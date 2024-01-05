Главная » Видео, Политика, Экономика

Это неизбежно! Энергопереход ЕС перетекает в МИРОВОЙ ГОЛОД

27 1


Энергетический кризис плавно перетекает в мировой голод. Азотные и калийные удобрения основа хороших урожаев. Из-за роста цен на газ производство удобрений в Европе практически полностью прекращено, а ограничения наложенные на Россию не позволяют насытить рынок. Грозит ли голод планете в ближайшие 1-2 года, расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика Инфо. Приятного просмотра!

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. В Европе закрылось около 50 заводов по производству минеральных удобрений из-за высоких цен на газ. Это приведет к проблемам с продовольствием в мире.

2. В России принят закон, разрешающий хранение удобрений ближе к береговой линии (300 м вместо 5,5 км ранее). Это позволит оптимизировать логистику.

3. Необходимо наращивать производство удобрений в России, в том числе за счет избыточного газа, поступающего в страну.

4. Важно развивать экспорт удобрений в страны Африки и Латинской Америки, где есть спрос, но могут возникнуть сложности с оплатой.

5. Для укрепления экономического суверенитета России необходим переход к расчетам за товары в рублях.

Вывод: в условиях санкций и энергетического кризиса России необходимо развивать производство удобрений и их экспорт, оптимизировав логистику и наладив расчеты в национальной валюте. Это позволит укрепить продовольственную безопасность в мире и экономический суверенитет России.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=In36E0uNgqA
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Метастазы Мексиканского залива. Часть 8
Русский, очнись!
Сколько стоит жизнь? (2011) SATRip
Дёмин о Мегре
Власть – от бога, бог – от власти!
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11843 9115
    chu час назад

      Слаженные дружеские действия с Белоруссией не должны вызвать крайности в Европпе.
      Надо чтобы немецкие технологии постепенно стали комфортнее себя чувствовать в России.
      Надо не забывать, что наихудшее положение в Евросоюзе будет на Украине. А мы один и тот же народ.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru