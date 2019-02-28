Главная » Вооруженные силы, История, Человек — это звучит гордо

«Совестью и Родиной не торгую». Генерал Карбышев

17:50. 28 февраля 2019 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал:

Подлинная история подвига, героизма и любви к Родине

18 февраля 1945г. в концлагере был лишён жизни Герой Советского Союза генерал Карбышев. «Я совестью и Родиной не торгую», – знаменитые слова генерала Дмитрия Михайловича Карбышева, сказанные его мучителям. Проявленные им стойкость и мужество поражают воображение, а время не властно над верными солдатами Родины.

О героической истории нашей страны расскажут:

Книги Евгения Спицына

===========================================================================


Суть Вещей

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/sovestyu-i-rodinoy-ne-torguyu-general-karbyshev

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Д.М. Карбышев: Я совестью и Родиной не торгую
Я совестью и Родиной не торгую.Знаменитые слова генерала Дмитрия Михайловича Карбышева, ...был военным инженером. ВОВ встретил генерал-лейтенантом, доктором военных наук.... мужество русского воина, советского генерала Карбышева настолько значительны, что...
Генерал Карбышев: он не стал Власовым
....«Я совестью и Родиной не торгую!»Начало Великой Отечественной войны генерал Карбышев ... далеко не молодого советского генерала переместили в Замостье и поселили...была однозначной: «Я совестью и Родиной не торгую!».«Несговорчивый»Несговорчивость Карбышева, его...
Предательство русской интеллигенции и «история совести» академика Лихачёва (2)
...благостного «культурного» рая.«История совести, — утверждает академик Лихачев...русских вообще покинуть свою родину, освободить место для...где правда становится предметом торгов: кто больше заплатит... в качестве свадебного генерала иногда присутствует и академик...
Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!
...лица» у себя на родине Коу, видимо, предпочёл принять... (по военной иерархии – генерал). …Согласно этому Закону, Госсекретарь..., кого недоловило ВАДА. «Совесть – дырявое решето» Звучит ...международной федерации. В результате «торгов» вместо восьми попавшихся «...
Сталинизм по-японски. История Южного Сахалина
... японских беженцев Администрации генерала Алимова пришлось решать ...известная практика репрессий, а совесть — жёсткая идеология той... с большой радостью. Торговали всем: деревянными сандалиями,...ждала оккупированная американцами историческая родина. «Я ожидал, ...
Масштабное Сокращение армии 55 лет назад и его последствия
...за страх, а за совесть, в армии стало на...-космической обороны (РКО) генерал-полковника авиации Вольтера Макаровича ... Офицер, проливавший кровь за Родину, ушел на «гражданку», ...клеймили вчерашних фронтовиков? «Я торгую клубникой, выращенной собственными руками...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>