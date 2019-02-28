«Совестью и Родиной не торгую». Генерал Карбышев

Концептуал СМИ Подлинная история подвига, героизма и любви к Родине

18 февраля 1945г. в концлагере был лишён жизни Герой Советского Союза генерал Карбышев. «Я совестью и Родиной не торгую», – знаменитые слова генерала Дмитрия Михайловича Карбышева, сказанные его мучителям. Проявленные им стойкость и мужество поражают воображение, а время не властно над верными солдатами Родины.



О героической истории нашей страны расскажут:

Книги Евгения Спицына

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