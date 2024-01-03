Иранская статья к годовщине убийства Кассема Сулеймани.

Солдат Родины



Он не был ни аристократом, ни представителем особого класса общества, хотя газета The Guardian написала о нем: «Он умный генерал региона» и описала его такими оборотами, как «Он меч Ирана на западе», «Генерал, который крайне молчалив и способен отразить любые операции Америки в Азии», а в западных СМИ представляют его как «командир теней», но в своем завещании он просил, чтобы на его могиле было написано просто следующее: «Солдат, Касем Сулеймани».

Как Хадж Касем Сулеймани стал одним из самых влиятельных политических и военных деятелей современного периода, какие в его жизни были горькие, сладкие, а иногда и привлекательные взлеты и падения, об этом многие определенно хотят услышать и узнать. Но, пожалуй, мало кто знает, что корни личностных качеств Хаджа Касема, особенно его храбрости, о чем все узнали и говорят, и которая всегда вызывала страх у врагов, были заложены в его детстве, в глухой и нищей деревне, но рядом с доброй и религиозной семьей. В этой серии программ мы намерены рассказать вам часть этих взлетов и падений. Оставайтесь с нами.

Касем родился в религиозной семье 1 фарвардина 1335 (21 марта 1956) года недалеко от селения Канат Малек в селе Рабор провинции Керман. Сам он рассказывает в своих воспоминаниях: «Я любил приход весны, зима у нас была очень суровая. Мы одевались без всякого белья полиэтиленовую рубашку, которую мы называли «постирал – одень», которую сшила жена Карамата Иран-Ханум. Иногда из-за холода мы брали с собой ночную палатку или мамину чадру.

Мама плотно закутывала мне голову своим шафром, чтобы, как она говорила, ветер не дул в мои уши. Мы постоянно скрипели зубами от холода, мама зимой дала нам сушеную пищу, похожую на вареную репу, которая была твердая, как камень. Жевать эту репу, нам требовалось полдня.

Было трудное время, в те годы были холодные и снежные зимы, мы с братьями и сестрами копали, готовили и ели картошку под костром. Помню, отец купил на зиму пару резиновых сапог, но снег был выше пояса, и сапоги не помогли. К тому же, поскольку они были резиновыми, в них еще больше мерзли ноги. Школьный обогреватель, как печь моей матери, она объединяла нас всех вокруг себя, как будто мы хотели обнять эту огненную печь.

Мой отец был человеком, который читал молитвы. Может быть, в то время намаз читал маленький круг людей. Но мой отец был очень строг к тому, чтобы совершать намаз сразу после азана. Он узнавал время утреннего намаза по звезде и послеполуденного намаза по тени. Так же, как мой отец был предан намазу, он также был предан отказу от харама (запрещенное). Все наше племя хорошо знало его. Я могу гордиться тем, что в жизнь моего отца не вошел харам, даже в размере одного зерна пшеницы».

Касим был бесстрашным ребенком. Он написал в своих заметках: «Я помню себя, когда был 10-летним ребенком. Было лето, и школа была закрыта. Это был сезон уборки урожая. У моего отца был опасный бык, рога которого все боялись. Но я проехал, сидя на этом быке 15 километров, чтобы добраться до дома тети. Гордый бык не хотел подчиняться и бил головой мои маленькие ножки, но я ехал по этой пустыне один на этом опасном животном, и доехал до деревни тети".

Да! Именно так с самого детства страх не имел никакого значения для него.

Он был правнуком дворян из региона Фарс, которые участвовали в походе в Индию с Надир-шахом Афшаром и по возвращении поселились в Кермане.

Касем заразился краснухой в молодом возрасте, но смог вылечиться от этой болезни. Его детство прошло в постоянных миграциях между теплыми и холодными районами провинции Керман и в форме кочевой жизни. Он начал учиться в селе Канат Малек и одновременно помогал отцу в сельском хозяйстве и животноводстве.

С самого детства Касем старался помочь всем. Он очень заботился о своей семье. Условия жизни в то время были очень тяжелыми, вплоть до того, что даже пшеничный хлеб было трудно приготовить, и люди зарабатывали на жизнь ячменным и даже пшенным хлебом, а иногда и сбором овощей на полях весной и летом. В начале своей юности он понял, что его отец задолжал сельскому кооперативному банку, поэтому решил поехать в город Керман и работать, чтобы выплатить долг отца и не допустить его тюремного заключения. 13-летний Касем отправился в Керман в поисках работы, но из-за худощавого роста никто не смог его нанять, и, в конце концов, он, мольбой и плачем смог работать рабочим в недостроенном здании. Через некоторое время он стал служащим отеля в Кермане и через пять месяцев отправил отцу всю свою зарплату, составлявшую тысячу томанов, чтобы он заплатил свой долг.

Первая поездка Касема в Керман продлилась 9 месяцев. В следующей поездке ему открыли вход в зурхану. После работы в отеле он обычно либо учился, либо ходил в зурхану и занимался спортом. Когда в Кермане была создана первая школа каратэ, он пошел туда одним из первых и одновременно с работой и учебой продолжал профессиональный спорт вплоть до бодибилдинга. Хадж Касим говорит в своих мемуарах: «Я начал заниматься спортом, сначала я пошел в зурхане Атаи, затем в зурхане Джахан, спортивные и религиозные убеждения, которые передали мне мои родители, привели к тому, что несмотря на серьезность развращенности в обществе, я не приблизился к ней. В 1355 г. (1977 г.) по предложению моего друга, Ахмеда, я посетил мечеть Каэм, где господин Хагиги преподавал Священный Коран. Его слова сильно повлияли на меня, и постепенно во мне сформировался дух и религиозный фанатизм».

Его брат Сохраб Сулеймани говорит: «Касем был вынужден вернуться в Керман, чтобы решить экономические проблемы, но он любил своих родителей и старался не пренебрегать положением своих родственников и родителей, несмотря на напряженный график своей работы. Он навещал своих родителей при первой же возможности и оказывал к ним особое уважение. Он всегда целовал руки своему отцу и матери и считал, что одной из причин, по которой Бог посвятил его жизнь служению исламу, мусульманам и угнетенным всего мира, были молитвы его отца и матери, их халяльная еда и их религиозность».

После получения диплома Касем начал работать подрядчиком в «Керманском водном офисе». После победы Исламской революции в 1357 (1979) году, одновременно работая подрядчиком Керманского водного офиса, он стал почетным членом Корпуса стражей Исламской революции в Кермане. Перед началом Священной обороны и бунта в Курдистане он отправился в западные районы страны. Во время событий Исламской революции в Иране он встретил священнослужителя из Мешхеда по имени Реза Камьяб, который познакомил его с революционными течениями. Хотя из-за убийства Камьяба в 1360 году "Мунафикин" закончилась его дружба с Касимом Сулеймани, эта недолгая дружба позволила Касиму познакомиться с другим священнослужителем из Мешхеда сейедом Али Хаменеи, а это стало знакомством, которое сделало его более решительным в службе, как солдата Родины.

История жизни Хаджа Касема, как жителя отдаленной деревни в Кермане, который достиг пика процветания и расширения возможностей после жизненных трудностей, а затем поступил в университет Священной обороны, является прекрасным примером героя, который смог преодолеть препятствия и проблемы в ходе своей жизни, а благодаря серьезной решимости и твердой вере достиг высокого положения благородного мусульманина.

https://parstoday.ir/ru/radio/iran-i195362 – цинк



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Касем Сулеймани происходил из бедной семьи в отдаленной деревне, но благодаря своим личным качествам смог достичь высоких военных и политических постов.

2. С детства он отличался храбростью и готовностью помогать другим, например в 13 лет уехал работать в город, чтобы помочь отцу выплатить долги.

3. Касем был религиозным человеком, придерживался исламских принципов и почитал своих родителей.

4. Он рано начал заниматься спортом и закалял свой характер, несмотря на трудные жизненные условия.

5. После победы Исламской революции Касем Сулеймани активно включился в строительство нового государства, вступив в Корпус стражей Исламской революции.

6. Благодаря знакомству с аятоллой Хаменеи, Касем Сулеймани стал решительно служить Ирану на военном и политическом поприще.

Вывод: Касем Сулеймани предстает в статье как пример сильной личности, которая благодаря вере, упорству и патриотизму смогла преодолеть трудности и достичь высоких целей на благо своей страны. Его жизненный путь служит вдохновением для молодого поколения Ирана.