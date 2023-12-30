Оппенгеймер: исторический фейк Нолана
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Фильм о Роберте Оппенгеймере рассказывает о трех основных линиях: личная жизнь ученого, работа над атомной бомбой в рамках Манхэттенского проекта, политические интриги вокруг Оппенгеймера после окончания Второй мировой войны.
2. В фильме недостаточно показана научная деятельность Оппенгеймера, его организаторские способности и конкретные научные достижения.
3. Не хватает исторического контекста – напряженной обстановки в США того времени, противостояния с СССР, "охоты на ведьм" и преследования коммунистов.
4. Политическая линия фильма, связанная с разбирательством в Сенате, плохо увязана с остальным сюжетом и вызывает много вопросов.
5. В фильме собран отличный актерский состав, исполнители главных и второстепенных ролей справляются со своими задачами.
6. В целом фильм получился недостаточно цельным и не до конца раскрывает масштаб личности Оппенгеймера и важность событий того времени.
Вывод: несмотря на отдельные достоинства, фильм Нолана об Оппенгеймере разочаровывает из-за отсутствия исторического контекста, плохой связанности сюжетных линий и недостаточного раскрытия научных и организаторских талантов главного героя. Фильму не хватает цельности и глубины в раскрытии темы.