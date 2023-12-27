Год подходит к концу, если смотреть в целом, то он был успешным для России, отдельный ролик обязательно запишем. Забавно читать страхи про расходы на оборону, ведь в следующем году это целых 6% к ВВП, на фоне роста экономики на 3,5%. Особенно страшно, если сравнивать со странами ЕС, где активно стремятся к 2%, только у нас идёт развитие, новая техника, возрождение производств и т.д., чего даже близко нет там. Для иллюстрации мобилизационной экономики, в Британии в 1939 году, т.е. планы до начала ВМВ, эти расходы составляли 9%, а в разгар войны превысили 40% к ВВП. Методики расчета и структура ВВП сильно изменились, но масштаб понятен.

Несмотря на войну с Западом и противостояние на территории бУкраины, большая часть общества продолжает жить, словно ничего не происходит. Только одни делают это в нейтральном смысле, а другие в плохом. Примером последнего стало сборище богемных индивидов с пониженной социальной ответственностью, во всех смыслах этого выражения. Именно такого карнавала не хватало, чтобы собрать каждой твари по паре в одном месте. Представляете, как было сложно, подобрать пару каждому, пришлось собирать компании.

Первый день после публикации снимков, в силу привычки считая себя бессмертными героями, «ивлевские свингеры» давали хамские интервью, обещая повторить, а потом тональность резко поменялась, но было поздно. Никто не будет переснимать новогодние огоньки, возмездие придёт позже. Ближайшие месяцы все эти тихушники будут стараться активно исправиться и покаяться, но со многими попрощаемся. Хотелось бы со всеми, но спецслужбы работают в своей логике пользы.

Из забавного – попытка раскрутить некую никому не известную барышню в качестве либерального кандидата в президенты провалилась, но скорость накрутки, включения ботов и вливаний ресурсов полезна для изучения процессов в стиле «Дня выборов». Всплыли и засветились наиболее отбитые активисты, скажу даже больше, они сами свои списки составили и принесли – молодцы.

Для контраста. Несмотря на отказ наших властей и общества от полноценной военной мобилизации, что оказалось верным решением, военные действия идут. Когда некоторое время назад Роман Костомаров, лишившийся кистей и стоп, смог выйти на лёд, стало понятно, что такие потери перестали быть приговором. Когда смотришь какими стали протезы для наших ребят, четко понимаешь – они смогут вернуться к нормальной жизни, а не быть медленно передвигающимися калеками с деревянными костылями.

Ну и раз зашла речь про нормальных людей, то приятно, что такие люди как Иван Охлобыстин и Егор Бероев, которых уважаю, участвуют в работе. Нормальных людей много больше, именно поэтому всякая пакость и мерзость на их фоне так выпукла и заметна.

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