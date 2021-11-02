Недавно в ток-шоу Владимира Соловьева на телеканале «Россия» известный кинорежиссер, директор «Мосфильма» Карен Шахназаров с горечью произнес совсем не политкорректную в наши дни фразу: «В области культуры мы – не суверенная страна».

А в интервью газете «Известия» режиссер так продолжил свою мысль: «Знаете, я не могу сказать, что у нас в стране на сегодняшний день сформулирована какая-то стратегия в сфере культуры – у меня нет ощущения, что намечена какая-то цель. Нет понимания того, какую культуру мы хотим, и чего страна ждет от культуры».

Ведь что такое суверенитет? Это – независимость. А суверенитет в культуре? Это – независимость культуры от иностранных шаблонов, это – национальная культура, основанная на исторических корнях и традициях народа. Если у России сегодня такая независимость? Нет, конечно. А откуда ей быть, если 80% фильмов в наших кинотеатрах и тех, что крутят на телеканалах – американского производства? Если полки книжных магазинов завалены переводами иностранных авторов, если на наших песенных конкурсах поют на английском, и если даже на «Евровидение» под флагом России посылают заезжую певичку из Таджикистана? Если практически все популярные телевизионные шоу – купленные за рубежом франшизы, в основном, американские или английские. Своего почти ничего уже нет, одни западные образцы.

Карен Шахназаров в последнее время постоянно выступает в телевизионных программах в роли политолога, отличаясь редкой прямотой суждений и с поразительно проницательным анализом многих сложных проблем. Особенно часто, что и понятно, он затрагивает проблемы нашей культуры, выражая серьезную тревогу тем, что в ней сегодня происходит. Он считает, что отсутствие у России «культурного суверенитета» может обернуться для страны очень серьезными политическими последствиями. По его мнению, в культуре у нас творится вакханалия.

«Сейчас в России, – уверен Шахназаров, – нет государственной политики в отношении и культуры. И это заметно по уровню деградации общества».

«Культура, – говорит Карен Шахназаров, – не имеет границ, но культура имеет корни. И весь вопрос вот в чём: следующее поколение, какое-либо другое поколение, через поколение, воспитанное уже в отсутствие культурного суверенитета или в иных культурных традициях, захочет ли оно вообще сохранять политический суверенитет страны?»

Когда советские танки в 1945 году вошли в поверженный Берлин, то потом в оккупированном городе во всех кафе и ресторанах звучали русские песни. А песни на каком языке звучат у нас сегодня? Нет, на Красной площади не стоят американские танки, но оккупация культурная – налицо.

А вот во Франции общенациональные телеканалы должны отдавать 40% французскому кино (и 60% европейским картинам в целом). А в Китае и целом ряде других стран на голливудскую продукцию имеются строгие квоты.

О том, что России нужна суверенная политика в области культуры, говорят у нас давно. Еще в 2014 году состоялось совместное заседание Госсовета и Совета по культуре и искусству. На нем был разработан и утвержден документ «Об основах культурной политики».

После этого мероприятия ректор Государственного литературного института, писатель Алексей Варламов с оптимизмом заявил: «Очень важно, чтобы все, что сегодня говорилось, не осталось в рамках Кремлевского дворца, а было донесено до всех российских регионов».

По его словам, «судя по настроению людей, (есть) понимание того, что культура – это не сфера услуг, культура – не довесок, культура не какая-то обуза для губернаторов – это реальное, серьезное дело. Взят стратегический долговременный курс на серьезную культурную политику государства…».

И что же? С той поры прошло уже семь лет, но сегодня такой авторитетный деятель культуры, как Шахназаров, опять бьет тревогу. Решения приняты хорошие, наверху произнесено множество важных и нужных слов в поддержку национальной культуры, разработаны программы, но воз, как говорится, и ныне там…

Складывается впечатление, что государство у нас само по себе, а культура сама по себе. Отказавшись от цензуры и от руководства культурным процессом, передав его в руки самих творцов, государство фактически полностью утратило над ним свой контроль.

Чиновники произносят хорошие слова, бьют себя кулаками в грудь, рапортуя о стремлении выполнять указания президента, а культурного суверенитета у России как не было, так и нет.

Когда США ввели против России санкции, то на экспертном совещании, посвященном проекту «Основ государственной культурной политики», режиссер Юрий Кара предложил в ответ на эти санкции Запада запретить в российском прокате все американские фильмы. Однако ни министерство культуры, ни Госдума прежнего созыва это предложение не поддержали. Интересы частных владельцев кинотеатров, которые резко выступили против, оказались в приоритете.

А ведь засилье американской кинопродукции крайне опасно, поскольку оно ведет к переформатированию сознания населения. Особенно в мультфильмах для детей. От «Тома и Джерри», в которых детей заставляют смеяться над тем, как герои постоянно строят друг другу козни и колотят друг друга подручными предметами, до «Скруджа Мак-Дака», где главный герой занят преумножением груды золота, которую хранит в подвале.

«Очень трагично, что мы потеряли 12-15-летних детей. В этом американском бардаке ушел наш русский менталитет. Мне все больнее и больнее смотреть, во что превращается русский ребенок», – с печалью говорил об этом художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.

За другими примерами, которые буквально вопиют, тоже далеко ходить не приходится. В Петербурге, например, компании «Буквоед» принадлежит более ста книжных магазинов, практически эта сеть – монополист в книжной торговле в городе, который называет себя культурной столицей России. Но какие книги она предлагает ее жителям? Если зайти во флагманский магазин «Буквоеда» на Невском проспекте, то на центральном стенде при входе, где выставлены последние новинки литературы, 90% из них – произведения иностранных авторов в переводах на русский язык. Американцев, французов, англичан – авторов тех самых стран, которые считают нас сегодня своими врагами, что не может не отражаться и на их литературе. Ведь на полки выложены вовсе не Шекспир или Джек Лондон, а современные авторы, которые в своих произведениях навязывают читателю «западные ценности». Но именно такая литература усиленно «впаривается» сегодня российскому читателю. Даже книги для детей – сплошь иностранных авторов. Пушкин, Чехов, Достоевский – вообще где-то в стороне.

Это случайность? Вовсе нет! Каждый год в Петербурге проводится Международный книжный салон. Его спонсоры – министерство культуры, правительство Санкт-Петербурга, и другие государственные структуры. Но каких авторов приглашают на этот важный культурный форум, который проводится на Дворцовой площади? Нынешним летом «топовыми спикерами» на нем были такие писатели-русофобы, как Дмитрий Глуховской и Дмитрий Быков, который называет Гитлера «освободителем Ленинграда».

Ещё примеры таких странных приоритетов? Пожалуйста! Последнее время в России ежегодно проводится такое важнейшее культурное мероприятие, как «Тотальный диктант». Кто был выбран его автором в нынешнем году? Уже упомянутый русофоб Дмитрий Глуховской!

То же самое происходит в театре, кино, в живописи – в других сферах искусства. Не так давно скандалом отметился даже легендарный театр «Современник», поставивший скандальный спектакль «Первый хлеб», в котором были и продолжительные мужские поцелуи, и матерный монолог Лии Ахеджаковой, оскорбляющей ветеранов войны. И никто за это не ответил.

Процесс деградации нашего искусства и культуры начался в 1993 году с указа тогдашнего президента России Бориса Ельцина о том, что государство никак не должно вмешиваться в вопросы культуры, а только давать деньги, уверен народный артист России Николай Бурляев.

«Но этот процесс, – считает он, – нужно останавливать – это безобразие, если эта жизнь без образа Божьего и подобия будет продолжаться, если такое отношение к нашей культуре будет сохраняться и дальше».

Режиссёр рассказал о своей давнишней встрече с одним из бывших российских министров культуры. Во время беседы Бурляев задал ему вопрос –для чего тратятся миллионы рублей на выставки так называемого современного искусства, где куры гадят на голову Льва Толстого, а посетителям предлагается топтать ногами страницы из Евангелия, проецируемые на пол. На что чиновник ответил: мол, должны цвести все цветы. Но зачем же сорнякам помогать? – удивляется режиссёр.

А ведь помогают, да еще как! Вот самые последние примеры, о которых уже не раз писало «Столетие». Как можно объяснить, что в составе Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы мог оказаться такой персонаж, как известный поп-музыкант матерщинник Сергей Шнуров? Или почему на Первом канале государственного телевидения продолжает выступать в роли ведущей Ксения Собчак, известная не только своим участием в похабном «Доме-2», но и многими эпатажными выходками, которые уже давно вызывают возмущение общественности.

Кто-то же эти «сорняки», о которых говорит Бурляев, не только заботливо поливает, но и стремится выдавать заполнивший нашу культуру чертополох за «цветущий сад». Делается это случайно, по недоразумению или же мы имеем дело с целенаправленной политикой, направленной на умышленное разложение нашего общества?

Ответ банален. Его и озвучил Карен Шахназаров, заявляя, что «в области культуры Россия – не суверенная страна». На Западе на сцене и в кино – ЛГБТ и трансгендеры – и в российском театре и кино – тоже. На Западе на художественных выставках – унитазы, и у нас Русский музей приобрел недавно для своей коллекции унитаз. У них на телевизионных конкурсах поют по-английски, а и у нас на Первом канале его российские участники тоже голосят на том же языке.

С тревогой о том, что происходит у нас в культуре, говорят уже первые лица государства. Так, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на совместном заседании организационного комитета третьего Евразийского женского форума и Совета Евразийского женского форума, с возмущением заявила о «безнравственных» передачах на российском телевидении. В пример она привела передачи (аналоги западных телешоу), на которых в прямом эфире делаются тесты ДНК, смакуются всякие скабрезности, и даже устраиваются драки.

«Не буду называть каналы, вы сами знаете, включаешь, сидят девушки низкой социальной ответственности и не знают, от кого они родили детей, там же прямо берут тесты ДНК. Все это обсуждается», – возмутилась глава Совета Федерации.

«Я против всякой цензуры на телевидении, мы живем в другом времени и так далее, но нравственная цензура должна все равно быть в любом обществе», –подчеркнула В. Матвиенко. Она также напомнила, что в Конституцию РФ были внесены изменения, согласно которым дети являются приоритетом государственной политики, а Россия – социальное государство.

Ранее уже сам президент России Владимир Путин заявил, что его периодически «берет оторопь» от того, что он видит в эфире на российском телевидении.

«Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень, и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а, наоборот, будем укреплять», – заявил президент.

А на Валдайском форуме Путин указал на глубинные корни нынешних проблем, которые касаются в том числе и культуры. Он заявил, что капиталистическая модель развития общества изжила себя. А это значит, что и в культуре должны править бал не деньги, как это происходит сегодня, а высокие идеалы служения своей стране и народу. В рамках же «дикого капитализма», который утвердился в нашей стране после краха СССР и грабительской прихватизации 90-х, никакого суверенитета России в области культуры нет по определению. Какая там нравственность и высокие идеалы, какая национальная культура, если бал правит золотой телец?

«Думаю, – сказал тот же Карен Шахназаров, – что Россия всё больше склоняется к социалистической идее. Она вроде бы потерпела крах, но сегодня в нашем обществе всё время идет разговор о справедливости и социальном государстве, которое должно активно участвовать в социальных программах, поддерживать людей».





