карманы.
Таким образом, основной вывод состоит в том, что, по мнению автора, Великобритания целенаправленно превращает Украину в зону беззакония для решения собственных геополитических и финансовых задач.
И кто шо должен делать на это, известное давно всем здравомыслящим, действо ?
https://t.me/infantmilitario/117193…..Аудит поставок на Украину дал плоды: спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер прибыла в Киев вместе с руководителями частного сектора США. Ее делегация провела встречу с вице-премьером Кубраковым.
В свою очередь мальчик на побегушках и британский гей Сунак заявил , что колебания по поводу Украины «приободрят» Путина, Северную Корею и Иран
Теперь проверки и наказания видимо будут намного более жесткими..
Вдобавок еще и жорики занервничали православно ;”шо то нужно делать,делайте что-нибудь,спасайте нас гениальных,отдавайте своих детей ,я то не рожал,деньги делал ,но жить хорошо еще желаю” Что вы остановились,а як же мы ??воевать мы не хотим с хозяевами ни с местными коломойшами ,охраняя синагогу Европы ,не тем более с чистыми и во фраке саксами..Даже готовы жинок поставить в армию,50000комплектов женской одежды приобретено(ого ,сколько сошло с ума),создали боевой отряд гомиков -
только бы москали не отобрали свои земли и не очистили их от нациков пришибленных с ОКР..
п.с. Раз причислил себя к здравым -Действуй,Делай
Привет Вашему склерозу.
Вы понятия не имеете (и это хорошо), что там , в 404, реально происходило и происходит.
Поэтому любите свой диван. И шаббат.
Не лезьте туда, где не знаете.
А Россия все делает по Плану :
“Украинские ТГ-каналы сообщают, что всего в ракетной атаке по объектам ВСУ на Украине этим утром отработали:
6 бортов ТУ-95МС
6 бортов ТУ-22М3
6 бортов МиГ-31К
баллистика из Крыма
неустановленное количество бортов СУ-34/СУ-35
УТРОМ: По Киеву осуществлен пуск «Кинжалов»
Крылатые ракеты в Волынской, Тернопольской и Ровенской областях.
В Днепропетровске цель поражена аэробаллистической ракетой «Кинжал»
Несколько крылатых ракет направляются в сторону Винницкой и Житомирской областей, а также Киева и Кременчуга
Сообщалось о взрывах в Киевской области и Кировограде (Кропивницком).
Серии взрывов в Чернигове и окрестностях, Сумской области и Ивано-Франковске
UPD. Также в Николаевской области и Кременчуге Полтавской области.
Наблюдается повышенная активность авиации НАТО у границ Украины..
В Доброполье был прилет на территорию шахты «Алмазная» – там находятся (возможно уже находились) большие армейские склады, на территории самой шахты и строительного управления, «приписаного» к шахте.
На терриконах/карьерах/оврагах в Доброполье/Красноармейске/Родинском постоянно ведется подготовка маршевых пополнений. Курс молодого бойца занимает две недели, после чего пополнение отправляется на фронт. В том числе для этого с 10 января военкоматы в Краматорске и Славянске начла жесткий отлов «добровольцев».
Раньше их возили в Днепропетровск, а оттуда на Южный фронт. Примерно с середины лета 2023 году с Донецкой области мобилизованных в основном закидывают в 35 и 36 бригады ВСУ и 15 полк НГУ, причем именно в него старались попасть местные жители, так как в нем считалось относительно безопасно, по сравнению с другими подразделениями. Кроме того, на базе 15 полка сформированы эвакуационные команды, и примерно с середины-конца сентября попасть в этот полк стало очень тяжело.
В результате местных стали «переадресовывать» в 81 бригаду. Она считается «сепарской», но при этом очень хорошо экипирована. Обучение в ней так себе – тренировки проводят в районе «Острова» на Ясногорке, в районе плотины на Торце, иногда в районе Краматорского металлургического завода.В бригаде очень много мобилизованных из числа персонала Донецкой железной дороги
Милитарист..
п.с..Сильнее бы морозы стукнули ,может головы посветлеют ,и они перенаправят оружие на тех,кто их гонит на мясо..