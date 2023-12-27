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Натовские планировщики нашли свою гибель в ДНР. Николай Сорокин

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В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Данная беседа затрагивает следующие темы:

1. Ситуация на фронтах в Донбассе. Обсуждаются военные действия в районе Авдеевки, Марьинки, Угледара. Делается вывод о постепенном наступлении российских войск и отступлении украинских войск.

2. Политическая ситуация на Украине и позиция Зеленского. Обсуждается стремление Зеленского любой ценой удержать Авдеевку, чтобы сохранить поддержку Запада. Также упоминается приобретение Зеленским виллы в Египте.

3. Ситуация на Западной Украине. Рассказывается об увольнении старосты во Львовской области за отказ снести памятник советским солдатам.

4. Расследование взрывов газопроводов Северный поток. Обсуждается версия, что целью диверсии было оказать давление в первую очередь на Германию, а не Россию.

5. Протесты в Сербии. Высказывается мнение, что протесты являются попыткой западных спецслужб организовать "цветную революцию" в Сербии.

В целом, в беседе затрагиваются актуальные политические и военные события, связанные с ситуацией на Украине и вокруг нее.

Источник: https://rutube.ru/video/1beb1d8ecd3ebe186cf86065b92a0cc4/
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