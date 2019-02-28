«Совестью и Родиной не торгую». Генерал Карбышев
17:50. 28 февраля 2019 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Подлинная история подвига, героизма и любви к Родине
18 февраля 1945г. в концлагере был лишён жизни Герой Советского Союза генерал Карбышев. «Я совестью и Родиной не торгую», – знаменитые слова генерала Дмитрия Михайловича Карбышева, сказанные его мучителям. Проявленные им стойкость и мужество поражают воображение, а время не властно над верными солдатами Родины.
О героической истории нашей страны расскажут:
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/sovestyu-i-rodinoy-ne-torguyu-general-karbyshev