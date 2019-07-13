Ненависть к Карбышеву объединила российских либералов с украинскими наци

Всего полгода назад весь Рунет был охвачен справедливым негодованием. В Сети всплыла запись передачи Comedy Woman канала ТНТ от 2013 года. На ней актрисы проекта, и, в частности, — Наталья Медведева, «задорно шутят» о Герое Советского Союза генерале Дмитрии Карбышеве. Девушки предположительно находятся в образе «студенток».

«Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал?», «Нет, это замерзший дух генерала Карбышева! Он подошел к тебе сзади и приобнял… Ух!», — говорят они.

В 2013-ом широкая общественность пропустила номер, но в начале 2019-го — запись разлетелась по Рунету со скоростью света, несмотря на попытки неких «правообладателей» заблокировать распространение видео. Россияне оставили тысячи гневных комментариев — в том числе, в интасграмме самой Натальи Медведевой.

На фоне народного негодования актриса, которая уже несколько лет назад ушла из Comedy Woman, вынуждена была извиниться, оправдавшись тем, что считала Карбышева… вымышленным персонажем. А также тем — что текст был написан не ею, а неизвестными авторами проекта и одобрен руководством ТНТ.

Насколько искренне раскаялась Медведева — неизвестно. Тем более, что ее пиарщица Ольга Каткова сразу же попыталась пройтись по памяти погибшего генерала:

«Я знаю, что говорит наша история. Мне звонил один немец из Германии, возмущенный травлей Наташи в интернете. Он провел свои исследования, поднял архивы, готов все отсканировать и прислать, что вообще в тот день погода на улице была два градуса плюс» — заявила она в интервью телеканалу «РЕН ТВ».

Сама постановка вопроса — сомнительна и с точки зрения здравого смысла, и со стороны морали.

Во-первых, привязка именно к Германии выглядит, мягко говоря, сомнительно. Карбышев погиб в концлагере Маутхаузен, расположенном на территории современной Австрии. И погода в Австрии очень сильно отличается от немецкой. Тайный доброжелатель Медведевой запрашивал австрийские архивы? Или секретные метеорологические сводки Люфтваффе? Ничего не хочу утверждать наверняка, но выглядит это сомнительно.

Во-вторых, даже если гипотетически в Маутхаузене было в тот день плюс два (что крайне сомнительно, так как по данным календарей именно в Австрии зима 1945 года была достаточно холодной), что это меняет? Если бы госпожу Каткову практически не кормили четыре года, били, заставляли вкалывать на тяжелых и грязных работах, а потом даже при плюс два облили холодной водой и оставили на плацу, ей бы это понравилось? Человек погиб после чудовищных пыток. Что в данной ситуации меняют высланные мифическим немцем детали?

Впрочем, задолго до госпожи Катковой в деталях смерти Карбышева уже саркастично копались другие современные свободомыслящие персонажи. Еще в 2004 году на страницах «Новой газеты» вышла статья, автор которой ловил «советскую пропаганду» на мелких несоответствиях в официально версии гибели героического генерала. Мол, были свидетельства того, что нацисты одновременно пытали холодной водой не одного Карбышева, а несколько сотен узников концлагеря. И погиб он в конечном итоге не от холода — а то того, что его, облитого водой, добил ударом дубинки по голове надсмотрщик.

По прочтению статьи у здравомыслящего человека напрашивается вопрос — ну и что? Однако на уровне эмоций, как в бородатом анекдоте, — «ложечки нашлись, а осадок остался». Сам факт обвинений во лжи, заставляет людей, неискушенных в вопросах истории и информационных манипуляций, немного по-другому относиться к подвигу Карбышева. Мол, почему нам вдруг что-то недоговаривали?

В последнее время на личность Карбышева пошла массированная атака и на Украине. Антифашист Эдуард Долинский недавно опубликовал на своей странице в Фейсбуке, как сегодня выглядит памятник генералу возле одной из киевских школ. Монумент неизвестные облили краской, а администрация учебного заведения, вместо того, чтобы очистить памятник, обмотала его, от греха подальше, черным целлофаном и желто-голубой изолентой… Как говорится — с глаз долой, из сердца вон.

А во Львове «юмористы» из местной мэрии в 2018 году переименовали улицу Карбышева в Венскую. Очевидно, так бандеровские «весельчаки» символично «отблагодарили» Австрию, на территории которой был замучен генерал.

И это притом, что значительная часть жизни Карбышева была связана именно с Украиной. Он строил укрепления на западных границах Российской империи, сражался там же в годы Первой мировой, в 1920-е официально был начальником инженеров вооруженных сил в УССР. Почему украинские националисты, которые обычно с огромным удовольствием присваивают себе заслуги любых деятелей, которые имели хотя бы какое-то отношение к Малороссии, Галиции или УССР, так шарахаются именно от Карбышева?

Ответ, возможно, кроется в биографии героического генерала и особенностях его подвига.

Родился будущий Герой Советского Союза 26 октября 1880 года в Омске в семье потомственного казака и дворянина, ветерана Крымской войны Михаила Карбышева. Когда Дмитрию было двенадцать — отец умер. Старшего брата — Владимира — за участие в студенческом революционном движении исключили из университета и отправили рядовым в казачьи войска. Вскоре после возвращения домой, он умер от туберкулеза. В ссылку из-за участия в революционном движении попал и кузен Дмитрия — Александр Шайтанов. Из-за того, что семья считалась неблагополучной, Дмитрию пришлось учиться в кадетском корпусе за счет родных. Окончив его с отличием, Карбышев поступил в Николаевское инженерное училище, из которого выпустился с 9-м результатом по потоку. Служить был направлен в Манчжурию.

Несмотря на семейные обиды, в ходе Русско-японской войны, Карбышев проявил себя как отважный офицер и большой патриот. Окончил войну с 5 боевыми орденами и 3 медалями в чине поручика. В 1906 году за отказ доносить на солдат, участвовавших в революционной агитации, мог попасть под военно-полевой суд и быть расстрелян. Но его спасли сослуживцы. Офицерский суд чести не выдал товарища, ограничившись увольнением Карбышева в запас. Спустя год он вернулся на службу, а в 1908-ом — поступил Николаевскую военно-инженерную академию, которую также окончил с отличием.

После выпуска из академии Карбышев занимался укреплением западных границ империи. В частности — строительством фортов легендарной Брестской крепости. В годы Первой мировой сражался в составе 8-ой армии Алексея Брусилова. Был ранен, награжден орденом и произведен в подполковники.

Сразу после революции 1917 года Карбышев по вполне понятным причинам вступил в Красную гвардию, а затем — и в Красную армию. Был начальником отдельного инженерного управления Северо-Кавказского военного округа, а затем — главным руководителем всех оборонительных работ Восточного фронта. В 1920-ом — возглавил Управление военно-полевых строительств, после чего был назначен начальником инженеров 5-ой армии и замначальника инженеров Южного фронта.

Руководил возведением укреплений на Каховском плацдарме и занимался инженерным обеспечением штурма Чонгарских укреплений и Перекопа. После Гражданской войны был начальником инженеров вооруженных сил на Украине. В дальнейшем занимал руководящие посты в ведущих военно-учебных заведениях СССР и командовал проведением фортификационных работ на западных границах Советского Союза. Стал доктором наук и профессором. Считался одним из ведущих специалистов в области военно-инженерного дела в мире. Опубликовал более ста научных трудов в области военной инженерии и военной истории.

В июне 1941-го 60-летний генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев был откомандирован в Западный Особый военный округ. Война застала его в Гродно. Сначала Карбышев находился при штабе 3-ей, а затем — 10-ой армии, оказался в окружении, лично пробивался в направлении Смоленска. В августе 1941-го при попытке выхода из окружения был тяжело контужен и в бессознательном состоянии попал в плен.

Содержался Карбышев сначала в лагере для военнопленных, а затем — в берлинской тюрьме гестапо и в ряде концлагерей. Долгое время нацисты пытались его привлечь к сотрудничеству. Именно Карбышева, а не Андрея Власова гитлеровцы видели руководителем коллаборационистской «армии». Дворянин, получивший прекрасное образование, блестящий царский офицер, герой целого ряда войн, идеально говоривший по-немецки, подходил им как нельзя лучше. Однако через некоторое время вербовщики сдались. «Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, человек, которому перевалило за шестьдесят лет, оказался фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму… Карбышева можно считать безнадёжным в смысле использования у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела» — написали в его характеристике.

В 1943 году Карбышева отправили на каторжные работы. Несмотря на возраст и длительный срок заключения, генерал находил силы даже для участия в лагерном Сопротивлении.

18 февраля 1945 года в своем последнем месте заключения, концлагере Маутхаузен, Карбышев перед приходом войск союзников в числе прочих военнопленных был облит холодной водой на морозе. В дальнейшем по одной версии он умер от переохлаждения, а, согласно другой, — был убит надзирателем ударом дубинки по голове. На момент гибели ему было 64 года.

В 1946 году Карбышеву посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Образ генерала — это пример потрясающего патриотизма и верности своим принципам. Дмитрий Михайлович всю жизнь действовал, руководствуясь голосом совести и долгом. Несмотря на явное несогласие с политической позицией царской России, он самоотверженно шел под пули в Русско-японскую и Первую мировую, понимая, что делает это не за царя, а за страну. В то же самое время, был готов пожертвовать жизнью, но не сдал «революционеров» среди своих солдат. В плен он попал в то время, когда гитлеровская Германия находилась на пике своего могущества и, казалось, вот-вот должны была победить. Но Карбышеву было на это плевать — за два года нацистские спецслужбы так и не смогли его заставить работать на себя. Верность долгу и интересы Родины для него был стократно важнее личного благополучия.

Жизнь и смерть Карбышева сами по себя являются укором тем, кто сегодня живет по принципу «своя рубашка ближе к телу» и «я готов хоть унитазы вылизывать на Западе — потому что там гамбургеры, кока-кола и легалайз».

Широкая и успешная популяризация подвига Дмитрия Карбышева могла бы стать смертным приговором идеологии воинствующего потребительства и либеральным общечеловеческим ценностям «местного разлива». Учитывая безупречность биографии генерала, его просто так было не облить грязью, как это сделали с рядом других советских военачальников. Поэтому образ его постарались банально опошлить и придать забвению. Памятники — убрать, улицы — переименовать, саму память — утопить под грузом плоских шуточек, чтобы у подрастающего поколения он ассоциировался не с героизмом, а чем-то смешным и нелепым.

Святослав Князев

Источник: http://voicesevas.ru/news/45874-nenavist-k-karbyshevu-obedinila-rossiyskih-liberalov-s-ukrainskimi-naci.html