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Джек Лондон. В далекой стране

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Джек Лондон. В далекой стране.
Аудиокнига онлайн. Приключения.
Читает Виталий Торопов.

Литературный источник, использованный для создания аудиокниги, является общественным достоянием. Перевод Е. Гуро, 1925 г., в редакции В. Торопова.

Рассказ, пропитанный суровостью зимы и северных земель.
Желая что-то изменить в своей жизни, клерк Картер Уэзерби и скучающий мечтатель Перси Кёсферт присоединяются к золотоискателям, направляющимся на Север. Однако спустя какое-то время запал проходит. Двигаться дальше на Север навстречу суровой действительности и всё дальше от тепла и уюта становится всё менее интересно.
И вот отряд решает избавить себя от обузы, а страдальцев от тягот долгого пути. Решено, что эта парочка в ожидании весны будет жить в домике у кромки леса. Благо, древесины для обогрева хватает, вода тут же в реке, а провизии в кладовой достаточно на двоих…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Nem5UJaDI1g
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