Пришествие бомбы

На третий день Потсдамской конференции президенту США Гарри Трумэну доложат: «Роды прошли успешно». А спустя сутки министр обороны Генри Стимсон представит подробный доклад об операции «Тринити».

Макушка первого для Европы послевоенного лета знаменовала собой важную встречу глав государств Антигитлеровской коалиции. На ней предстояло очень многое определить для только что вышедших из войны стран и народов. Но 16 июля 1945 года в пустынном районе американского штата Нью-Мексико сделали упреждающий шаг — привели в действие ядерное взрывное устройство.

Другими словами, взорвали первую в мире атомную бомбу. Вместо привычной до того химической взрывчатки (ТНТ, тринитротолуола и его разновидностей) в первой американской «Штучке» (от английского — Gadget) был использован плутоний-239. Этот искусственно произведенный материал (в природе его нет) давал огромную взрывную мощь за счет цепной реакции деления атомных ядер и высвобождения внутриядерной энергии.

Так выглядела «Штучка» (The Gadget), доставленная к месту взрыва. Фото U.S. Department of Defense. Фото: Gettyimages