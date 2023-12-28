Год Пацана. Александр Батов // Что делать
Бокалы с шампанским, миска с оливье, телевизор с президентом… Завершается 2023-й год. Кто-нибудь помнит, что обещал нам лидер нации в ту новогоднюю ночь? А мы помним. Давайте вместе посмотрим, какое будущее пришло в этом году на землю нашей единственной любимой Родины. Кем оказались те, кто обещал нам сохранить страну великой и независимой? Пацаны, чушпаны или..? Итоги года подводит Александр Батов, представитель движения "Российский Трудовой Фронт".
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Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Несмотря на официальную статистику о росте благосостояния граждан, реальные зарплаты и уровень жизни большинства россиян остаются низкими.
2. Экономика России сильно зависит от импорта оборудования и комплектующих, особенно из Китая, из-за отсутствия собственных производств.
3. Во многих сферах – промышленности, медицине, образовании – ощущается острая нехватка квалифицированных кадров из-за низкой оплаты труда.
4. Власти пытаются решить проблему нехватки рабочих рук за счет эксплуатации детского и подневольного труда.
5. Несмотря на репрессии, рабочие в России и других странах продолжают борьбу за свои права через забастовки и создание независимых профсоюзов.
Вывод: для улучшения жизни гражданам России необходимо объединяться и активно отстаивать свои трудовые права, не надеясь на "доброго царя". Только организованная борьба трудящихся может изменить ситуацию к лучшему.