Идем на 1000
Количество опубликованных эпизодов применения «Ланцетов» достигло 900!
Согласно обновленной статистике (https://lostarmour.info/tags/lancet) коллег с Lostarmour @lost_armour, к вечеру 7 января 2024 года опубликовано ровно 900 эпизодов применения дронов-камикадзе «Ланцет» в зоне СВО.
Из 900 целей было уничтожено 267, ещё 489 целей получили повреждения. Результаты других 74 попаданий точно определить не удалось. К сожалению, на 68 видео зафиксированы промахи.
Половина всех эпизодов боевого применения «Ланцетов» приходится на различную артиллерию. Были поражены 224 буксируемых орудия и миномёта, 201 САУ и 29 РСЗО. Другие частые цели: танки и тяжела спецтехника (129 эпизодов), лёгкая бронетехника (86 эпизодов), различные РЛС (67 эпизодов) и ЗРК (52 эпизода).
Напоминаем, что лишь часть эпизодов применения «Ланцетов» попадает в сеть. Реальный боевой счет гораздо выше.
https://t.me/boris_rozhin/108884 – цинк
Во время телефонного разговора Путина с Тимошенко она сказала, что мы идем в Европу.
На что Путин ответил, но без Крыма.
Корабли развернулись обратно в надежде что приказ отменят. Вооруженный до зубов Крым был взят уговорами. Янукович был спасен от хунты.
Мы ли это.
Донбасс восстал против украинской хунты. Невероятно но выжил и был спасен.
Мы ли это.
Разгром наемных и лучших войск НАТО со всей разведкой и космосом.
мы ли это.
https://www.youtube.com/watch?v=ZC2alvRq3us
Желаем всем добра.