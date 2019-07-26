Иды весны 2019 года — знаки эпохи (2)

Главная цель теракта — это либеральная демократия по-западному . И как с точки зрения идеологии террориста, так и с точки зрения того, что после таких терактов следует «закручивание гаек», как было после 11 сентября 2001 года.

Приведём весьма показательный фрагмент (комментарии в квадратных скобках — наши):

«Прежде всего, чтобы показать оккупантам, что наша земля никогда не будет их землей, что наша родина принадлежит нам, и пока живёт белый человек, они НИКОГДА не отнимут нашу землю, и никогда не заменят собой наших людей [самое забавное, что Таррант живёт в Австралии — территории когда-то захваченной белыми европейцами у аборигенов, они даже извинялись за это недавно].



Чтобы отомстить за сотни и тысячи смертей, принесённых иностранными захватчиками в Европу на протяжении всей истории [а то как европейцы приносили смерть на протяжении всей истории не требует отмщения?].

Чтобы отомстить рабство миллионов Европейцев в руках исламских поработителей [этого говорит потомок белых рабовладельцев].



Чтобы отомстить тысячи Европейских жизней, загубленных руками террористов по всей Европе.



Чтобы отомстить за Эббу Акерлюнд.

Чтобы способствовать непосредственному уменьшению уровня иммиграции на Европейских землях через запугивание и физическое уничтожение самих захватчиков.



Чтобы спровоцировать политических врагов моего народа к действию, ослабить их и поставить перед будущим неизбежным ударом [а вот это уже о предполагаемой войне с «халифатом»].



Чтобы сеять насилие, месть и последующий раздор между Европейским народом и захватчиками, которые сейчас оккупировали Европейскую землю».

Таррант — это великолепный «принтер» антикоранической стратегии заправил Запада. Что интересно, на своё оружие он нанёс «знаменательные даты» и надписи на различных языках.



На матричном уровне — это попытка вписать в сценарий антикоранической стратегии как можно больше участников (чтобы опять-таки не своими руками «загребать жар»).



Напомним кратко всю алгоритмику стратегии, в которой участвует две стороны: «Мир Запада» и «Исламский Мир».

Алгоритм антикоранической стратегии

Она состоит из таких шагов:

1. Создание «халифата», в который должны войти если не все, то подавляющее большинство народов, для которых ислам в его исторически сложившемся виде — традиционная религия.



Параллельно на Западе формируются жёсткие стереотипы: исламисты-террористы, исламисты-захватчики их нужно уничтожать всеми доступными способами.



Формируется военизированная кадровая база для того, чтобы быть «костяком» армии «Европы для европейцев» (подобно тому, как организации типа «Правый сектор» на Украине стали ядром карательной армии в попытке уничтожить ЛНР и ДНР).



В целом либерализм по-западному должен превратиться в ходе политических действий и террористических актов (с обеих сторон) в открытый фашизм (своего брата-близнеца) и Таррант, не понимая этой спаянности двух режимов, выступая против первого, и причисляя себя к фашистам, работает на глобальный западный толпо-«элитарный» проект, при реализации которого нет никакой разницы в какой форме (либеральной или фашистской) будет осуществляться диктатура расчеловечивания.



Интересная деталь состоит в том, что идеалом при этом ему видится КНР, а личностью, выражающей его взгляды является англичанин:

— Являетесь ли вы фашистом?

«Да. Впервые, особь, обвиненная в фашизме, действительно является фашистом. Уверен, журналистам это понравится.



Я согласен со взглядами сера Освальда Мосли и считаю себя Эко-фашистом от природы. По моему мнению, Китайская Народная Республика наиболее соответствует моим политическим и общественным взглядам».

Смотря на манифест Тарранта можно представить во что может превратиться Трамп для Америки.



Ведь и для России когда-то готовился сценарий с фюрером, в качестве которого должен был сыграть Путин (тогда в 2004 году его подталкивали к ужесточению системы власти всевозможные «Марши несогласных»), но Владимир Владимирович отлынивал от исполнения этой роли в этом сценарии и он заглох.



Другое дело — США, где потенциальная кадровая база для этого сформирована (служители полиции преимущественно — белые мужчины, статистика по городам и штатам — , а также обобщённая — ), где вызревает серьёзный общественный раскол (условно «за Трампа» и «против Трампа») и сформированы все условия для серьёзных военнизированных столкновений в случае резкого экономического упадка (а это вполне возможный сценарий, если оценивать изношенность инфраструктуры, особенно показателен в этом смысле износ военной техники США)

https://datausa.io/profile/soc/333050/#demographics

2. Начало «халифатом» мировой войны с целью искоренения безбожного либерализма Запада и вероучений «неверных», насаждение обрядности ислама в качестве общемировой «религии» всего человечества. По своей сути Запад для этого должен фашизироваться, а Исламский мир — радикализироваться (ваххабизироваться).

3. Далее точка ветвления в зависимости от хода и итогов войны:

3.1. Если побеждают «цивилизованные» государства Запада, то Коран ждёт та же судьба, что и «Майн кампф», а страны традиционного ислама подвергнутся «деисламизации», подобно тому, как в обоих германских государствах по завершении второй мировой войны ХХ века была проведена «денацификация».



При этом возникшие на Западе военизированные фашистские режимы сохраняться, поскольку «показали свою эффективность в ходе войны».

3.2. Если побеждает «халифат», то обрядность ислама становится обязательной нормой поведения для всех жителей возникшего «всемирного халифата». Толпа в нём, не зная арабского, читать Коран самостоятельно не может и живёт под руководством мулл.



Надежду на возможность осуществления такого способа правления дают все мусульманские страны. Даже в государствах, где арабоязычные — подавляющее большинство населения, сами «мусульмане» поклоняются молитвенному коврику, не соотнося свою жизнь с Кораном, а их жизненный уклад и идеалы (мечты) — весьма далеки от коранического завета о построении Царствия Божиего на Земле, которое должно искоренить тиранию одних людей над другими.



Муллы — профессиональная корпорация идеологов, которая будет толковать жизнь со ссылками на Коран, ориентируясь на интересы своих закулисных хозяев: примерно так, как это делали талибы в Афганистане, как это делают сегодня в ИГИЛ и, как это делало и делает мусульманское духовенство во всех странах.



На следующем этапе, когда власть мулл всем станет ненавистна, вследствие её «зацикленности» на обрядности и неспособности выявлять и решать реальные проблемы жизни обществ — всемирное антиисламское восстание (основным пушечным мясом которого будут люди типа Тарранта, но уже на другом уровне «затюканности» исламской культурой), освобождение от власти мулл и, как и по п. 3.1, — «деисламизация», изъятие Корана из общего доступа и помещение его в спецхраны библиотек, чтобы его могли изучать и цитировать только особо доверенные историки, показывая читателям — от какого зла избавилось человечество.

О том, что Коран и ислам во второй половине ХХ века стали главным объектом целенаправленной клеветы и дискредитации — обыватель на Западе не подозревает: у него есть дела «поважнее», нежели взять Коран, прочитать его как послание, адресованное ему персонально, и соотнести написанное с жизнью, чтобы увидеть эту клевету и отступничество «мусульман» от заповеданного им в Коране.

Сейчас целенаправленно осуществляется первый этап этой многоходовки. В ходе первого этапа:



в мире ислама, режимы приверженные мусульманскому традиционализму и не проявляющие агрессивности по отношению к инаковерующим соседям, подвергаются давлению со стороны оппозиции псевдоисламских фундаменталистов-радикалов;



вне ареала распространения мусульманской культуры целенаправленно создаётся образ врага, на роль которого назначены те же самые псевдоисламские фундаменталисты-радикалы, которые расшатывают режимы мусульман-традиционалистов и проявляют агрессивность по отношению к инаковерующим.



На карте изображен один из проектов Нового Халифата, куда входит и вся французская северо-западная Африка. Шри-Ланка (о ней — ниже) на ней закрашена зелёным, хотя и не входит, как и Индонезия в «халифат».

Решению этих задач служит глобальный терроризм под вывеской Аль-Каиды (начало которому было положено в том числе в Афганистане), а сегодня — ИГИЛ и «борьба» Запада с ним такими методами, что в мире ислама они воспринимаются как агрессия Запада, но при этом не решают проблемы распространения терроризма, а только усугубляют её. С другой стороны — глобальный же «белый терроризм», представителями которого являются Брейвик и Таррант.

При этом СМИ всячески поощряют тиражирование «обращений». А вопрос о нахождении путей к диалогу и преодолению ошибок как на Западе, так и в странах исторически сложившейся исламской культуры не ставится, а всё сводится к риторике, накачивающей массовый психоз с обеих сторон.



Также в умолчаниях остаётся тот факт, что и «мусульманские радикалы», и «спасители ценностей Запада» по своей нравственности словно вышли из одного инкубатора, и по сути используют некий выдуманный конструкт для реализации низких, античеловечных (фашистских) идеалов.



Также не один политик на Западе не дал ответ, почему мультикультурализм и толерантность на деле привели к ещё большему отчуждению коренного населения на Западе и новоприбывших мигрантов, даже среди тех, кто уже родился в странах Запада, ещё больше их разобщив.



Вспоминается фраза Д.И. Фонвизина:

«Вот злонравия достойные плоды».

В этот же день 15 марта в России происходит знаковое по своей сути событие, которое некоторыми может быть воспринято, просто как региональная новость.



Мэр Новосибирска, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть утвердил согласованное художественным советом решение установить памятник Иосифу Сталину на территории обкома КПРФ в Октябрьском районе города.



Установить памятник на территории обкома предложили новосибирские коммунисты. Инициаторы в течение нескольких лет добивались разрешения установить памятник Сталину на других площадках в городе, но каждый раз получали отказ.



Надо отметить, что в России более 50 памятников Сталину, и множество их установлены в новейшее время. Памятник в Новосибирске открыли, как большинство установленных в современное время, 9 мая 2019 года.

Бюст Сталину в Новосибирске

Отметим, что утвердительное решение установить памятник Сталину это, в первую очередь — выражение коллективного бессознательного, как минимум, жителей Новосибирска и без их осознанной, либо бессознательной поддержки такая инициатива не осуществилась бы.



В связи с этим вспомним слова Иосифа Виссарионовича:

«Когда меня не будет, не один ушат грязи будет вылит на мою голову. Но я уверен, что ветер истории всё это развеет…» (из мемуаров Александра Голованова, маршала авиации)

Знаковость появления сообщений об установке памятника состоит в том, что они появились рядом с сообщениями о теракте фашиста Тарранта, как символическая альтернатива.



Важно отметить, что сообщения эти появились на территории Русской цивилизации, но не затронули западный мир, что говорит о состоянии нашего коллективного бессознательного, отличного от такового на Западе (где Сталина, а значит и идеи нормальной человеческой жизни, которую стремился реализовать сталинский Советский Союз, воспринимают как вражеское и плохое).

Последствия?

Можно ли связывать события 15-го марта и последовавшие сразу за ними события?



С позиций обобщённых средств управления общественными процессами — можно и нужно, поскольку это открывает возможности управления на уровне хроно-алгоритмическом, предшествующем самым высшим — мировоззренчески-методологическим средствам.

Итак в двух странах начались беспорядки в ходе акций протестов:



15 марта Несколько десятков тысяч человек в пятницу вышли на акции протеста в разных городах Алжира (советуем почитать об истории Алжира и обратить внимание, что изгнанные в 1492 году (открытие Америки) из Испании мавры и евреи поселились в Алжире и стали промышлять пиратством, что имело серьёзные последствия для всей последующей истории страны), чтобы выразить недовольство политикой 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики;

Несколько десятков тысяч человек в пятницу вышли на акции протеста в разных городах Алжира (советуем почитать об истории Алжира и обратить внимание, что изгнанные в 1492 году (открытие Америки) из Испании мавры и евреи поселились в Алжире и стали промышлять пиратством, что имело серьёзные последствия для всей последующей истории страны), чтобы выразить недовольство политикой 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики;

17 марта в Белграде начались беспорядки после антиправительственной акции.



Надо отметить, что югославский Белград тесно связан с американцами его бомбившими в 1999 году, когда матрица 9/11 уже развернулась в обратную сторону (хотя то, что наши танки сделали бросок на Приштину говорит о том, что матрица ещё частично зацепила нас).



Всего два года оставалось до событий 11 сентября 2001. И то, что беспорядки начались 17 числа — тоже весьма знаково, поскольку для Западного мира 17 число несёт сугубо негативный символический смысл.

В финале «Пиковой дамы» у Пушкина Герман сходит с ума, сидит в больнице в 17-м номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро:

«Тройка, семерка, туз! Тройка, семёрка, дама!..»

Именно в 1917-ом году Запад огрёб проблемы в виде появления Советского Союза, а с 17 августа 1991 года (когда вроде бы как окончательно по его мнению победил в «Холодной войне», развалив Союз), своими же руками заложил бомбу замедленного действия в виде новой России, теперь жёстко интегрированной с Западом в виде его криптоколонии, какая интеграция порождает возможность перекачки информации из русского бессознательного в западное, что во времена СССР было пресечено установкой системы «железного занавеса».



Возникшее после 1991 года состояние России, несмотря на все потери и ужасы «лихих 90-ых», открыло возможности беспрепятственно воздействовать на матричном уровне на Запад, за что можно поблагодарить парочку Горбачёв и Ельцин, чьими матричными аналогами для США стали Обама (с его ничего не меняющей перестройкой «Change — we can!») и могильщик демократической партноменклатуры США — Дональд Трамп.

И вот 17 марта 2019 года происходит ещё одно матричное подтверждение этого — одно американское СМИ предрекло США банкротство из-за военных расходов. Потом в течение всего года выходили аналогичные новости о возможном дефолте США (причём в сентябре):



9 июля «Американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре»;

«Американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре»;

потом 11 июля «Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США»;

«Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США»;

и 13 июля “Treasury Secretary Steven Mnuchin says US to run out of money in September”, первод: «Министр финансов Стивен Мнучин говорит, что в сентябре у США кончатся деньги»).



В этот же ряд мы хотим добавить ещё одну статью, вышедшую в знаковую дату, но значительно позже описываемых нами событий.

17 июня опубликована статья, названная как бы в пику статье, о которой пойдёт речь далее — «Тихая революция центральных банков».



В ней описывается в очень смягчённой форме процесс концентрации управления Центральными банками мира, который должен привести к большей управляемости финансовой системы по старым лекалам, такая попытка на наш взгляд бесперспективна, поскольку не меняет системные принципы, вызывающие нынешние кризисные явления.



А теперь к той новости, которая рассказывает о мостике к новому возможном состоянию мировой кредитно-финансовой системы.

18 марта выходит небольшая заметка на одном из патриотических российских сайтов под названием «Тихая монетарная революция», в которой рассказывается о том, что с 31 марта 2019 года вступают в силу новые правила, утверждённые Банком международных расчётов (БМР), в отношении золота.



Согласно стандарту Базель III , золото становится таким же первоклассным активом как наличные или государственные облигации. По факту, золоту возвращается его монетарный статус. Впервые, со времён Бреттон-Вудского соглашения, золото официально становится полностью безрисковым активом.



К тому же оно приравнивается, как к мировым резервным валютам, так и государственным облигациям, что влечёт серьёзные изменения в мировой финансовой системе.

Швейцария вновь подтвердила свой статус центра принятия решений для регулирования мировых процессов.



Обращает внимание стремление возврата «золотого стандарта» и попытки борьбы со спекулятивным капиталом. А ведь когда-то переход на золотой стандарт был предсказан в 2014-ом году в статье «К энергетическому стандарту через золотой»

Далее следует два матричных события в интересные даты.

19 марта один из «цезарей» нового советского времени, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку, что укладывается в алгоритмику мартовских ид. А само событие адаптирует эту негативную алгоритмику к возможным будущим событиям.

Нурсултан Назарбаев, объявивший о своей отставке с поста президента, никуда не ушёл. За ним законодательно закреплён статус лидера нации, а также он сохранил за собой должность председателя Совета безопасности и главы правящей партии «Нур Отан».



Кроме этого сенат Казахстана возглавила дочь Назарбаева — Дорина, а новый президент Касым-Жомарт Токаев вместе с присягой вступления в должность, сразу же принёс клятву верности бывшему президенту в виде предложения переименовать столицу Астану в Нурсултан, и взял курс на интеграцию в Евразийском экономическом союзе, то есть заявил о продолжении курса Назарбаева.

В данном контексте событий уход Нурсултана Абишеевича с поста п-резидента — должности изначально и не подразумевающей никакого самостоятельного управления, так как фигура её занимающая является резидентом (от лат. residentis — присутствующий, сидящий; резидент кого? ответ: предиктора — от греч. predictor — предсказатель или предуказатель) — это сильный манёвр — сильное управленческое воздействие и может означать переход в иное качество управления.

Данный манёвр может быть примером для других стран, культур и народов, правители которых не хотят быть п-резидентами — марионетками.



И мы подозреваем, что в России очень внимательно следили за всем процессом, поскольку нечто подобное может нас ждать в 2024 году (если не раньше).

А вот на Западе тучи только сгустились.

22 марта Глобальный финансовый долг стал больше мирового ВВП в три раза. А как говорил водопроводчик из советского анекдота после ремонта труб Дворца Съездов

«Да тут всю систему менять нужно».

О долгах стран мира читайте статью «Берёшь чужие на время, а отдаёшь свои и навсегда» или Кому должны все страны?».

Апрельские иды

Обычно разборы событий ид, ограничиваются мартом, однако в 2019 году они имели своё алгоритмическое продолжение в пору апрельских ид, спустя месяц после мартовских. Но прежде чем мы перейдём к этим событиям, следует отметить одно вроде бы сугубо региональное сообщение.

27 марта Суд в Вильнюсе заочно осудил на 10 лет экс-министра обороны СССР Язова.

В данном случае проявилась уже упоминавшаяся матрица «пикников». Язов был предпоследним министром обороны СССР, примкнувшим к ГКЧП в 1991 году. Последним министром обороны стал Маршал авиации Шапошников которого назначил Горбачёв.



По запрограммированному сценарию отображённому на «Постисторичесом пикнике» сносить символы России (духовный — спасская башня и светский — храм Василия блаженного) должна была военная авиация.



Но в результате разворота матрицы в сторону её же заказчиков, были уничтожены башни близнецы в Нью-Йорке.

В связи с седьмыми выборами на Украине 31 марта отметим, что маршал Шапошников изображён на пост-историческом пикнике в виде гуцула с секирой на плече и надписью «пароль» на зубах, что явно указывает на связь этих событий.

Пока украинцы выбирали себе в президенты клоуна (вернее, как сегодня принято говорить «шоумэна»), в пору апрельских ид (сами иды в апреле приходятся на 13 число), спустя ровно месяц после атаки Тарранта на мечети в Новой Зеландии происходит знаковое для всей западной цивилизации событие.

15 апреля Загорелся собор Парижской Богоматери, какое событие явно матричное, независимо от того — это несчастный случай или умышленный поджог, поскольку это наверное самый известный готический собор во всём мире.



Он многократно являлся местом исторических событий; появлялся во многих художественных произведениях, например, является действующим лицом в романе Виктора Гюго «Собор парижской Богоматери»; он присутствует во множестве видеороликов о Париже, а значит память очень многих людей хранит информацию о нём, и они откликнутся на это событие своими мыслями и действиями.

Собор построен на фундаменте галло-римского храма Юпитера, и с фасада выглядит очень мощно и внушительно, а над нижним ярусом, состоящим из трёх порталов: Страшного суда, Богородицы и св.Анны, идёт аркада (Галерея Королей) с двадцатью восемью статуями, представляющими царей древней Иудеи, что символизирует подчинённость исторически-сложившегося католического «псевдохристианства» исторически-сложившемуся иудаизму.



Строительство началось в 1163 году (опять эти 11 9), в эпоху расцвета храмового строительства, во время которой формируются нации Европы, оформляются идеи, ставшие фундаментом воззрений «белых националистов», того же Тарранта.



Поэтому возгорание Собора можно считать матричной «ответкой» на теракты в Новой Зеландии. Краткий её смысл: «в огонь фашистские идеи».



Теперь поподробнее.

Храм это место где люди обращаются к Богу. И, если он загорелся, то — это свидетельство того, что связь с Богом утрачена. Получается люди в своей ритуальщине обращались не к нему, а к кому-то или чему-то другому, выдаваемому людям, и принимаемым ими за Бога.



Мы считаем католическую, протестантскую и якобы православную версии вероучений, выдаваемых за христианские — разновидностями идеалистического атеизма, в которых существование Бога формально признаётся, но образ Бога-Творца-Вседержителя, подменяется неадекватными, искуственно сконструированными в коллективной психике людей, представлениями «о боге», а вера истинная и внутренняя религиозность подменяется обрядоверием.

Поэтому в этом пожаре мы видим проявление активной духовной деградации не только католицизма, но и Западной цивилизации в целом, невозможность реставрации и возрождения, на основе, изживших себя псевдохристианских культов, расистских и нацистских идей в них взращённых (кем по вероисповеданию были испанцы, португальцы, англичане и прочие европейцы, покорявшие Америку?) на непреходящей фашистской базе толпо-«элитаризма».

«Ждало бесплодно человечество,

Что с древних кафедр и амвонов

Из уст помазанного жречества

Прольётся творческий глагол.

Все церкви мира — лишь хранители

Заветов старых и канонов;

От их сверкающих (ориг.померкнувших) обителей

Творящий Логос отошёл» — Даниил Андреев

16 апреля, на следующий день после пожара собора Парижской Богоматери, в России публикуются результаты мартовских опросов общественного мнения, которые показывают, что уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя в более чем 70%.



Мы уже упоминали данное событие и хотим отметить, что на протяжении всей весны с именем Сталина связана некая матричная «ответка» событиям в западном мире. Это связано тем, что Сталин — символ альтернативного толпо-«элитарному» устройству общества, как минимум, — символ движения общества к очеловечиванию.



Неудивительно, что западные «матрицы» в противовес этому постоянно связаны с фашизмом. И в апреле тоже есть тому подтверждения.

21 апреля осуществляется чудовищная по своему размаху террористическая акция на Шри-Ланке: восемь взрывов, более 200 погибших.



Событие это связано как с нацистским Рейхом, поскольку 20 апреля отмечается день рождения Гитлера, так и с псевдохристианскими культами, поскольку теракт произошёл в пасхальное воскресенье. К тому же 21 апреля — это 111-й день года в григорианском календаре.

Главной целью атаки были христиане, в первую очередь католики, которые составляют большую часть христианской общины на Шри-Ланке, заявил РИА Новости посол страны в России Даян Джаятиллека, подчеркнувший символичность времени и места атаки:

«Эта атака произошла на Пасху, основной целью были храмы и верующие, те, кто праздновал. Христианская община была целью, преимущественно католики, так как они составляют ее большинство. Целью не были туристы. Если бы это были туристы, то взрывы произошли бы на пляжах, где находится большинство отдыхающих», — сказал дипломат.

Антикораническая стратегия продолжает разворачиваться. 15 марта — нападение на мечети в Новой Зеландии, 21 апреля в ответ на них — нападение на христианские церкви.

23 апреля ИГ взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке и власти Шри-Ланки объявили, что пасхальные теракты стали ответом на атаки в мечетях Новой Зеландии, произошедшие в марте. Власти признали, что спецслужбы страны заранее знали о возможных террористических актах, но не подозревали, что они будут такими масштабными и произойдут так скоро.

Занятно, что так совпало, что после этих событий в Европе продолжают делать шаги к политике «Европа — для европейцев».

25 апреля Макрон предложил сократить Шенгенскую зону. По его словам, исключить из зоны нужно те страны, которые отказываются принимать участие в распределении мигрантов, прибывающих в Европу. Он также раскритиковал государства-члены Шенгенской зоны, которые уделяют недостаточное внимание контролю за своими границами.

«Чтобы принимать кого-либо, нужен дом, а для дома нужны границы», — добавил Макрон, конечно, считая, что необходимо продолжать предоставлять убежище беженцам.

Однако он уже призвал «бороться с теми, кто злоупотребляет» возможностью получения убежища.



Всё это в рамках антикоранической стратегии, которая, однако, не учитывает потенциальное появление надгосударственного объединения стран, как мусульманских, так и исторически христианских на новых принципах человеческого общежития (справедливых и равноправных), какой потенциал есть в Евразийском Союзе.



Об этом нам всем, считающим себя русскими, нужно помнить и трудиться на то, чтобы сделать Союз таковым.

Заключение

Завершить наш обзор событий весенних ид 2019 года мы при этом хотим сообщением из Союза Либералистических Соединённых государств Америки (United States of America).

27 апреля Американский профессор предрёк скорый конец «эры США».



Стивен Уолт, профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США в своей статье в Foreign Policy сообщил, что США стремительно теряют свои позиции на международной арене, и в скором времени это может обернуться политическим и дипломатическим провалом.



В качестве причины такого эффекта он назвал абсолютную беспринципность политики США, и отметил, что более слабые государства не подчиняются Вашингтону, так как ожидают предательства. Если администрация Трампа продолжит идти этим путём, США ждёт «тотальное фиаско», резюмировал профессор.

Добавим к этому высказывание Владимира Путина о том, что либеральная идея себя изжила:

Мы согласны с профессором, что США стремительно теряют свои позициии, и с Владимиром Владимировичем о том, что либерализм вошёл в противоречие с интересами подавляющего большинства населения планеты, но не сожалеем об этом, так как за время своего существования США и либерализм породили огромное количество проблем для всего человечества и «тотальное фиаско» которое ждёт США, по его мнению, считаем открывающимися возможностями для преображения других стран и народов, которые США грабят на протяжении многих десятилетий, лишая их ресурсных возможностей для изменения жизни к лучшему.



Вопрос состоит в том, чтобы «фиаско гегемона» общемировыми усилиями сделать не таким внезапным, каким был для Цезаря удар ножом его соратника Брута в 15 день месяца мартиуса 44 года.

Что же касается беспринципности и предательства политики США при Трампе, то здесь профессор сильно заблуждается, упрекая в этом администрацию Трампа.



Таковой политика США и Запада в целом была всегда и основывается она на мировоззренческом, фашистском по своей сути, принципе вседозволенности и склонности к паразитизму: «Мы лучше прочих и потому нам все должны».



И если этот принцип в его практическом воплощении политики США потерпит по выражению Стивена Уолта «тотальное фиаско», лучше будет всем.

И хотя некоторые ещё смеются над предреканием краха США, но мы напомним историю с Юлием Цезарем, которому предсказатель предрёк возможную (это важно, поскольку прогноз открывает возможности изменившись внутренне избежать прогнозируемого) гибель. Согласно Плутарху, предсказатель предупредил Цезаря за несколько дней, что в этот день ему надо опасаться смерти.

Но Гай Юлий Цезарь не уразумел, не пересмотрел своих взглядов на жизнь и намерений на будущее и, встретив предсказателя на ступенях Сената, сказал ему с насмешкой:

«Мартовские иды наступили».

На это предуказатель ответил:

«Наступили, но ещё не прошли».

Через несколько минут Цезарь был убит.

Приложение

Сводная таблица отмеченных нами событий весенних ид.

Школа аналитики

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