Бокалы с шампанским, миска с оливье, телевизор с президентом… Завершается 2023-й год. Кто-нибудь помнит, что обещал нам лидер нации в ту новогоднюю ночь? А мы помним. Давайте вместе посмотрим, какое будущее пришло в этом году на землю нашей единственной любимой Родины. Кем оказались те, кто обещал нам сохранить страну великой и независимой? Пацаны, чушпаны или..? Итоги года подводит Александр Батов, представитель движения "Российский Трудовой Фронт".Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chislaКанал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Несмотря на официальную статистику о росте благосостояния граждан, реальные зарплаты и уровень жизни большинства россиян остаются низкими.

2. Экономика России сильно зависит от импорта оборудования и комплектующих, особенно из Китая, из-за отсутствия собственных производств.

3. Во многих сферах – промышленности, медицине, образовании – ощущается острая нехватка квалифицированных кадров из-за низкой оплаты труда.

4. Власти пытаются решить проблему нехватки рабочих рук за счет эксплуатации детского и подневольного труда.

5. Несмотря на репрессии, рабочие в России и других странах продолжают борьбу за свои права через забастовки и создание независимых профсоюзов.

Вывод: для улучшения жизни гражданам России необходимо объединяться и активно отстаивать свои трудовые права, не надеясь на "доброго царя". Только организованная борьба трудящихся может изменить ситуацию к лучшему.