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Анатолий Клёсов | Новые достижения ДНК-генеалогии

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Комментарий редакции

Вот основные тезисы лекции Анатолия Алексеевича Клёсова:

1. Была опубликована важная статья о генетическом анализе останков предполагаемого сына Александра Невского – Дмитрия. Анализ показал, что эти останки принадлежат роду Рюриковичей, но не имеют скандинавского происхождения. Это опровергает норманнскую теорию происхождения Рюриковичей.

2. Анатолий Алексеевич Клёсов рассказал о линии раздела народов Евразии между носителями гаплогрупп R1a и R1b. Это объясняет многие различия между Восточной и Западной Европой.

3. Объяснил ошибочность тестов на этническую принадлежность. Такие тесты дают очень приблизительные и ненадежные результаты.

4. Рассказал о происхождении славянских народов не с Запада, а с территории современной России, на основании данных ДНК-генеалогии.

5. Привел данные, опровергающие ряд распространенных исторических мифов – о Рюрике, выходе человека из Африки, древности китайской цивилизации и другие.

Вывод: Лекция содержит много интересных и важных данных ДНК-генеалогии, которые позволяют по-новому взглянуть на некоторые вопросы истории и этногенеза народов. ДНК-данные часто опровергают устоявшиеся исторические мифы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZrkdiADVKq8
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