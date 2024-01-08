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Идем на 1000

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Количество опубликованных эпизодов применения «Ланцетов» достигло 900!

Согласно обновленной статистике (https://lostarmour.info/tags/lancet) коллег с Lostarmour @lost_armour, к вечеру 7 января 2024 года опубликовано ровно 900 эпизодов применения дронов-камикадзе «Ланцет» в зоне СВО.

Из 900 целей было уничтожено 267, ещё 489 целей получили повреждения. Результаты других 74 попаданий точно определить не удалось. К сожалению, на 68 видео зафиксированы промахи.

Половина всех эпизодов боевого применения «Ланцетов» приходится на различную артиллерию. Были поражены 224 буксируемых орудия и миномёта, 201 САУ и 29 РСЗО. Другие частые цели: танки и тяжела спецтехника (129 эпизодов), лёгкая бронетехника (86 эпизодов), различные РЛС (67 эпизодов) и ЗРК (52 эпизода).

Напоминаем, что лишь часть эпизодов применения «Ланцетов» попадает в сеть. Реальный боевой счет гораздо выше.

https://t.me/boris_rozhin/108884 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8881705.html
Метки: бпла, война на украине, вс рф, дроны, камикадзе, ланцет, статистика
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11863 9135
    chu только что

      Во время телефонного разговора Путина с Тимошенко она сказала, что мы идем в Европу.
      На что Путин ответил, но без Крыма.
      Корабли развернулись обратно в надежде что приказ отменят. Вооруженный до зубов Крым был взят уговорами. Янукович был спасен от хунты.
      Мы ли это.
      Донбасс восстал против украинской хунты. Невероятно но выжил и был спасен.
      Мы ли это.
      Разгром наемных и лучших войск НАТО со всей разведкой и космосом.
      мы ли это.
      https://www.youtube.com/watch?v=ZC2alvRq3us
      Желаем всем добра.

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