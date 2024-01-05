Комментарий редакции

Энергетический кризис плавно перетекает в мировой голод. Азотные и калийные удобрения основа хороших урожаев. Из-за роста цен на газ производство удобрений в Европе практически полностью прекращено, а ограничения наложенные на Россию не позволяют насытить рынок. Грозит ли голод планете в ближайшие 1-2 года, расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика Инфо. Приятного просмотра!

Основные тезисы беседы:

1. В Европе закрылось около 50 заводов по производству минеральных удобрений из-за высоких цен на газ. Это приведет к проблемам с продовольствием в мире.

2. В России принят закон, разрешающий хранение удобрений ближе к береговой линии (300 м вместо 5,5 км ранее). Это позволит оптимизировать логистику.

3. Необходимо наращивать производство удобрений в России, в том числе за счет избыточного газа, поступающего в страну.

4. Важно развивать экспорт удобрений в страны Африки и Латинской Америки, где есть спрос, но могут возникнуть сложности с оплатой.

5. Для укрепления экономического суверенитета России необходим переход к расчетам за товары в рублях.

Вывод: в условиях санкций и энергетического кризиса России необходимо развивать производство удобрений и их экспорт, оптимизировав логистику и наладив расчеты в национальной валюте. Это позволит укрепить продовольственную безопасность в мире и экономический суверенитет России.