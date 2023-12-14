Один из ключевых военных преступников новейшего времени генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях провёл встречу с натовскими министрами обороны, на которой с глубоким прискорбием и видимой озабоченностью сообщил о тяжёлой ситуации, в которой оказалась украинская армия. Должно быть, натовские генералы и прочие околовоенные деятели до этих откровений Йенса вообще ничего не знали и пребывали в сладких и ярких грёзах о скором "нанесении стратегического поражения России на поле боя".

По словам генсека НАТО, украинские военные, несмотря на внушительную западную помощь, не сумели за несколько месяцев сдвинуть линию фронта. Все сказки об "освобождённых" 518 кв. км, как мы понимаем, зиждятся исключительно на умножении 1000 на 0,5, то есть общей длины линии соприкосновения на 500 метров глубины так называемой серой зоны, куда украинские войска якобы зашли. Учитывая, что средняя глубина серой зоны обычно занимает несколько километров, итоги впечатляют. Но их уже и оттуда давно вышвырнули, Йенс явно не успевает за набирающими обороты событиями, которые хоть и весьма плавно, но совершенно отчётливо перечёркивают всю западную логику войны.

А ведь ещё 30 августа 2023 года (хорошо помню это историческое, я бы даже сказал, монументальное интервью) Йенс, харизматично жестикулируя, что не свойственно норвежцам, вещал телеканалу CNN об успехах украинской повстанческой армии и её неуклонном продвижении на юго-восток. Сейчас от былого оптимизма буквально не осталось и следа.

Столтенберг сказал страшное. Об этом ещё месяц назад говорить было категорически нельзя, в приличном обществе, конечно. Так могли рассуждать только лишь маргиналы и "путинские агенты". Йенс призвал министров обороны стран НАТО прекратить недооценку российской армии, заострив внимание на неизбежности увеличения военных расходов всеми странами альянса, несмотря ни на какие экономические трудности.

Например, провал летне-осеннего наступления ВСУ Столтенберг связал не с просчётами военных планировщиков и командования НАТО вместе с ВСУ, не с недостаточной военной помощью Киеву (о чём сейчас не кричит только ленивый и что полностью не соответствует действительности, тут я с Йенсом полностью согласен), а с успешным переводом российской экономики на военные рельсы. Генсек отметил, что "руководство западных стран не рассчитывало на столь быстрое восстановление работы российского ВПК и на поставку боеприпасов российской армии со стороны Ирана и КНДР".

Йенс, если мы и получали снаряды оттуда, потому что не хотели стрелять по украинцам кассетами. Но вы своими поставками и активнейшим применением кассетных боезарядов против российских солдат и мирных граждан сняли наши этические проблемы. А кассет у нас — на две войны с НАТО.

Европейская же "оборонка" продолжает оставаться "фрагментированной", считает Столтенберг. И, о ужас, некоторые члены альянса, включая Великобританию, не спешат повышать траты на оборону, несмотря на прошлые обещания. Йенс, кто-кто, но ты-то уж точно знаешь, что британцы будут делать только то, что им выгодно, не считаясь ни с какими интересами НАТО, ЕС и других организаций, созданных для прививания чувства стадности разнообразным лимитрофам.

Генсек отметил, что "страны НАТО поставили украинской армии современное оружие, однако украинские военные этим оружием не сумели по разным причинам эффективно воспользоваться. Поставка современных зенитных комплексов не уберегла ВСУ от больших потерь". Йенс, а вот если бы на месте солдат ВСУ были бы солдаты западной коалиции, которые изначально обучены обращаться исключительно с натовскими боевыми системами и комплексами, они бы лучше воевали с Россией? Они бы проломили "линию Суровикина"? Например, доблестная норвежская армия захватила бы Мелитополь?

"Вероятность того, что Москва выйдет победительницей из противостояния с Киевом и его союзниками, увеличивается с каждым днём. Подобный исход будет иметь далекоидущие последствия для европейской безопасности и может поставить крест на западном альянсе в случае потенциального конфликта с Россией", пишет обозреватель The Daily Telegraph Кон Кофлин. Победа Путина на Украине смоет Европу с лица земли, как Римскую империю, заявляет он. "Отсутствие прогресса вкупе с новым ближневосточным кризисом усилило чувство скептицизма среди западных лидеров по поводу способности ВСУ одержать победу. Например, в администрации Байдена крепнет мнение, что в её интересах надавить на Зеленского и добиться мирного решения конфликта", отмечает публицист.

Триумф России в украинском конфликте станет "значительным вызовом" для НАТО. Ребят, это не вызов для НАТО, а признание того факта, что вы залезли на чужую территорию, что вам не принадлежит вся планета, не более того.

"Способность альянса, помощь которого не привела к успеху контрнаступления ВСУ, защищать собственный восточный фланг от потенциального нападения окажется под большим вопросом" — полагает Кофлин. Силы так называемого альянса в принципе не способны участвовать в войнах, в которых гибнет или получает ранение хоть сколько-нибудь ощутимое число их солдат. Западные страны давно ментально считают себя обитателями рая, а в раю, как известно, смерти не может быть, тем более там не бывает "орков и троллей" с "тоталитарного" Востока. Так кто с ними должен воевать? Такие же орки, которые по каким-то причинам ненавидят тех, главных, сауроновых орков и готовы им "резать глотки", как недавно выразился бывший руководитель комитета начальников штабов США Марк Милли, говоря про русских. То есть НАТО может вести исключительно гибридные или прокси-войны чужими руками. А так, ребят, больше не получится.

Всю неделю на Украине ревут сирены воздушных тревог. Сообщается о пусках ракет, по данным украинских источников, в сторону Днепра (Днепропетровска) летели ракеты, выпущенные со стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 ВКС России. Часть ракет зашла со стороны Харьковской области. Также взрывы в ночь на четверг прогремели в промзоне Харькова, не менее шести. Российские источники указывают, что "в том числе поражён склад с боеприпасами, который детонировал на протяжении полутора часов", и у меня есть подтверждение этому от самих харьковчан.

Утром в пятницу ВКС РФ нарушили 11-недельную паузу и провели полноценную ракетную атаку по военным и военно-промышленным целям на Украине. Фронт пришёл в движение, пишут западные и украинские издания со ссылками на непрерывные сообщения с мест. На глазах меняется характер и рисунок боевых действий.

На прошедшей неделе ВКС безостановочно наносили удары дронами-камикадзе "Герань-2" по аэродромам, энергетическим объектам, складам, инфраструктурным комплексам. Похоже, что цель состояла не только в том, чтобы нанести максимальный ущерб украинской экономике, но и выявить последние изменения в структуре системы ПВО ВСУ. В пятницу, с рассветом, была проведена комплексная ракетная атака с бортов стратегической авиации и наземных комплексов "Искандер" по выявленным целям, которые беспилотникам трудно разрушить из-за сравнительно малого боевого заряда.

По данным Киевской городской военной администрации (КГВА), "нарушена пауза в 79 дней, когда не было ударов с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Около 10 бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельса в Саратовской области". Кому решительно непонятно, откуда об этом знают в администрации Киева, намекну, что два её руководителя, военный — генерал-полковник Сергей Попко и гражданский — боксёр Виталий Кличко, глубоко и прочно интегрированы в структуру западных спецслужб и получают информацию с самого верха. Отсюда же немедленное срабатывание воздушной тревоги в Киеве при взлётах российских истребителей-перехватчиков МиГ-31К с "Кинжалами" в боекомплекте — Кличко недавно жаловался, что пока МиГи в воздухе, жители Киева вынуждены сидеть в бомбоубежищах, а кто и когда будет работать?

Несколько ударов зафиксировано непосредственно в самой украинской столице, например, военкор Владимир Разин указывает, что было три прилёта. По данным КГВА, "все ракеты были ликвидированы". Областная киевская администрация фиксирует разрушения от обломков в "частном секторе".

Юрий Подоляка пишет: "пошли в большом количестве "Калибры", а по Харькову отработали "Искандеры". "Реально — самая сильная атака за последнее время", — констатирует блогер.

Сильные взрывы прозвучали в Павлограде, ударам подверглась территория химзавода, где производятся взрывчатые вещества и топливо для ракет. По словам представителя украинских ВВС Ю. Игната, который всё чаще становится чуть ли не главным спикером киевской хунты, часть ракет "ударила по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области". Почти одновременно с этим были нанесены удары по местам производства боеприпасов для РЗСО "Ольха", "Град" и оперативно-тактических ракет "Гром" — географию пока установить не удалось. Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, цели ударов достигнуты, сообщило Минобороны РФ в своём телеграм-канале.

В общей сложности с 3 по 8 декабря Вооружённые силы России нанесли 30 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, поражены арсеналы, места хранения боеприпасов для артиллерии, базы ГСМ, пункты размещения подразделений ВСУ.

Российские военные обозреватели однозначно констатируют, ссылаясь на сообщения о ситуации на местах, что фронт СВО пришёл в движение практически повсеместно. Взяты господствующие высоты под Клещеевкой в районе Артёмовска, накануне взятия находится село Весёлое у Белогоровки на Северском направлении — там за последние двое суток российская армия заняла более 10 опорных пунктов.

Окончательно формируется Авдеевский котёл — удавка сжимается, также есть продвижение под Работином на Запорожском направлении: ВС РФ взяли под свой контроль позиции севернее Вербового, возвращая отданные ВСУ в результате их контрнаступления. Также без остановки гремят бои на окраинах Марьинки — ВС РФ оттесняют остатки гарнизона ВСУ.

ВС РФ наступают в районе Артёмовска, закрепляясь на занимаемых позициях, пишет украинский канал "Резидент".

По информации наших военкоров, на северном фланге Артёмовска российские войска широким фронтом наступают на врага, выбив ВСУ из десятка опорных пунктов. Значительно расширен контроль над территориями вблизи города. С севера полностью восстановлены давно утерянные позиции, взят, как мы уже писали, посёлок Хромово, а также Вальяновский питомник, началось наступление в направлении Богдановки.

С юга, после вытеснения противника за линию железной дороги, штурмовые отряды обошли Клещеевку и с боем взяли ключевые высоты, которые позволят контролировать населённый пункт без достаточно бессмысленных столкновений в развалинах. Возвращены позиции в дачном кооперативе юго-западнее Артёмовска (Бахмута). По всему видна масштабная операция в направлении Красного и Часова Яра. Штурмовые отряды сильно вклинились в оборону ВСУ со стороны Берховского водохранилища, и это важно.

Надо добавить, что ВС РФ последние две недели постоянно добавляют новые направления атак. В прошедшую среду активизировалось более года молчавшее северское направление. "Начались атаки на Белогоровку, Спорное, Берестовое, Яковлевку. Была прорвана оборона в районе Весёлого на глубину до двух километров, населённый пункт попал под угрозу окружения с флангов", — пишет канал "Монокль".

На краснолиманском направлении началось наступление на посёлки Терны и Ямполовку. На этом участке фиксируется продвижение в 3 км, войска закрепляются на новых рубежах. Половина села Синьковка на Купянском направлении уже находится под контролем ВС РФ.

Примерно аналогичные проблемы у ВСУ на юге, откуда командование перебрасывает дополнительные силы к Авдеевке. На так называемой Запорожской дуге идёт строительство оборонительной фортификации, с опорой на которую противник намерен выдержать интенсивные атаки ВС РФ. Россияне наступают активно у Орехова, Новопрокоповки и Вербового, пытаются срезать выступ у Работина.

Два небольших плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра продолжают существовать под практически непрерывным огнём. 36-я бригада морской пехоты, точнее, её остатки, давно прекратили попытки их расширить, но приказа отступать не было. Морпехи зарываются в землю, чтобы сохранить контроль в ожидании зимы. На 08.12.2023 на левом берегу находится около 150 живых бойцов ВСУ.

Жители Херсона уже давно жалуются на то, что солдаты ВСУ "открыто грабят жилые дома и квартиры, а свои действия объясняют тем, что ничего не хотят оставлять русским". Полиция же бездействует, на сообщения о грабежах нет никакой реакции. Херсонцы уверены, что части теробороны, дислоцированные в Херсоне, готовятся к бегству.

Даже остатки киевских властей, к которым на периферии прислушиваются всё меньше и меньше, вынуждены были ограничить для солдат ВСУ въезд в Херсон, поскольку "всё чаще приезжают "ряженые военные", которые грабят мирное население".

Передовые части ВС РФ аккуратно идут вперёд практически на всей линии соприкосновения, выдавливая противника, пользуясь инициативой и преимуществом по всем видам вооружений. Невысокий темп, который некоторых ура-патриотов раздражает, объясняется массой различных факторов: относительной малочисленностью наступающей группировки, нежеланием повторять ошибки противника во время летнего наступления на заранее подготовленные к обороне позиции, бережное обращение с личным составом. После достижения локальных успехов в виде контроля над новыми территориями перед дальнейшим продвижением местность тщательнейшим образом обследуется, снимаются мины, артиллерия скрупулёзно подавляет огневые точки, выявляются и уничтожаются склады, опорные пункты разведчиков и диверсантов. За этим следует серия разведывательных атак, разведка боем. В случае сопротивления — снова идёт дистанционный огонь, и так везде, военкоры и источники с мест рассказывают об этом достаточно рутинно и однообразно, и это — хорошо. Нам не нужно никаких громких сенсационных "перемог", они необходимы Зеленскому, чтобы выбивать деньги и оружие у Запада, нам же нужно неотвратимое повсеместное вытеснение и уничтожение противника.

В США и НАТО боятся, что Россия может начать наступление на севере Украины, из белорусского позиционного района, как это уже было 2 года назад. Если русские ударят по двум смыкающимся направлениям из западной и восточной Белоруссии на Киев — это конец, ВСУ к этому совершенно не готовы. При этом ни США, ни Европа не в состоянии оказывать военную помощь Украине даже в прежних объёмах, не говоря уже о наращивании. На этом фоне Запад начал дистанцироваться от прошлых и будущих провальных решений Киева на фронте. С каждым днём заявления "друзей Украины", за исключением непосредственного окружения Джо Байдена, звучат всё отстранённее и отстранённее. Наиболее точно ситуацию обрисовал ещё недавно самый верный союзник Зеленского министр обороны ФРГ Борис Писториус телеканалу ZDF: "Мы поставляем то, что можем. Это касается практически всех остальных союзников и партнёров", — заявил он, отвечая на вопрос о снижении темпов поставок вооружений и боеприпасов Киеву.

А в заключение, отвечая на вопрос журналиста немецкого таблоида Bild, означает ли урезание военной помощи Украине, что "объединённый Запад" не в состоянии "дать отпор" России, Писториус произнёс ключевую фразу: "Германия не является для Украины партнёром по альянсу". "Это означает, что мы находимся за рамками обязательства коллективной обороны", — добавил он. О каком "отпоре" вообще может идти речь? Запад не допускает даже мысли о самостоятельном непосредственном участии в войне с Россией. По мнению Запада, воевать должны либо роботы, то есть исключительно машины, управляемые операторами из бункеров, либо орки — украинцы, афганцы, арабы, короче, "всякий сброд". Никаких сценариев, кроме прокси-войн, никто из вменяемых западных политиков просто не рассматривает, потому что отлично знает, что ни одна западная политическая система такого напряжения не вынесет.

А германский министр вполне очевидно и доступно указал Киеву на его место: Украина не союзник, воевать за неё никто не будет, она лишь инструмент для реализации целей, которые поставил перед собой Запад. Путин об этом говорил ещё полтора года назад, причём многократно. Но зачем слушать "русского диктатора", давайте будем доверять тупым постановкам ЦИПсО или сплетням, разносимым соросовскими* СМИ, так же легче и приятнее жить.

В ближайшее время проанализируем перспективы, которые смена конфигурации в мире и в рамках СВО открывает для нашей страны, поговорим об истинных целях и задачах, стоящих перед нашим народом, героически отстаивающим своё право на суверенитет и собственный путь развития.

Николай Сорокин

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинская армия не смогла за последние месяцы существенно продвинуть линию фронта, несмотря на масштабную помощь Запада.

2. Столтенберг связывает это не с недостаточной поддержкой Украины, а с успешной мобилизацией российской экономики на военные нужды и восстановлением ВПК.

3. Генсек НАТО призывает увеличить военные расходы стран альянса, несмотря на экономические трудности.

4. Отмечается активизация боевых действий на всей линии фронта, российские войска постепенно продвигаются вперед.

5. ВС РФ наносят массированные ракетные удары по военным объектам Украины после 11-недельной паузы.

6. Представитель минобороны Германии заявил, что они не несут обязательств по коллективной обороне Украины и поставляют лишь то, что могут.

Вывод: в статье констатируется заметное изменение тона высказываний западных политиков и военных относительно ситуации на Украине. Признается усиление российских позиций и снижение возможностей оказания военной помощи Киеву. Делается вывод о том, что перспективы какого-либо военного успеха Украины сокращаются.