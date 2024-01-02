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Саудовская Аравия вступила в БРИКС

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Саудовская Аравия официально вступила в БРИКС.
Теперь надо еще куда-то одну С воткнуть в названии организации. Ваши версии?

Обновленный список действующих членов БРИКС.

1. Россия
2. Китай
3. Индия
4. Бразилия
5. ЮАР
6. Иран
7. Саудовская Аравия
8. Эфиопия
9. Египет
10. ОАЭ

Ждем в ближайшее время еще Венесуэлу, Алжир. Индонезию.
Аргентину тоже ждем, после того как с Милеем наиграются.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8869136.html
Метки: брикс, саудовская аравия
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 31242 26524
    марина 2 января 22:17

      Да ,уж ШВААБОВЦЫ отхватили себе Аргентину с Милеем….глобализма им хочется
      ” Социальный характер глобализма: глобализм и антиутопии
      Глобализм как высшая стадия позднего капитализма кроме очевидной идеологии чистогана и тотальной коммодификации, то есть превращения всего в товар, имеет также и образ желаемого будущего. И это будущее, которое не только хочет видеть глобализм, но и вполне может реализовать, носит откровенно дистопийные черты.
      Что это за образ? Он хорошо нам известен еще по советской кинофантастике. Прилетевшие на Дессу ассенизаторы с «Астры» встречают на месте магната Туранчокса, извлекающего выгоду из торговли чистым воздухом и водой и явно не заинтересованного в том, чтобы на планете прекратилась экологическая катастрофа(1). Всеобщее превращение общего, того, что в литературе называется common (2), в частное, в товар, тотальная приватизация – мечта глобалистов.

      Современный капиталистический реализм (3) с легкостью апроприирует то, что еще вчера казалось содержанием сериалов-антиутопий, таких как «Черное зеркало» (2011 – …). Ваши лайки под постами и фотографиями составляют ваш социальный капитал? Так и есть – китайская система социального кредита (SCS), то есть общественного доверия и одобрения, воплотила практически точно сюжет одной из серий.

      А над оруэлловской антиутопией «1984», спустя всего каких-то сорок лет, сегодня можно лишь иронизировать: «Большой брат следит за тобой?» – безусловно. И для этого не нужно объявлять о создании пресловутого «цифрового концлагеря», достаточно некоего стихийного бедствия, наподобие Ковид-19, чтобы разъяснить все преимущества тотального контроля над гражданами.

      Какие еще сюрпризы ждут нас уже в ближайшем будущем со стороны глобализма? Одно из глобалистских извращений, ложная идеология анархокапитализма, предлагает, к примеру, легализовать торговлю человеческими органами. Вы скажете, что это невозможно? Но избранный совсем недавно президентом Аргентины либертарианец Хавьер Милей не просто так выбрал в качестве символа своей избирательной кампании бензопилу. И речь отнюдь не только об урезании социальных расходов (4).

      Что в действительности предлагает обществу глобализм? Только одно – его полную отмену. Идеолог и практик раннего неолиберализма премьер Великобритании Маргарет Тэтчер не просто считала, что общества не существует, она делала все, чтобы именно так и было. А вместо общества с его интересами, такими как всеобщее здравоохранение и образование, и его институтами, такими как семья, любовь и дружба, предлагается конгломерат из строго индивидуализированных потребителей.

      Как выглядит светлое будущее глобализма, со всей ясностью продемонстрировал населению планеты Ковид-19. Это запертые по домам, и лучше поодиночке, жители, поставленные под цифровой контроль, все общение которых сводится к обмену месседжами через сеть Интернет. Это запрет на любые собрания, запрет на касание, запрет на демонстрацию человеческого лица. Это введенные без какого-либо обсуждения авторитарные законы, попранные демократические институты и конституционные права. Это наслаждающиеся в своем обществе на закрытых вечеринках на райских островах представители сверхэлит. Это огромная масса людей второго сорта из числа обслуживающего персонала (доставка, такси, уборка, уход и т.п.), непосредственно подверженных риску заражения и скорой смерти в переполненных больницах.
      п.с. никогда не поверю Китаю…

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