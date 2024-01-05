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Просто не вторгайтесь в Россию

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«Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей» (с) Илон Маск

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8874528.html
Метки: илон маск, Россия
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