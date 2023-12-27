Про разных уродов и людей
Год подходит к концу, если смотреть в целом, то он был успешным для России, отдельный ролик обязательно запишем. Забавно читать страхи про расходы на оборону, ведь в следующем году это целых 6% к ВВП, на фоне роста экономики на 3,5%. Особенно страшно, если сравнивать со странами ЕС, где активно стремятся к 2%, только у нас идёт развитие, новая техника, возрождение производств и т.д., чего даже близко нет там. Для иллюстрации мобилизационной экономики, в Британии в 1939 году, т.е. планы до начала ВМВ, эти расходы составляли 9%, а в разгар войны превысили 40% к ВВП. Методики расчета и структура ВВП сильно изменились, но масштаб понятен.
Несмотря на войну с Западом и противостояние на территории бУкраины, большая часть общества продолжает жить, словно ничего не происходит. Только одни делают это в нейтральном смысле, а другие в плохом. Примером последнего стало сборище богемных индивидов с пониженной социальной ответственностью, во всех смыслах этого выражения. Именно такого карнавала не хватало, чтобы собрать каждой твари по паре в одном месте. Представляете, как было сложно, подобрать пару каждому, пришлось собирать компании.
Первый день после публикации снимков, в силу привычки считая себя бессмертными героями, «ивлевские свингеры» давали хамские интервью, обещая повторить, а потом тональность резко поменялась, но было поздно. Никто не будет переснимать новогодние огоньки, возмездие придёт позже. Ближайшие месяцы все эти тихушники будут стараться активно исправиться и покаяться, но со многими попрощаемся. Хотелось бы со всеми, но спецслужбы работают в своей логике пользы.
Из забавного – попытка раскрутить некую никому не известную барышню в качестве либерального кандидата в президенты провалилась, но скорость накрутки, включения ботов и вливаний ресурсов полезна для изучения процессов в стиле «Дня выборов». Всплыли и засветились наиболее отбитые активисты, скажу даже больше, они сами свои списки составили и принесли – молодцы.
Для контраста. Несмотря на отказ наших властей и общества от полноценной военной мобилизации, что оказалось верным решением, военные действия идут. Когда некоторое время назад Роман Костомаров, лишившийся кистей и стоп, смог выйти на лёд, стало понятно, что такие потери перестали быть приговором. Когда смотришь какими стали протезы для наших ребят, четко понимаешь – они смогут вернуться к нормальной жизни, а не быть медленно передвигающимися калеками с деревянными костылями.
Ну и раз зашла речь про нормальных людей, то приятно, что такие люди как Иван Охлобыстин и Егор Бероев, которых уважаю, участвуют в работе. Нормальных людей много больше, именно поэтому всякая пакость и мерзость на их фоне так выпукла и заметна.
Андрей Школьников
Комментарий редакции
В данной статье автор проводит мысль о том, что в сложные времена, такие как сейчас, когда идет специальная военная операция на Украине, общество должно консолидироваться и поднимать моральные ценности.
С одной стороны, автор отмечает положительные тенденции – успехи российской экономики, развитие оборонного комплекса, примеры людей, преодолевающих трудности.
С другой стороны, он резко критикует проявления безнравственности и эгоизма – в частности, недавнюю "голую" вечеринку звезд в подмосковном ресторане. Автор считает, что подобное поведение неприемлемо, когда идет война и гибнут люди. Он призывает к повышенной социальной ответственности.
В целом автор проводит мысль, что в сложное время общество должно консолидироваться на позитивных ценностях, проявлять высокую мораль и осуждать безнравственное поведение, которое идет вразрез с интересами страны. Каждый гражданин несет повышенную ответственность за свои поступки.
…@–Privet VCEM–@…
_Статья своевременная(как оправдательная реакция НА “ГОЛУЮ-вечеринку)…
Однако-же НИЧЕГО конкретного ДЛЯ “зажравшейся-богемы” – НЕ сделано…
…что-ожидать,если 1-е приближённое К Первому – стал – “петуха” ОБНИМАТЬ… :-(
:-( значит У “ГОЛЫХ” – Полит-крыша “ТАМошняя”…ПРИХОДИТСЯ так ДУМАТЬ,,,
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1. Россию(ПОКА)- НЕльзя победить!
2. НО – Можно,если в Россию – АМОРАЛЬ ВНЕДРИТЬ…
3. Главное – ТАМошнюю “богему” КУПИТЬ…
4. и ПОСРЕДСТВОМ “их” – Русь ИЗнутри РАЗЛОЖИТЬ=победить…
5. Одновремённо “ГОЛЫХ” – Полит–ЧЛЕНами ПРИКРЫТЬ… :-(
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…а ТАКИЕ статьи,не смотря на их Актуальность – БЕЗРезультатны…
:-) ВСЕ понимают – ЧЬИ “ЦУ” – ими Управляют…
:-) Чьи точки зрения – НУЖНЫЕ строчки СКРЫВАЮТ…
:-( К сожалению “ГОЛЫЕ-стада” – МНОГИЕ(в ро-ии)поддерживают…
:-( тем-самым РАЗРУШЕНИЮ Морали социума – СПОСОБСТВУЮТ…
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Ну что – “ОЗАБОЧЕННЫЕ”…то скажете(НЕ_ТО,к-чему ВАС Обяжут…)?
* Формы ИЗЛОЖЕНИЯ – уже “этого” ПОДТВЕРЖДЕНИЕ…
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Ничего ни к кому личного. БЛАГОдарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 27-12-23.
Сначала власти РФ раскручивают в масс-медиа “звёзд” и прочих деятелей культуры, награждают медалями и орденами, званиями народных артистов, устраивают на доходные места, а потом пожинают свои плоды от их выпадов. Ситуация с мигрантами, массовым принятием ими гражданства РФ, их лоббистов, а также чиновников и служащих, кто крышует мигрантскую мафию уже набила оскомину. Тех, кто сбежал за границу, включая быаших чиновников, надо лишать гражданства РФ и вообще: запретить законодательно второе и множественное гражданство.