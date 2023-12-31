Главный редактор ИА Regnum, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова @Marinaslovo

2023 год дал нам героев и дал чёткое определение, кого героями считать. У них имеется общая черта — они не только о себе думают.

Мальчик Федя из Брянской области ехал в школу с двумя девочками, когда их машину обстреляла украинская ДРГ. Водитель погиб, а раненый Федя увёл девочек в лес. Он ещё ребёнок, но подумал в первую очередь не о себе.

Роман Рудаков из Батайска оказался в засаде в Марьинке и перед гибелью записал на кирпиче просьбу — позаботиться о его семье. В последний момент он думал не о себе.

И таких людей 2023-й дал много.

А мы годами до СВО всё жаловались, что нам не хватает героев, необходимых любому обществу в качестве ориентиров. Мы говорили, что вместо героев у нас растут только сомнительные звёзды, повёрнутые на потреблении. Как сорняк на отдыхающей земле. И уже, казалось, ничего, кроме этого сорняка, не будет, но в 2022-м российские мужчины поднялись из обыденной нашей жизни, опутанной потребительскими кредитами, ипотекой, и ушли нас защищать. Защищать нас таких, какие мы есть: ругающихся в соцсетях, обидчивых, самовлюблённых и слабых. И оказалось, что у нас героев достаточно, просто они спали, как земля под паром, и встали, когда стало понятно, что именно без них стране не справиться.

За этот год я много раз побывала в военных частях и госпиталях. Видела людей, которые чем-то пожертвовали ради нас, и постоянно спрашивала себя: что такого дала им страна, как воспитала способными думать не только о себе.

Сначала мне казалось, что в побудительных причинах уйти защищать Родину лучше не копаться. Это что-то невыразимое. Что-то выше личности. Что-то довлеющее сверху, как инстинкт у птиц — зимой они улетают на юг. В момент опасности мужчины встают защищать страну. Ведь взять мальчика Федю. Они с матерью жили в бедном доме. В школу Федя ходил пешком. Но семья не озлобилась. Любовь к стране оказалась за пределами личного блага, отношения к власти. Сложно объяснить, но она оказалась чем-то вроде миссии, которую очень хорошо чувствуют у нас, особенно в регионах.

Когда я думаю об этой миссии, лежащей за пределами личности, симпатий или антипатий к власти, я вспоминаю слова старшего друга о «Троице» Рублёва. Он сказал: «Она уже не здесь — эта картина. Она уже вращается в высших сферах, за пределами нашей земной жизни. Она принадлежит вечности». И любовь к Родине — она тоже где-то там, за пределами рациональных объяснений. И ничем — ни бедностью, ни личной обидой — её не взять. Она за пределами земного и, кажется, дана человеку в утешение. Как бы ни был он обижен земными горестями, у него всегда есть она, и она невыразима.

В свою последнюю поездку в воинскую часть я говорила с бойцами о возможном переломе, который наступил на фронте в нашу пользу. Я хотела сказать им, что вот это провалившееся украинское наступление, все эти разговоры на Западе — давать теперь денег Украине или нет, — растерянность Запада перед не сломавшейся Россией — всё это благодаря им, героям с земляной грязью под ногтями, которые героями себя даже не мнят. Но сказала я другое — спросила, почему мы вдруг наступаем. У нас что, появились новые силы? «Просто вы, Марина, наконец запрягли, — ответил немолодой солдат. — Вы, общество. Вы ещё не повезли, но на второй год вы уже, по крайней мере, встали в упряжку и готовы страну везти. Мы это здесь, на фронте, хорошо почувствовали. Это и имел в виду Путин, когда сказал: «Мы ещё не начинали». Он имел в виду не запуски ракет, а общество, которое раскачается и пойдёт катком. А мы лишь часть вас».

Вот отсюда, наверное, и берутся герои — из самого общества, жертвующего ради фронта. Думающего не о себе. Как земля не может родить хороший урожай без доброго зерна, так и герои не могут родиться из эгоистичного общества. Люди сделаны из людей. Герои сделаны из нас. Мы сделаны из них.

Комментарий редакции

Героями мы называем людей, которые ради ради высшей цели могут пожертвовать собой и тем самым указывают обществу путь к высшим идеалам. Их подвиги служат примером для всех остальных. Однако как бы ни были важны эти примеры личного мужества и самопожертвования, они не принесут плода без слаженной системной работы всех институтов общества – прежде всего вооружённых сил, правительства, экономики. Поэтому для достижения победы необходима комплексная работа всего общества во имя общей цели. При этом подвиги героев по-прежнему важны, так как они иллюстрируют и вдохновляют остальных на следование высшим идеалам, к которым необходимо стремиться.