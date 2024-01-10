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Крупнейшие ВУЗы должны соответствовать современным вызовам

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По мотивам недавней череды скандалов в МГУ с скрывающимся в Никарагуа профессором Горбчаевым и уничтоженным курсом подготовки специалистов по гибридным и информационным войнам.

Крупнейшие вузы должны соответствовать современным вызовам, требуется переформатировать их основные направления работы, скорректировать принципы организации и образовательных программ, и научных изысканий и разработок, а также обновить кадровую политику – прежде всего в части формирования преподавательского состава, заявил (https://t.me/government_rus/10797) премьер-министр России Михаил Мишустин.

Видимо некая критическая масса сигналов снизу набралась, раз власти наконец решили заняться разгребанием авгиевых конюшен в системе высшего образования. Посмотрим, во что это выльется.

Также начата проверка (https://life.ru/p/1632267) в МГУ по депутатскому запросу Валуева. Как раз по факту закрытия программы подготовки специалистов по информационным и гибридным войнам. Было у меня на эту тему несколько материалов, так что и тут лед тронулся. Садовничему придется объяснять, что у него там за бардак творится.

Государство все это оплачивает и имеет право знать, на что и на кого расходуются государственныее средства.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8885890.html
Метки: вузы, МГУ, мишустин, образование, прокуратура
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