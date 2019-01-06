Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 января 2019

Трофейная бронегруппа

Боевики "Ан-Нусры" в ходе наступления в Идлибе захватили бронегруппу боевиков "Нурединн-ан-Зинки" состоящую из 4-х танков. Прежние хозяева просто бежали, бросив бронетехнику на произвол судьбы.При отступлении боевики "Зинки" успели подорвать склад боеприпасов и унести немного стрелкового оружия.Более подробно по развитию ситуации в Идлибе вечером.

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Международная реабилитация Башара Асада началась

Международная реабилитация Башара Асада началась

В продолжение темы https://colonelcassad.livejournal.com/4686439.html международной реабилитации Асада.Статья в "Вашингтон Пост" на тему последствий победы Асада в сирийской войне для его международного имиджа.Для президента Сирии Башара Асада 2018 год закончился удачно. Наряду с объявленным президентом Трампом выводом американских войск из восточной Сирии, несколько арабских государств заявили, что они готовы помириться.В декабре президент Судана Омар аль-Башир стал первым арабским лидером, посетившим Сирию с тех пор, как в 2011 году разразился гражданский конфликт. Вскоре после этого Объединенные Арабские Эмираты, ранее выступавшие против Асада, объявили о восстановлении связей с Дамаском. Бахрейн и Кувейт. показывают, что они могли бы вскоре сделать то же самое. Поскольку Тунис возобновляет прямые полеты в Сирию, а Иордания возобновляет торговые связи , многие наблюдатели подозревают, что дни Асада в качестве региональной парии сочтены.Саудовская Аравия, ведущий спонсор повстанцев во время войны, кажется, все более охотно принимает Асада, остающегося в Дамаске, в надежде уменьшить свою зависимость от регионального противника Эр-Рияда, Ирана. Более того, ожидается , что Лига арабских государств, которая изгнала Асада из своих рядов по причине жестокого подавления протестов в 2011 году и которые инициировали гражданскую войну, будет приветствовать его обратно в 2019 году.Конечно, Асад никогда не был настолько интернационально изолированным – одна из главных причин, по которой он выжил. Жизненная помощь со стороны союзников России и Ирана хорошо документирована. Россия обеспечила, чтобы Дамаск не сталкивался с санкциями под руководством Организации Объединенных Наций, такими как те, которые были наложены на Саддама Хусейна, в то время как наряду с Ираном Москва предоставляла помощь, кредиты и поддержку, чтобы поддерживать государство и вооруженные силы Асада практически в рабочем состоянии.Остальные страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР), как и многие незападные государства, не требовали, чтобы Асад ушел в отставку. Китай оказал наибольшую поддержку, шесть раз начиная с 2011 года накладывая вето на резолюции Совета Безопасности ООН против Асада , но Индия также сохраняла связи с Дамаском, опасаясь роста исламистов и, возможно, вознаграждая Сирию за ее прошлую про-индийскую позицию в отношении Кашмира . Бразилия отозвала своего посла в Сирии, но по соображениям безопасности, а не из-за явных действий против Асада. Еще до недавних выборов, президент от правых сил Джейр Болсонаро заявил о своем желании восстановить полные связи и принять участие в восстановлении Сирии.БРИКС и союзники Асада вряд ли предоставят большую часть из примерно 400 миллиардов долларов, необходимых для восстановления послевоенной Сирии. Даже для богатого Китая это чрезмерная сумма, а у России и Ирана нет таких средств. Асад и его союзники давно признали, что только Персидский залив или западная помощь могут обеспечить необходимые миллиарды для восстановления, и это истинная ценность любого потепления арабских связей.Хотя воссоединение с Лигой арабских государств приносит экономическое вознаграждение и знаменует собой символическое завершение попыток арабских врагов Асада свергнуть его – и будет использовано сирийским диктатором внутри страны, чтобы подчеркнуть свою победу – даже в арабском мире изоляция Дамаска никогда не была полной. Ливан и Ирак отказались присоединиться к любым санкциям, проводимым странами Персидского залива, и поддерживали тесные связи, в то время как Иордания сохраняла дипломатическое присутствие в Сирии, даже будучи вынуждена войной и внешним политическим давлением остановить торговлю и предоставить боевикам убежище. Далее, Алжир, братская диктатура, которая также боролась с повстанцами в 1990-х годах, выступила против изгнания Сирии из Лиги арабских государств и после этого выступала в качестве канала для дипломатического общения, в то время как режим Сиси в Египте также установил скрытые связи с сирийским режимом.Пикет у здания Европейской комиссии с требованием защитить "Белые каски" и "повстанцев". Про господствующую в Идлибе "Аль-Каиду" разумеется не слова. Ох уж эти "правозащитники"…Несмотря на эти плюсы, путь Асада к полной реабилитации остается заблокированным тремя значительными препятствиями: США, Европейским союзом и союзницей Турции. Соединенные Штаты кажутся самыми неподвижными из них. Хотя шоковое решение Трампа вывести войска из Сирии усиливает заявленное желание Асада отвоевать «каждый дюйм» территории, нет никаких признаков того, что это будет сопровождаться каким-либо смягчением в отношении Дамаска. Произраильские и антииранские голоса в Вашингтоне делают маловероятным, что санкции США будут отменены в ближайшее время. Эти ограничения для американских компаний и граждан, занимающихся или финансирующих любую работу в Сирии, остаются проблематичными и отпугивают международных инвесторов.Санкции ЕС также проблематичны , хотя и не настолько тягостны, но европейцы более амбивалентны в отношении Асада. Чены ЕС далеко не едины по Сирийскому вопросу: Франция, Великобритания и Германия поддержали жесткую позицию Вашингтона, но сомнения были высказаны южноевропейскими государствами.Теперь, когда выживание Асада практически гарантировано, эти голоса – от стран принимающих сирийских беженцев, которых они хотят вернуть, – станут громче. Поскольку Великобритания покидает ЕС, а Германия принимает 600 000 сирийцев, Франция может оказаться не в состоянии предотвратить изменение европейской политики. Политика ЕС медленная и все еще будет стремиться придать условия постепенному снятию любых санкций или предоставления помощи. Хотя ЕС может в конечном итоге разойтись с Вашингтоном по Сирии, Асаду придется подождать еще некоторое время.Однако более серьезным препятствием является Турция. Экономика Сирии и особенно разрушенный войной второй город страны – Алеппо, могли бы быть значительно укреплены открытием дорог в Алеппо, которые в настоящее время заблокированы Анкарой и поддерживаемыми Турцией повстанцами, контролирующими Идлиб. Хотя Турция отказалась от требований ухода Асада, три оспариваемые области препятствуют примирению.Во-первых, после ухода Трампа Анкара и Дамаск могут нанести удар по восточной Сирии. Турция хочет вытеснить бывших курдских союзников Вашингтона, которых она считает террористами, в то время как Сирия может договориться с ними о возвращении региона. Многое будет зависеть от того, сможет ли Россия выступить посредником в какой-либо сделке.Во-вторых, Идлиб, последний мятежный карман Сирии, который Асад намерен вернуть, но который защищен Турцией, которая опасается затопления беженцев и боевиков в случае падения Идлиба. Наконец, существует участок северной Сирии между Африном и Джарабулусом, который в настоящее время удерживается Турцией через посредников повстанцев. Анкара, похоже, не хочет сдаваться. Эти вопросы вряд ли будут решены быстро. Даже если может быть достигнуто какое-то соглашение по приграничной торговле и автомагистралям, Турция и Сирия кажутся далекими от какой-либо нормализации.Асад будет приветствовать любое возвращение в Лигу арабских государств, но значение этого шага не следует преувеличивать. С одной стороны, Сирия была далеко не изолирована на протяжении всей гражданской войны, а с другой – ей еще далеко до примирения с западными правительствами и Турцией. Не то чтобы это слишком беспокоило Дамаск. Режим Асада обладает многолетним опытом противостояния западным и региональным санкциям и изоляции, еще с середины 2000-х годов .Его стратегия долгое время заключалась в том, чтобы ждать, пока международные условия изменятся в пользу Сирии, а не изменить свою политику. Недавние шаги со стороны арабских государств еще больше оправдывают этот подход, и Асад будет уверен, что в конечном итоге Запад и Анкара также будут вынуждены примириться, независимо от того, сколько времени это займет. https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2019/01/05/assads-long-road-to-international-rehabilitation/?utm_term=.57df63c31585 – оригинал на английском языкеАмериканцы конечно тут немного тормозят, старт процесса стал очевиден еще в ноябре-декабре, когда пошла информация о нормализации отношений с ОАЭ и прошел визит Аль-Башира. Теперь же и в Вашингтоне разглядели неприятную тенденцию, которую при всем желании не свалишь на Трампа, так как восстановление отношений арабов с Асадом началось еще до того, как Трамп объявил о выводе войск. Есть мнение, что процесс восстановления отношений арабских государств с Асадом был ускорен историей с Хашогги, которая нанесла колоссальный удар по Саудовской Аравии и вынудила Эр-Рияд сворачивать участие в войнах на территории Сирии и Йемена. Ну а если Эр-Рияд встал на эту дорожку, то связанные с ним страны тем более не будут заинтересованы поддерживать прежний курс на дипломатическую изоляцию Асада, даже если и есть понимание, что восстановление Сирии в ЛАГ и легитимизация Асада означает очевидный успех России (с чем арабы легко смирятся) и Ирана (а вот с этим смириться будет сложнее).

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Коротко по Сирии. 05.01.2019

Появилась некоторая информация о ходе переговоров между Дамаском и курдами.1. Курдская делегация уже посещала Москву, где проводила консультации на предмет договоренностей с Дамаском.2. Переговоры с сирийским правительством продолжаются. Курдский чиновник в них участвующий заявил, что обстановка на переговорах позитивная и есть основания полагать, что сделка будет заключена к удовлетворению обеих сторон. По его словам соглашение между Асадом и курдами неизбежно.3. Стороны согласны с тем, что лучше обойтись без турецкого кракена и решать вопрос между сирийцами, без участия Турции, так как Асаду потом турок оттуда выдавливать, а курды в этом сценарии умоются кровью. Отсюда и резон договориться. Эрдоган продолжает наращивать группировку на границе с Рожавой, так что угроза не фиктивная.4. Курды торгуются на предмет характера своей автономии в составе Сирии, обещая в обмен передать всю Рожаву под контроль Асада и включить отряды SDF/YPG в состав сирийской армии. Дьявол в деталях – Асад не может дать некоторые гарантии, которые хотят курды, потому что с точки зрения межсирийского урегулирования после окончания войны, эти гарантии могут вступить в противоречие с требованиями других заинтересованных сторон и заранее связать руки Асаду обязательствами политического характера, которые дадут быстрый выигрыш сейчас, но создадут проблемы с долгосрочной перспективе. Курды конечно это понимают, но конечно отдавать все просто так не хотят, пытаясь выторговать лучшие условия, пока это еще возможно. Это собственно и создает риск повторения афринских событий, когда договаривались-договаривались, но не договорились, а затем пришел "друг Реджеп" и ликвидировал основу для переговоров.В общем, сторонам можно лишь пожелать договориться, во избежание кровавых последствий чрезмерных амбиций и упертости.Из важного.1. "Ан-Нусра" продолжает жестко нагибать протурецкие группировки, увеличивая территориальный контроль в Идлибе. На этом фоне наблюдается перегруппировка сирийских войск с подтягиванием резервов в Северную Хаму и к западу от Алеппо. ВКС РФ наносят авиаудары в Идлибе. Есть такая версия, что Эрдоган не препятствует "Ан-Нусре" (хотя мог бы), что дает повод Асаду провести зачистку, а Эрдоган может сказать, что он не подряжался защищать "Ан-Нусру" (мол, видите, они не контролируемые – я честно пытался, но…). По другой версии, это может быть размен – Эрдоган сливает часть Идлиба и получает добро на ограниченную операцию в Рожаве, если курды будут упираться. В любом случае, вопросы Рожавы и Идлиба в этом контексте выглядят взаимосвязанными и поэтому цена переговоров курдов с Асадом действительно высока, если не договорятся, может на выходе получиться даже не одна, а сразу две кровопролитные кампании, тем более что опыт размена "зеленых" анклавов на приграничные операции у Турции более чем богатый. Для Турции Идлиб это актив для торга и размена. Операция в Рожаве, с точки зрения Анкары может оказаться вполне достаточной платой за отказ покрывать боевиков от прихода возлюбленного Асада.2. Ряд дипломатических источников сообщают, что в ближайшие 2-3 месяца Сирия будет восстановлена в Лиге Арабских Государств, над чем работают арабские страны уже восстановившие дипломатические отношения с Сирией. Процесс международной политической и дипломатической легитимизации Асада продолжается. Его участие в будущих президентских выборах уже по сути и не оспаривается. С возвращением Сирии в ЛАГ, давление на незаконно оккупирующие территорию Сирии страны возрастет, а игнорировать законное сирийское правительство будет становиться все труднее. С другой стороны, борьба за легитимизацию Асада, делает Дамаск заинтересованным в мирном разрешении Идлибского и курдского вопросов, чтобы возможные военные операции в этих регионах не осложнили процесс восстановления дипломатических позиций и не дали США и их сателлитам повода затянуть вывод войск или провернуть очередную провокацию с "хим.оружием".3. Помимо кулуарных переговоров Сирии и Турции через Иран и Египет (где контакты осуществляются по линии разведок), сообщается, что после открытия посольств ОАЭ и Бахрейна в Дамаске, начались кулуарные контакты между Сирией и Саудовской Аравией, где посредником выступает неназванная арабская страна (с большой долей вероятности либо Египет, либо Иордания). С учетом текущих проблем, Саудовская Аравия уже очевидно сворачивает свое участие в сирийской войне, поэтому некоторая нормализация отношений между Дамаском и Эр-Риядом неизбежна, хотя у этого процесса немало подводных камней. Полагаю, что и российские контакты с Эр-Риядом ведут к ускорению этого процесса.

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Ракеты TOW и другие виды оружия были обнаружены в провинции Хомс

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