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Наше государство должно признать эту неизбежную и безвозвратную реальность

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Товарищ Ким Чен Ын о грядущей войне с марионеточным режимом Южной Кореи.

«Говоря о том, что наконец-то настало историческое время, когда мы должны определить как самое враждебное к Корейской Народно-Демократической Республике государство образование под названием Республика Корея, которая в течение почти 80 лет с налитыми кровью глазами ведет историю жестокого противостояния с целью свержения нашего государственного и общественного строя, он подчеркнул, что наше государство должно признать эту неизбежную и безвозвратную реальность такой, как она есть, и должным образом решить историческую проблему – активно справиться с новым этапом перемен и всесторонне противодействовать всему происходящему.
Если Республика Корея решится попытаться применить вооруженные силы против КНДР или угрожать ее суверенитету и безопасности, и такая возможность появится, мы без колебаний уничтожим РК, мобилизовав все средства и силы, которые есть в наших руках»

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8886052.html
Метки: ким чен ын, кндр, северная корея, южная корея
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