Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

“Путинский метеорит” вызвал панику на Западе. Николай Сорокин

42 0

В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждается текущая ситуация на фронтах, в частности провал украинского контрнаступления и переход ВСУ к оборонительной стратегии.

2. Отмечается, что экономика и военный потенциал России не только не ослабли под санкциями, но в ряде областей даже усилились. Например, производство вооружений в России обгоняет западные концерны.

3. Рассматриваются новые виды российского оружия – гиперзвуковые ракеты "Авангард", крылатые ракеты с планирующим блоком, кассетные бомбы и др. Отмечается их высокая эффективность.

4. Обсуждается антироссийская риторика ряда западных политиков и журналистов, в частности заявления о "нелюдях-русских".

В целом, в беседе создается впечатление уверенности в том, что Россия достигает своих целей в военной операции, несмотря на экономическое давление Запада, а позиции Украины неуклонно ослабевают. Также подчеркивается растущая международная изоляция Запада в его антироссийской позиции.

Источник: https://rutube.ru/video/998f24c8e32651b97a0dd59bef879d79/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (07.09.2022 г.)
В Госдуме предлагают отменить геббельсовскую версию Катыни
Что у Путина внутри "ящика Пандоры", который он может однажды открыть?
Китайцев совсем не 1,5 миллиарда?
ПОЧЕМУ ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА ВЫРОДИЛАСЬ В ДИКТАТУРУ ЧИНОВНИКОВ И ОЛИГАРХОВ

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru