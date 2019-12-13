ДНК-генеалогию – на борьбу с русофобией

Для поиска и обнародования таких аргументов необходимо объединение усилий специалистов в истории, археологии, языкознании со знатоками генетики – науки о человеке и человечестве и прикладной генетической генеалогии, которую в России называют короче – ДНК-генеалогия. Сейчас необходимо обращение к более глубокой, чем историческая – к генетической памяти народа. Каждый человек несёт в себе своего рода «биологический документ», который не может быть утерян – это ДНК человека.

Сейчас в эпоху агрессивной глобализации мира по-американски и разжигания глобальной русофобии для уничтожения России, как носителя альтернативного американскому пути развития человечества, нужны новые, ещё более убедительные аргументы об историческом достоинстве русской цивилизации и всемирном значении русскости для спасения и будущего процветания человечества.

Одной из важнейших задач Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» является восстановление разорванной русофобами связи времен и поколений . Враги Русского мира веками принижали роль русских и славян в целом в процессах развития человечества. Они целеустремленно превращали нас в «иванов, не помнящих родства». Русофобы жестоко расправлялись с теми мыслителями, которые стремились познать тайну – «откуда пошла Русская Земля», и одновременно поощряли и восхваляли тех российских ученых, писателей, политиков, которые активно приуменьшали роль славян и русских в историческом процессе, сознательно фальсифицируя историю, искажая историческую память народов.



ДНК – генеалогия – это совершенно иной методологический подход к происхождению народов, чем в археологии и лингвистике. Если археологи оперируют материальными ископаемыми признаками, а лингвисты опираются на письменность и языкознание, то ДНК-генеалогия оперирует количественными закономерностями мутаций в ДНК, а именно в мужской хромосоме человека, которая строго передается по наследству от отца к сыну по практически бесконечной цепочке поколений.

ДНК-генеалогия позволяет познать и показать подлинную историю происхождения и развития славян и русского народа. Это было трудно сделать историкам, археологам и лингвистам, так как у населения Русской равнины, предков славян, историю разорвали разными названиями народов, да и по ним идут непрекращающиеся споры. При рассмотрении истории американских индейцев, германцев и скандинавов такого «разрыва» нет, а у славян есть. Поэтому восстановление неразрывной связи времён и поколений для русских – первостепенная задача.

Вот почему ВСД «Русский Лад» внимательно следит за новыми научными достижениями в этом вопросе и обращает внимание соотечественников на вышедший в свет в мае 2019 года научный бестселлер Анатолия Клёсова «ДНК-генеалогия славян: новые открытия» (издательство «Питер»2019г., 415с).

Анатолий Алексеевич Клёсов, советский и американский биохимик, доктор химических наук, является Президентом Академии ДНК-генеалогии, профессором Московского государственного и Гарвардского университетов, лауреатом премии Ленинского комсомола (1978) и Государственной премии СССР (1984). Своими научными трудами он воссоздает картину древнего мира на основе расшифровки ископаемых ДНК и ДНК наших современников. Им издан учебник «Практическая ДНК-генеалогия для всех» и книга «ДНК-генеалогия славян: происхождение и история».



Русофобствующие учёные в России и за рубежом критикуют аргументы Клёсова А.А., направленные против теории африканского происхождения человека и нормандской теории рождения Руси, а также за его стремление возвысить роль славянства и русскости в развитии человечества.

В своём новом исследовании автор убедительно отметает обвинения в лженаучности своей теории, выдвинутые Львом Клейном, Олегом и Еленой Балановскими, и доказывает, что у скифов, славян и русских общая «арийская биография». Арии, скифы и восточные славяне – это одни и те же люди по происхождению, с компактными ДНК-линиями. Большинство из них принадлежало и принадлежит одному и тому же роду (гаплогруппе) R1a.



Человеческий род в ДНК-генеалогии обозначается термином «гаплогруппа» – это группа мужских потомков одного предка. У славян гаплогруппы R1a был общий предок, который жил примерно 22 тысячи лет назад в Южной Сибири недалеко от Байкала. Носители гаплогруппы R1a говорили на протоиндоевропейских языках и получили в истории имя – арии.

На 5000 лет позже в Южной Сибири возник ещё один род – гаплогруппы R1b. Клёсов предложил обозначать её именем – эрбины. По его мнению, они говорили на прототюркских языках. Носители обоих этих родов R1a и R1b мигрировали в Европу раздельно.

Гаплогруппа R1a мигрировала первой. Она прошла по “южной дуге” – через Тибет, Иранское плато, Анатолию и далее на Балканы. Гаплогруппа R1b прошла позже по “северной дуге” через Северный Казахстан, Приаралье, Приволжские степи, Кавказ, Турцию и оттуда попали на Пиренейский полуостров примерно 4800 лет назад.

Анатолий Клёсов сделал очень актуальный геополитический вывод о том, что “история Евразии и мира в последние 5000 лет стала ареной глобального притивостояния носителей гаплогрупп R1a и R1b . Это противостояние продолжается и в настоящее время”. Это утверждение Клёсова А.А. резко отвергается его противниками, но исторические факты, как критерий истины, подтверждают правомерность этой гипотезы.

Клёсов А.А. положительно оценивает роль первопроходцев – ариев гаплогруппы R1a в развитии человечества. Он отмечает, что “носители гаплогруппы R1a – арии, предки большинства современных славян преобразовали не только Восток во II тясячелетии до н.э., выступая как исторические арии (Индия, Иран, Средняя Азия, Ближний Восток, Северный Китай).



Они не менее кардинально преобразовали и Запад, принеся туда в I тысячелетии до н.э. свой язык и культуру». Не случайно языки Швеции, Норвегии, Дании и части Финляндии – индоевропейские, а не финно-угорские или тюркские.

Эрбины, в свою очередь, в начале нашей эры стремительными бросками с Пиренеев заселяли Британские острова и континентальную Европу. Для коренных народов Европы это стало страшной трагедией. Мужчины коренного населения были физически уничтожены. А позднее натиск эрбинов-германцев на земли потомков ариев от юга Ютландии до Пруссии включительно привел к полному онемечиванию балтийских славян.



В результате, сейчас доля носителей гаплогруппы R1b, т.е. эрбинов, среди мужского населения Европы составляет 85-90 процентов, а на Русской равнине всего 6 процентов.

Клёсов А.А. подчёркивает, что «уже ко времени гибели Римской империи Европа оказалась разделённой на две части фактической границей. Эта граница проходила от Средиземного и Адриатического морей до Балтики. При этом к западу от бывшей Югославии – Австрии – Чехии – Польши располагалась зона численного доминирования эрбинов, а к востоку – зона численного доминирования ариев.



Западные народы говорили на языках романской группы, а народы восточной Европы – на славянских языках. Эта граница устояла и устоялась в ходе противостояния римлян и варваров. Римляне восточнее пройти не смогли. Сила нашла на силу».

Ранние славяне устояли в битве эрбинов с ариями, которая состоялась 3200 лет назад (во времена Троянских войн) в северо- восточной Германии по берегам реки Толлензе. Они сформировали раннеславянскую лужицкую культуру, а затем поморскую (померанскую) культуру. Данный рубеж противостояния потомков ариев и потомков эрбинов сохранился и в начальный период нашей эры.



При этом арии расширили свои границы на восток до Тихого океана, а эрбины расширились дальше на запад через Атлантический океан и подчинили себе Северную и Южную Америку, а также Австралию с Океанией. Наиболее активными игроками на западном театре действий были: испанцы, португальцы, французы, англичане, немцы, голландцы. Почти все они были эрбинами, т.е. имели гаплогруппу R1b.

В отличие от ариев, склонных к мирному сосуществованию с коренным населением и совместному хозяйственному освоению земель, эрбины проявляли и проявляют арессивность, насильственность и проводят, как пишет Клёнов А.А., “кровавую” колонизацию захваченных территорий.



Они осуществляют жесткую ассимиляцию оставшихся живыми коренных народов с помощью насильственного насаждения своих языков и своих религий. Такое различие в характере западной и русской цивилизации в XIX веке научно обосновал наш соотечественник Данилевский Н.Я. (1822-1885гг.) в своей книге “Россия и Европа”. Он назвал отличительной чертой западной цивилизации – насильственность, а русской цивилизации – миролюбивость.

Попытки эрбинов прорваться на восток и вытеснить потомков ариев не прекращаются до сих пор. Это подтверждается нападением на Русь тевтонских рыцарей – крестоносцев, походом Наполеона на Россию, двумя мировыми войнами и холодной войной против СССР в XX веке, и, наконец, нынешней «гибридной» войной против Российской Федерации.



Сейчас это противостояние дошло до опасной черты. Уже поддались натиску эрбинов славянские страны: Чехия, Словакия, Польша, Болгария, Босния, Хорватия, Черногория, Словения. Кровавая схватка происходит на Украине, где уничтожаются, вытесняются и ассимилируются носители гаплогруппы R1а.

Представляется, что единственный и последний оплот Русского мира – это Россия и Белоруссия. Но ДНК-генеалогия показывает, что силы ариев-славян в борьбе с эрбинами реально подкрепляются нашими генетическими родственниками с “арийской биографией”.



Потомки южных ариев – скифы, которые остались в северном Причерноморье, в Великой степи и прошли от низовьев Дуная через Прикаспийские территории, Среднюю Азию, Южный Урал, до Алтая, Китая и Монголии, сейчас в Российской Федерации стали башкирами, хакасами, тувинцами, тубаларами, кумандинами, челканами и т.д. А за пределами России стали киргизами, казахами, узбеками, таджиками и т.д. Все они, как и русские, в основном, являются носителями гаплогруппы R1а в её европеоидной и монголоидной составляющих.

Клёсов А.А. своими генетическими исследованиями подтверждает, что не случайно, а глубоко закономерно с точки зрения генетической памяти, что в условиях усиления агрессии эрбинов присходит укрепление союзнических связей России со своими ближайшими и дальними арийскими родственниками Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и другими через создание Евразийского экономического союза, ОДКБ и ШОС.

Не случаен союз России с Индией. Ведь гаплотипы этнических русских гаплогруппы R1а и индийцев той же группы практически одинаковы. Это две родные ветви ариев, идущие рядом друг с другом. Наши народы как два племянника – очень похожи друг на друга, потому что их отцы родные братья, а дедушка – общий предок. Поэтому у русского и древнеиндийского языка имеется 54 процента совпадений.

Генетически объясним и наш политический союз с Ираном. Ведь наши предки жили на Иранском плато, а в современном русском и персидском языках имеется 28 процентов совпадений. Закономерна и генетически оправдана помощь Российской Федерации народу Сирийской республики.



Ещё летописец Нестор в “Повести временных лет” указывал, что славяне проживали близ Сирии. А.А. Клёсов подтверждает это в своей книге, приводя перевод древней летописи, сделанный уроженцем Псковского уезда Русского царства В.Н. Татищевым (1686-1750), автором первого капитального труда по русской истории “История Российская”, основателем Ставрополя, Екатеринбурга и Перми, прапрадедом знаменитого русского поэта и защитника славян Ф.И. Тютчева.



В нём прямо написано, что “славяне жили близ Сирии и в Пафлогонии”. Клёнов А.А. уточняет, что Пафлогония – это часть южного побережья Чёрного моря и Лидии, а далее находится Троя.

С точки зрения генетики объяснимы и дружественные связи России с Австрией. Ведь в Австрии проживает самая большая среди стран Центральной Европы доля населения с гаплогруппой R1а – 19 процентов. Для сравнения: Бельгия -4%, Англия – 4,5%, Франция – 3%, Западная Германия -9%, Италия -4%, Нидерланды – 4%, Швейцария – 3,5% Ирландия – 2,5%, Испания – 2%.

Клёсов А.А. в своей книге доказывает, что “ДНК – генеалогия полностью отвергла “норманскую теорию” истории России, а “рюриковичи” не имеют к скандинавам или финнам никакого отношения”. Он на основе исследований ДНК утверждает, что русские, белорусы и украинцы — это один народ, а славяне намного древнее, чем им приписывается современными историками. Клёсов А.А. доказал, что восточные славяне гаплогруппы R1а – это близкие родственники с историческими ариями и со скифами, близкими родственниками ариев.

Исследования ДНК-генеалогии показали, где, когда и кем был образован славянский союз племен, ставший затем русским. Клёсов А.А. утверждает, что в первом тысячелетии до нашей эры на северо-востоке Русской равнины в районе будущих Новгорода – Пскова – Иваново – Вологды сошлись две ветви будущих славян.



Старшая по рождению арийско-славянская ветвь гаплогруппы R1а пришла на среднерусскую равнину с запада – с Дуная, Балкан, Карпат и из культуры шнуровой керамики. А более молодая ветвь, появившаяся на тысячу и более лет позже раннеславянская гаплогруппа N1a1, так называемые уральцы, а ранее сибиряки-алтайцы двигались по своей дуге против часовой стрелки с юга Сибири на Русский север и на Балтику. Встретившись со старшими родственниками гаплогруппы R1а на Русской равнине, они перешли с уральских языков на индоевропейские.

Таким образом, девять восточнославянских племён гаплогруппы R1а и семь урало-балто-славянских племён гаплогруппы N1a1 жили мирно друг с другом и создали мощный славянский союз, ставший затем русским союзом племён. Сейчас носителями гаплогруппы R1а являются примерно половина этнических русских, а носителями гаплогруппы N1a1 – примерно 14 процентов, но на русском севере их число доходит до половины.

Русофобы внешние и внутренние замалчивают исторические данные о могуществе этого славяно-русского союза. Они были приведены ещё в 1601 году историком Мавро Орбини(1550-1614), родоначальником югославянской исторической науки, священником Дубровницкой республики, в книге «Славянское царство», написанной на итальянском языке. Она была переведена на русский язык по приказу Петра I в 1722 году под названием «Историография початия имене, славы и разширения народа славянского».



Орбини писал: «Русские всегда владели всей Азией, Африкой, Персией, Египтом, Грецией, Македонией, Иллирией, Моравией, Шлёнской землёй, Чехией, Польшей, всеми берегами Балтийского моря, Италией и многими другими странами, и землями». Клёсов А.А. уточняет, что «русские» здесь – это взаимосвязанный, неразрывный во времени родственный союз ариев, скифов, восточных славян и этнических русских. Да, мы супер-этнос, обогативший своим индоевропейским языком и культурой многие народы в Евразии и на других континентах.

Расселение племён с индоевропейским языком в данных регионах подтверждают и современные исследователи. Учёный Института философии РАН Л.Г. Антипенко в своей книге «Русь изначальная. Истоки русской цивилизации» (Москва, 2019) на основе принципа исторического дальнодействия и геногеографии подтверждает тесную родственную взаимосвязь арийских племён пеласгов, троянцев, этруссков со славянами и русскими.



Он обосновывает, что арийские племена пеласгов, приплывшие во главе с царём Энеем после разгрома Трои в Италию, вошли в историю под именем этруссков.



Однако сами они называли себя «росенами» и говорили на индоевропейском языке. Этрусски проживали в Центральной Италии в первом тысячелетии до н.э. и оставили потомкам письменные памятники. Но ни римляне, ни европейцы за 2500 лет не смогли перевести их, т.к. считали, что этрусски писали справа налево.



Но наш соотечественник лингвист Г.С. Гриневич в своём труде «Праславянская письменность: результаты дешифровки» (1993г) установил, что этрусское письмо является слоговым, а направление письма слева направо, как в индоевропейских языках.



Открытие Г.С. Гриневича тоже объявляется русофобами ненаучным, но оно позволило псковской исследовательнице, лингвисту Светлане Молевой в книге «Единородное слово» (Псков, 2000 г) впервые представить перевод древнейшего из всех доступных современной науке русских текстов, возраст которого около 3000 лет. Носителем текста является Перуджианский камень – каменная стела, датируемая археологами VI-V веками до н.э. и хранящаяся в итальянском городе Перуджия.



Перевод, сделанный С. Молевой с ориентацией на древнерусский язык зазвучал. Этрусское письмо заговорило русской речью и поведало потомкам, что предки русичей издавно проживали на правом берегу реки Иордан, верили в единого правого бога и славили его, т.е. были православными. Это значит, русское православие древнее западного христианства. А по сведению «отца истории» Геродота пеласги-арийцы были древнее эллинов и даже египтян.

Клёсов А.А. в своём исследовании тоже отмечает родство языка пеласгов с этрусским и подвергает сомнения правоту тех, кто считает, что этрусски писали справа налево. Но для подтверждения генетической связи этруссков с ариями, по его мнению, необходимы дополнительные исследования хромосом по мужской линии.

Русофобы настойчиво стирают из исторической памяти народов память об уникальных достоинствах и всемирном значении русскости. Но ДНК-генеалогия, как новое современное направление науки, даёт возможность выйти на более глубокие уровни сознания человека и народов мира и пробудить их генетическую память. Это сейчас важнейшее направление в борьбе с русофобией.

Научный труд А.А. Клёсова «ДНК-генеалогия славян: новые открытия» – это очень своевременный и полезный вклад в дело борьбы с мировоззренческой агрессией Запада, в дело развития русскомыслия и успешного перехода от западного мировоззрения мирового господства к русско-арийскому мировоззрению мирового лада.

В.С. Никитин



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