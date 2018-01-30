Д.М. Карбышев: Я совестью и Родиной не торгую

Я совестью и Родиной не торгую. Знаменитые слова генерала Дмитрия Михайловича Карбышева, сказанные фашистским палачам. Его стойкость и мужество поражают воображение. Родился 26 окт. 1880 года в семье военного, из дворян. Прошел русско-японскую и первую мировую войны. В 1917 вступил в Красную Армию, был военным инженером. ВОВ встретил генерал-лейтенантом, доктором военных наук. 8 августа 1941, во время попытки прорвать окружение, был контужен и захвачен в плен.

Поняв, кого им удалось захватить, немцы сразу решили заняться вербовкой видного военного специалиста. Использовались все приемы, от подкупа и обещания сытой и комфортной жизни, до изощренных издевательств. Карбышева не кормили, содержали в камере с таким ярким светом, что невозможно было спать.



Результатом стала непереносимая бессонница, страшное нагноение глаз, выпадшие зубы. Карбышев, уже немолодой человек, был непреклонен: Мои убеждения не выпадают вместе с зубами. После этого в досье вербовщики написали «…Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, человек, которому перевалило за шестьдесят лет, оказался фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму… Карбышева можно считать безнадежным в смысле использования у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела».



Дальше начался настоящий ад концлагерей, которых было около десятка. Но Дмитрий Михайлович до самой смерти не терял бодрости духа.



По воспоминаниям одного офицера, который был с Карбышевым в Освенциме, он задал генералу глупый вопрос: «Как чувствуете себя в Освенциме?». Карбышев поклонился и ответил: «Хорошо, бодро, как в Майданеке». А когда он работал в команде по заготовке могильных плит, то обмолвился, что эта работа доставляет ему истинное удовольствие: - Чем больше мы должны делать надгробий, тем лучше, значит, идут дела у наших на фронте. Погиб генерал Карбышев 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен (Австрия). Его, вместе с другими узниками (около 500 человек) вывели на плац и стали обливать на морозе холодной водой из пожарных брандспойтов.



Посиневшие люди падали один за одним. Дмитрий Михайлович держался очень долго и до последнего поддерживал стоявших вокруг: - Бодрее товарищи! Думайте о Родине и мужество вас не покинет. … Звание Героя Советского Союза было присвоено генералу Карбышеву посмертно (28 февраля 1948 года). Родился Дмитрий Михайлович Карбышев 138 лет назад, но время не властно над истинными солдатами Родины… Мы помним, гордимся, живем…





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«Карбышев содержался в немецких концентрационных лагерях: Замосць, Хаммельбург, Флоссенбюрг, Майданек, Освенцим (Аушвиц), Заксенхаузен и Маутхаузен. Неоднократно от администрации лагерей получал предложения сотрудничать.



Но гитлеровцы записали в своих архивах:«…Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, человек, которому перевалило за шестьдесят лет, оказался фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму… Карбышева можно считать безнадежным в смысле использования у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела».



И вердикт нацистов: «Направить в концлагерь Флоссенбург на каторжные работы, никаких скидок на звание и возраст».



Несмотря на свой возраст, был одним из активных руководителей лагерного движения сопротивления. Он призывал не только советских, но всех военнопленных антигитлеровской коалиции помнить о своём Отечестве и не идти на сотрудничество с врагом.

Последним местом заключения стал концлагерь Маутхаузен, расположенном в коммуне Маутхаузен земельного района Перг рейхсгау Верхний Дунай (нем. Reichsgau Oberdonau) Великогерманской империи (ныне округ Перг входит в федеральную землю Верхняя Австрия Австрийской Республики).

В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен, в числе около пятисот других заключённых, был после зверских пыток облит водой на морозе (температура воздуха около -12°С) и убит[4][20] Тело Д. М. Карбышева было сожжено в печах Маутхаузена.

„Как только мы вступили на территорию лагеря, немцы загнали нас в душевую, велели раздеться и пустили на нас сверху струи ледяной воды. Это продолжалось долго. Все посинели. Многие падали на пол и тут же умирали: сердце не выдерживало. Потом нам велели надеть только нижнее бельё и деревянные колодки на ноги и выгнали во двор. Генерал Карбышев стоял в группе русских товарищей недалеко от меня. Мы понимали, что доживаем последние часы.



Через пару минут гестаповцы, стоявшие за нашими спинами с пожарными брандспойтами в руках, стали поливать нас потоками холодной воды. Кто пытался уклониться от струи, тех били дубинками по голове. Сотни людей падали замёрзшие или с размозжёнными черепами. Я видел, как упал и генерал Карбышев[21].”



Майор канадской армии Седдон де Сент-Клер, 13 февраля 1946 г. »





« „21 февраля 1945 года я с группой в 12 человек пленных офицеров прибыл в концентрационный лагерь Маутхаузен. По прибытии в лагерь мне стало известно, что 17 февраля из общей массы пленных была выделена группа в 400 человек, куда попал и генерал-лейтенант Карбышев.



Эти 400 человек были раздеты догола и оставлены стоять на улице; слабые здоровьем умерли, и их немедленно отправили в топку лагерного крематория, а остальных дубинками гнали под холодный душ. До 12 часов ночи эта экзекуция повторялась несколько раз. В 12 часов ночи во время очередной такой экзекуции товарищ Карбышев отклонился от напора холодной воды и ударом дубинки по голове был убит. Тело Карбышева сожгли в крематории лагеря”.



Бывший военнопленный подполковник Сорокин»

Стойкость и мужество русского воина, советского генерала Карбышева настолько значительны, что даже Википедия не посмела опорочить память нашего героя.Вот что написано в энциклопедии о кончине Дмитрия Михайловича.

Источник: ss69100.livejournal.com