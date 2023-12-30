Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Фильм о Роберте Оппенгеймере рассказывает о трех основных линиях: личная жизнь ученого, работа над атомной бомбой в рамках Манхэттенского проекта, политические интриги вокруг Оппенгеймера после окончания Второй мировой войны.

2. В фильме недостаточно показана научная деятельность Оппенгеймера, его организаторские способности и конкретные научные достижения.

3. Не хватает исторического контекста – напряженной обстановки в США того времени, противостояния с СССР, "охоты на ведьм" и преследования коммунистов.

4. Политическая линия фильма, связанная с разбирательством в Сенате, плохо увязана с остальным сюжетом и вызывает много вопросов.

5. В фильме собран отличный актерский состав, исполнители главных и второстепенных ролей справляются со своими задачами.

6. В целом фильм получился недостаточно цельным и не до конца раскрывает масштаб личности Оппенгеймера и важность событий того времени.

Вывод: несмотря на отдельные достоинства, фильм Нолана об Оппенгеймере разочаровывает из-за отсутствия исторического контекста, плохой связанности сюжетных линий и недостаточного раскрытия научных и организаторских талантов главного героя. Фильму не хватает цельности и глубины в раскрытии темы.