Х-фактор убивающий и возрождающий. Причины сверхсмертности в России

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Медик-демограф, действительно, очень редкое сочетание. Тем интереснее послушать такого специалиста.Однако, касаясь философских предположений рассказчика, далеко не со всем можно согласиться. Доктор наук Игорь Алексеевич Гундаров привёл цитату из Энгельса, будто материя порождает дух.Здесь, на наш взгляд, отсутствие различения двух ипостасей того, что мы называем духом. Поясним.Известные и весьма многочисленные факты проявления интуиции вынуждают сделать следующее предположение: мы все находимся в эфирной среде, благодаря которой информация может передаваться практически мгновенно. Сюда же можно отнести и факты творческого озарения, предвидение событий, экстрасенсорное воздействие на организм человека и т.п.Т.е. здесь, говоря о духе, мы просто вторгаемся в неизученную официальной физикой область науки. Есть материальный носитель, позволяющий производить передачу информации, есть передатчик и приёмник её.Однако есть и такое проявление понятия „духовный” как, например, совесть. Или воздействие символа на поведение человека. Это откуда идёт? Где первоисточник базы данных, дозволяющий существование не только совести, но даже и просто этики, причём последней не только у человека, но и у животных?!Тут мы просто вынуждены вводить понятие Бога. Или Высшего разума и т.п. Или Святого Духа.Когда и если наука докажет, что это тоже относится к материальным объектам, сущностям – только тогда можно будет говорить о правоте Энгельса.Однако, несмотря на различное философское отношение к понятию „дух”, выступление доктора медицинских наук и по совместительству демографа, заслуживает внимания хотя бы по важности рассматриваемого вопроса.P.S. По поводу фактора Х, о котором пойдёт речь. А кто-нибудь изучал динамику поставок в указанные годы питания и вакцин, поставлявшихся нам Западом??!Спасибо коллегеза ссылку на видео.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4904339.html