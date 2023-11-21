В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждается текущая ситуация на фронтах, в частности провал украинского контрнаступления и переход ВСУ к оборонительной стратегии.

2. Отмечается, что экономика и военный потенциал России не только не ослабли под санкциями, но в ряде областей даже усилились. Например, производство вооружений в России обгоняет западные концерны.

3. Рассматриваются новые виды российского оружия – гиперзвуковые ракеты "Авангард", крылатые ракеты с планирующим блоком, кассетные бомбы и др. Отмечается их высокая эффективность.

4. Обсуждается антироссийская риторика ряда западных политиков и журналистов, в частности заявления о "нелюдях-русских".

В целом, в беседе создается впечатление уверенности в том, что Россия достигает своих целей в военной операции, несмотря на экономическое давление Запада, а позиции Украины неуклонно ослабевают. Также подчеркивается растущая международная изоляция Запада в его антироссийской позиции.