Новости Украины и Новороссии 20 ноября 2017

Не Джевелина, Катерина

От нормальных людей 645

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В России покажут фильм рекламирующий “героев АТО”

С 6 по 12 декабря в Москве в рамках фестиваля документального кино "Артдокфест-2017" состоится показ фильма "Война ради мира", посвященного "героям АТО" из "Правого сектора", которые защищают Украину от российского агрессора.Фильм распространяется через сеть "Каро-фильм" https://karofilm.ru/art/film/2969 , где также рассказывается про "защиту от агрессора".Чтобы лучше было понятно, в России будет демонстрироваться фильм, где она прямо обозначается как страна-агрессор. Так же стоит отметить, что режиссер состоял в батальоне "Госпитальеры", который входил в ДУК "Правый Сектор".О батальоне "Госпитальеры".Интервью с "режиссером-добровольцем-госпитальером".Также можно отметить, что режиссер входил в список "10 самых красивых бойцов АТО" – https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/krasota-spasaet-ukrainu-opublikovan-top-10-1467544772.html (так сказать, осознайте глубину дна).По факту, в российских кинотеатрах планируют ретранслировать украинскую пропаганду оправдывающую карательную операцию на Донбассе, снятую "красивым" участником запрещенной в России фашистской организации. Прекрасно все.Касательно инициаторов показа. Открываем раздел "О нас" http://artdocfest.com/O_nas/index.html на сайте "Артдокфеста".Там две фамилии. Президент фестиваля – Виталий Манский. Программный директор – Виктория Белопольская.Также стоит обратить внимание на прекрасный список "Партнеров фестиваля".Не список, а настоящее комбо.Поэтому нет особых вопросов, почему данные персонажи проталкивают на российский кинорынок фильм рекламирующий АТО и "героев Правого Сектора". Тут вопросы скорее к надзорным органам.Генеральная Прокуратура – https://ipriem.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/ Роскомнадзор – https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/

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Аваков хочет отобрать полномочия у Порошенко

Глава МВД Украины и соратник экс-премьера Яценюка по партии «Народный фронт» Арсен Аваков рассказал о проекте конституционной реформы, который готовится в «незалежной». По его словам, законопроект предусматривает «четкое разграничение полномочий» президента и премьер-министра и направлен на устранение «дуализма власти». «У нас есть такой проект Конституции… Он прописан нашими юристами. Мы готовы его вносить в парламент, но мы не готовы играться в эту игру. Мы готовы делать (только) то, что может быть имплементировано», — заявил Аваков, выступая в Харькове в воскресенье, 19 ноября. «Ключевой параграф этой реформы — устранение дуализма власти. Эффективность власти — так, чтобы не боролся чиновник с другим чиновником за полномочия, за величие и так далее, чтобы премьер-министр делал свою работу, а президент — свою, чтобы они не соревновались, чтобы не конфликтовали. Сейчас система так выписана, что они априори сталкиваются в конфликтах, нужно изменить эту ситуацию… Полномочия должны быть очень четко делегированы», — раскритиковал нынешнюю конституцию Украины Аваков, о конфликте которого с Порошенко сейчас не говорит только ленивый. Читайте также: Военные США тайно посетили Донбасс и вели наблюдение за армией ДНР (ВИДЕО) По словам министра, «Народный фронт» проведет дополнительные консультации как с партнерами по парламентской коалиции, так и с представителями других фракций и внесет проект в парламент, когда его будет готово поддержать конституционное большинство. «Это очень ясные парадигмы, их немного, мы их предложим коллегам в парламенте (коллегам из коалиции, коллегам из других фракций тоже) еще раз. Надеюсь, что создастся критическая точка такая, когда это поддержат… 300 голосов (необходимых для внесения изменений в Конституцию Украины — прим. РВ). Будем вносить, когда мы будем видеть, что есть готовность», — резюмировал Аваков.

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Говорят снайперы, стрелявшие на майдане

Расследование убийств, совершенных «неизвестными снайперами» во время государственного переворота на Украине до сих пор не завершено.

Это неудивительно – нынешняя власть, залившая кровью не только майдан, но и Донбасс, не может поймать и осудить сама себя. А значит «расследование» с вялыми попытками обвинить невиновных сотрудников «Беркута», Януковича, Россию и т.д и т.п. будет продолжаться не давая, однако, никаких результатов.

Технология «неизвестных снайперов» использовалась США везде, где они осуществляли перевороты или просто раскачивали ситуацию: Югославия, Иран, Сирия, Египет, Йемен, Ливия, Киргизия, Москва 1993 год, Украина 2014. Смысл очень простой: снайперы заранее посаженные в укромных местах стреляют по толпе, а их жертв выдают за убитых «кровавым режимом». «Независимые» журналисты, которые «случайно» оказываются рядом помогают тиражировать «преступления власти» и раскручивать истерию уже на международном уровне.

16 ноября 2017 года на итальянском канале 5 Mediaset в программе Matrix показали интервью со снайперами, которые расстреливали людей в Киеве во время майдана в 2014 году.. Это грузины, которые вместе с Саакашвили прибыли из Тбилиси в столицу Македонии (Koba Nergadze e Kvarateskelia Zalogy), а также Alexander Revazishvilli, давший интервью в одном из европейских государств.

Сам ролик можно посмотреть здесь.

Он на итальянском языке, поэтому ниже мы приводим краткий перевод на русский, статьи, которая пересказывает содержание телерепортажа.

Краткий перевод материала размещенного здесь:

«Украина, скрытые истины. Говорят снайперы Майдана» … И Нергадзе, и Залоги связаны с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Нергадзе, о чем свидетельствует удостоверение личности, которое он держит, был членом службы безопасности президента. Залоги — бывший активист партии Саакашвили. Они были завербованы в конце 2013 Мамукой Мамулашвили — военным советником Саакашвили, который после Майдана руководил Грузинским Легионом на Донбассе. «Первая встреча с Мамулашвили происходила в офисе Национального движения — говорит Zalogy – «восстание на Украине в 2013 году было похоже на «революцию роз» в Грузии, которая проходила ранее. Они должны были руководить им и направлять, применяя ту же схему». «Мамука сначала спросил меня, действительно ли я был снайпером, — вспоминает Александр, — он сразу сказал мне, что он нуждается во мне в Киеве, чтобы выбрать места». Наши герои, объединенные с различными группами добровольцев в период с ноября 2013 года по январь 2014 года, получили паспорта с ложными именами и денежным авансом. «Мы уехали 15 января и в самолете, — вспоминает Залоги, — я получил свой паспорт, а другой — с моей фотографией, но с другим именем и фамилией. Затем они дали нам тысячу долларов аванса, обещая дать ещё пять тысяч после». Уже в Киеве они начинают лучше понимать, зачем их завербовали. «Наша задача, — объясняет Александр, — заключалась в том, чтобы провоцировать полицию выступить против толпы. Однако до середины февраля было не так много оружия. Молотовы коктели, щиты и палки были использованы по-максимуму». Но в середине февраля столкновения на Майдане усиливаются. «Примерно 15 и 16 февраля, — вспоминает Нергадзе, — ситуация становится все более серьезной. Теперь она выходит из-под контроля. Стали слышны первые выстрелы». С ростом напряженности в игру вступают новые игроки. Около 15 февраля Мамуалашвили пришел в палатку с американским инструктором — бывшим офицером и снайпером 101-й воздушно-десантной дивизии Brian Christopher Boyenger, который затем будет воевать на Донбассе бок о бок с Мамулашвили в грузинском легионе. «Мы всегда были в контакте с этим Брайаном, — объясняет Нергадзе, — он был человеком Мамулашвили. Именно он отдавал нам приказы. Я должен был следовать всем его указаниям». Оружие было принесено (на следующий день после задержания на Майдане) Пашинским и ещё 3 людьми, среди которых был Парасюк в гостиницу «Украина». «18 февраля, — вспоминает Залоги — кто-то принес в мою комнату оружие. В комнате со мной находилось два литовца, они его взяли» В каждой сумке были пистолеты Макарова, АКМ, карабины, коробки с патронами. Когда я впервые увидел их, я не понял … Когда Мамулашвили прибыл, я спросил его, — вспоминает Нергадзе, — «Что происходит? К чему это оружие? Все в порядке? «Коба все усложняется, мы должны начинать стрелять, мы не можем идти на преждевременные президентские выборы». «Но в кого мы должны стрелять? И где? «Где не важно, надо посеять немного хаоса…». В то время как Нергадзе и Залоги участвуют в распределении оружия в отеле, Alexander Revazishvilli вместе с другими добровольцами в масках по приказу Пашинского прибыли в здание Консерватории. «Это было 16 февраля … Пашинский приказал нам собирать наши вещи и завел нас внутрь… Затем пришли другие люди, они были почти все в масках. По сумкам я понял … они несли оружие …. Они вытащили его и распределили по разным группам. Говорил только Пашинский… Это он отдавал приказы. Он спросил у меня, откуда мы должны стрелять. «Между тем, — говорит Нергадзе, «даже в отеле «Украина» лидеры восстания подчеркивают необходимость использования оружия. «Они объясняли нам необходимость стрельбы, чтобы создать хаос и сумятицу. Мы не должны останавливаться. Не имело значения, стрелять ли по дереву, по баррикаде или по тому, кто бросает Молотов-коктейль. Важно было посеять хаос». 20-го утром оружие вступает в действие. Утром 20-го на рассвете, вспоминает Zalogy, они услышали звук одиночных выстрелов из соседнего номера. Литовцы открыли окно. Один из них выстрелил. Другой затем закрыл окно. Всего выстрелили 3 или 4 раза. Александр, признавшись, что он участвовал в стрельбе из здания Консерватории, утверждает, что понял очень мало. «Каждый начал делать по два или три выстрела за раз. У нас не было выбора. Нам было приказано стрелять в Беркут, полицию и демонстрантов, без разницы. Я был совершенно возмущен. Это продолжалось пятнадцать минут … может быть, двадцать. Я сошел с ума, взволнованный, в стрессе, я ничего не понимал. Затем внезапно через 15-20 минут стрельба прекратилась, и все бросили оружие». Когда раненые и мертвые прибывали в холл гостиницы Украина, снайперы выбежали из комнат. Жертвы оказались рядом с их убийцами. «Внутри, — вспоминает Нергадзе, — был хаос. Люди бегали туда-сюда, ничего не понимая. Кто-то был ранен… кто-то был вооружен. Снаружи было ещё хуже. На улицах было много раненых. И вокруг были мертвые. Александр говорит, что он спешил. «Кто-то кричал, что есть снайперы, я знал, о чем они говорили, — сказала он, — моя единственная мысль заключалась в том, чтобы исчезнуть, прежде чем они узнали меня. В противном случае они бы разорвали меня на части. В то время, однако, я не понимал. Теперь — я понимаю. Мы были использованы. Они получили по 1000 долл. за свою «работу». Оставшиеся $5 тыс. так и не дали».

P.S. Другие материалы по теме «неизвестных снайперов» и расстрела людей в Киеве.

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«Джавелины» для Украины: Киев уже празднует победу над Донбассом

Фото: defense.gov

Это сообщение в Киеве комментируют под ликующими заголовками типа «Победа близка как никогда»: по сообщению телеканала ABC News, после долгих проволочек Совет национальной безопасности США одобрил грант в 47 миллионов долларов на закупку оружия для Украины. Теперь президенту Дональду Трампу будет предложено окончательно утвердить «покупку американского оборонного оружия, включая мощные противотанковые ракеты Javelin». По словам представителя Госдепартамента, в ближайшие недели у Трампа состоится совещание, на котором будет обсуждаться эта тема. Шансы на положительное решение велики. Ведь по признанию бывшего посла США на Украине, а ныне — научного сотрудника центра Brookings Institution Стивена Пайфера, большинство ключевых фигур в администрации Трампа поддерживают идею предоставления Украине летального оружия.

Похоже, опасаться, как прежде, жесткой реакции России на этот шаг Вашингтон теперь и не думает. Во всяком случае, спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер уже заявил, что возможное начало масштабной поставки американских вооружений Киеву совершенно не способно ни к чему спровоцировать Москву, поскольку «Россия уже находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением, а еще больший контингент сосредоточен у границ Украины». Мол — хуже не будет. Тем не менее, ситуация в зоне конфликта в Донбассе, скорее всего, теперь изменится. Как и в какую сторону?

Прежде всего, попытаемся разобраться, что станет по-другому на линии противостояния. А именно: существенно ли возрастет боевой потенциал Вооруженных сил Украины в случае, если получит анонсированное в Вашингтоне оружие и боевую технику? И даст ли это им решающее преимущество на фронте над армиями ЛНР и ДНР?

Ясно, что украинские военные с самым большим нетерпением ожидают из-за океана ставшими прямо-таки вожделенными в этой стране «Джавелины». Полагая, что появление этого «чуда-оружия» выбьет из рук ополченцев одно из главных их преимуществ — превосходство в танках. Между тем, по подсчетам Алексея Мельника, содиректора программ внешней и международной безопасности киевского центра Разумкова, основанных, безусловно, на сведениях не только украинской разведки, сегодня в вооруженных формированиях защитников Донбасса насчитывается в общей сложности 675 современных танков, около 1300 бронетранспортеров, 81 артиллерийская установка, 95 реактивных систем залпового огня. Если эти сведения хотя бы близки к действительности, украинской армии противостоит действительно серьезная сила. Сколько же необходимо ПТРК «Джавелин», чтобы в случае чего гарантированно ее остановить?

В киевском Генштабе это давно посчитали. Конкретные цифры президент Петр Порошенко озвучил еще летом 2015 года во время очередного визита с протянутой рукой в Соединенные Штаты: «Мы ожидаем 1240 ракетных комплексов Javelin, и это абсолютно справедливо». Примерно понятно, как могла возникнуть эта на удивление конкретная цифирь. Общая протяженность линии соприкосновения в Донбассе известна каждому желающему и не меняется уже годами. Все танкоопасные направления на ней — тоже. Понятно, какова должна быть на них плотность стволов, чтобы гарантированно остановить массированный танковый удар.

Далее — упражнение по арифметике для пятого класса средней школы. Стоимость одной ракеты такого ПТРК в пусковом контейнере при поставках для ВС США составляет порядка 100 тысяч долларов (при поставках за рубеж наверняка выйдет дороже). Цена каждого командно-пускового блока еще приблизительно 150 тысяч долларов. Итого — четверть миллиона за каждый «Джавелин», подготовленный хотя бы к разовому применению. Если даже только их и закупать на все почти обещанные Вашингтоном 47 миллионов долларов, все равно получится в десять раз меньше, чем выпрашивали у американцев Порошенко и его Генштаб.

Между тем, заокеанские деньги абсолютно точно пойдут (если, конечно, пойдут вообще, вопрос все же еще окончательно не закрыт!) не на одни только средства борьбы с танками. Об этом почти открытым текстом на другой день после сенсационного сообщения ABC News, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Министр, по данным информационного агентства РИА «Новости”-Украина, «подчеркнул, что речь идет не только о противотанковых вооружениях, но и о дронах, контрбатарейных системах и кибервойне».

Но современные разведывательные (об ударных дронах для Киева речь пока не идет совершенно) беспилотники и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы тоже стоят недешево. Настолько, что давно и в массовом порядке получая от Пентагона, скажем, помехозащищенные цифровые коротковолновые радиостанции тактического звена Falcon III, «украинская сторона даже не закладывает средства на ремонт радиостанций и обслуживание. Привыкла, что они достаются на шару», — сетует директор киевской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. Но и Falcon III, и тактические высокочастотные радиостанции спутниковой связи Iridium, и дополнительные радары артиллерийской разведки типов Firefinder AN/TPQ-48, AN/TPQ-49 и AN/TPQ-36, комплексы беспилотной разведки ближнего действия RQ-11 Raven тоже придется как-то утолкать в прокрустово ложе обещанной Вашингтоном на самом деле весьма скромной суммы. Причем, перечень перечисленных образцов оборудования и боевой техники взят вовсе не с потолка. Все это уже не первый месяц потоком идет на Украину. И, по общему мнению, позволило существенно улучшить систему боевого управления ВСУ.

Если так, то что же остается на «Джавелины»? Да, их поставка, видимо, все же начнется. Но в считанных экземплярах. Тогда перед нами чисто политический жест, почти не меняющий давно сложившийся баланс сил в противостоянии за Донбасс.

К тому же так ли страшен «Джавелин», как его пиарят в Киеве? Это оружие американцы давно продали, к примеру, армиям Ботсваны, Эстонии, Литвы, Перу и Бахрейна. Но стали ли в итоге названные государства непобедимыми?

В действительности, перед нами действительно неплохой, но все же не всемогущий ПТРК. По многим параметрам он уступает даже российскому ПТРК «Корнет», который принят на вооружение в 1998 году и не дотягивает до третьего поколения такого оружия. Возьмите максимальную дальность пуска ракет. Для «Джавелина» она составляет 2,5 километра, у «Корнета» более чем вдвое больше — 5,5 километра. Если учесть, что максимальная дальность прямого выстрела 125-миллиметровой гладкоствольной танковой пушки 2А46М российских танков Т-72, которые в достаточных количествах есть у защитников Донбасса, составляет те же 2,5 километра, что и у «Джавелина», то с большой долей вероятности операторы американских ПТРК будут сметены с брустверов и от амбразур раньше, чем успеют прицелиться. Тем более¸ что конструктивные особенности комплексов позволяют использовать их лишь в ясную погоду. В туман, снег, дождь и при задымлении местности тепловая головка самонаведения этого оружия цель не увидит.

Мало того. Дымовые гранаты 3Д17 из состава комплекса электронно-оптической активной защиты «Штора-1», стоящего на каждом Т-72, БМП-3, Т-80 способны ослепить «Джавелины» и при ясном июльском солнышке. Так что военным в Киеве торжествовать, в общем-то, пока нет оснований. Иное дело — украинским политикам. Те-то ясно видят, что Трамп, в случае, если подпишет соответствующее решение, продолжит все больней дергать Россию за усы. Причем, вопреки мнению своих европейских союзников, которым это совершенно точно ни к чему.

Новое обострение российско-американских отношений становится неизбежным. В конечном счете, это на руку Порошенко и его режиму. Хотя, бесспорно, вооруженный конфликт в Донбассе от этого окажется еще дальше от своего бескровного завершения.

Кремль вряд ли молчаливо снесет новый вызов. Набор инструментов для чувствительного контрудара достаточно широк. От юридического признания давно случившейся фактической смерти таких дорогих для Германии и Франции Минских соглашений, немедленного официального признания суверенитета народных республик Донбасса и расположения на их земле российских военных баз по образцу Абхазии и Южной Осетии. И до начала масштабных поставок современного оружия талибам* в Афганистане. Оружия, которое, конечно, же, тут же примется стрелять по американским солдатам в этой стране.

Понятно, что ни к чему хорошему это не приведет. Но выбор делаем не мы.

Из досье «СП»

Переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения FGM-148 Javelin (в переводе — дротик) на вооружение армии США принят в 1996 году. Предназначен для поражения не только бронетехники, но и низколетящих объектов вроде вертолетов и беспилотников. В конструкции реализован принцип «выстрелил — забыл», что позволяет оператору после пуска немедленно сменить позицию, не дожидаясь ответного удара. Общая стоимость программы разработки — порядка 5 миллиардов долларов. Самое дорогое оружие такого класса в мире.

Каждый комплекс состоит из двух частей — командно-пусковой блок и расходуемый выстрел. Время полета ракеты до цели — до 25 секунд. Сравнительно небольшой калибр (127 мм) относительно тяжелых ПТРК типа российского «Корнета» (152 мм) позволил существенно снизить общий вес. На больших дистанциях поражение цели кумулятивной струей может производиться в наименее защищенную броней часть бронемашины — верхнюю.

Сергей Ищенко

* «Движение Талибан» решением Верховного суда РФ от 14.02.2003 года признано экстремистским, его деятельность в России запрещена.

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Миротворцев на Донбассе сделают сакральной жертвой?

Который день идёт активное обсуждение переговоров спецпредставителей России и Соединённых Штатов Америки по Украине. Основная тематика переговоров, поднятая во время встречи Владислава Суркова и Курта Волкера в Белграде, – возможные параметры миротворческой миссии на Донбассе. Заявлено, что Волкер привёз в Белград 29 пунктов, рассказывающих о «возможности урегулирования конфликта».



Сурков в интервью после переговоров с американским коллегой отметил, что Россия «могут устроить только три пункта из представленных».

В украинской прессе после встречи российского и американского спецпредставителей в столице Сербии объявили, что параметры миротворческой миссии якобы «практически согласованы», и даже представили несколько пунктов «совместного плана» развития ситуации.



Среди пунктов имеются и такие:



1. Ввод миротворческой миссии не на конкретный участок в Донбассе, а на всю его территорию. Миротворцы, как отмечаются, встанут как по обе стороны от линии соприкосновения, так и на территории «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» (так в Киеве называют ЛДНР).

2. Проведение местных выборов на основании закона Украины «Об особом статусе».

3. Предоставление украинским войскам возможности выхода на границу с Российской Федерацией.



При этом украинская сторона определяет эти пункты как «приоритетные», одновременно с этим отмахиваясь от возможности создать миротворческую войсковую группу регионального уровня. То есть ни белорусских, ни российских, ни польских военнослужащих в зоне конфликта Киев «видеть» не желает, заявляя, что контингент должен формироваться по принципу «нейтральности» соответствующими структурами Организации Объединённых Наций. То есть миротворцы из числа армий стран, удалённых от региона как территориально, так и политически.



В целом эти украинские чаяния, поддерживаемые Волкером, выглядят вполне здраво – если уж миротворцев и вводить, то они действительно должны быть беспристрастными по отношению к происходящему на Донбассе. А значит, ООН при одобрении миротворческой миссии Совбезом, могла бы составить миссию из военнослужащих азиатских и африканских государств. Независимо. Транспарентно. Современно.

Однако у этого предложения просматривается второе дно. В чём оно состоит?



Для начала нужно обратиться к истории миротворческих миссий. А именно, к истории тех миссий, интерес к введению в те или иных точки планеты проявлял Вашингтон. Одна из таких миссий – Балканы, Косово. Вот уж где американцы, действовали, что называется, с утроенной энергией. К чему эта миссия в итоге привела, всем прекрасно знают – не просто к отторжению края Косово от Сербии, но и к попаданию сербского населения, проживавшего в Косово, фактически в зону натовской оккупации. Важно отметить, что миротворцы в Косово в большинстве своём натовские военнослужащие, которые, конечно же «по случайности», не считают необходимым противодействие радикальным косоварам (албанцам) во время их атак на православные храмы, на сербские транспортные маршруты. Зато сколь активно натовские «голуби мира» «умиротворяли» сербов…



Исходя их этих фактов, США и Киеву, казалось бы, выгодно продвигать именно миротворцев с большим присутствием натовских военных. Но нет. Ведь в США каждый конкретный случай привыкли рассматривать исключительно сквозь одну и ту же призму. Это призма американских интересов. Косово нужно было окончательно оторвать от Сербии – ввели натовскую миссию под видом международного миротворческого контингента. Донбасс же, наоборот, всеми силами хотят подогнать под майданный протекторат, реализующий всё те же американские интересы. А это значит, что косовский «миротворческий» сценарий для США уже не подходит.



Зато, с американской точки зрения, подходит именно нейтральный контингент, который можно будет попытаться рассредоточить по территории Донбасса вплоть до российской границы. Для чего? Американцы всерьёз рассчитывают на то, что «голубые каски», к примеру, из Непала, Алжира и Шри-Ланки обеспечат прочный мир на Донбассе. Нет, конечно. Мир на российских границах по определению не входит в круг американских интересов. Тогда для чего США столь активно продвигают идею о миротворцах «на всей территории»? По этому поводу имеются соображения.



Дело в том, что именно нейтральный миротворческий контингент в конечном итоге можно будет выставить сакральной жертвой. Вашингтон, и при Обаме, и при Трампе, сообразив, что втянуть Россию в войну против Украины не получилось, меняет тактику. И тактика эта заключается в старой-«доброй» провокации: чтобы переложить всю ответственность за гражданскую войну на Украине на чужие плечи, подыскивают объект, который и сыграл бы в конечном итоге роль сакральной жертвы, сам того не подозревая. Не получилось с малайзийским «Боингом», решили, что нужно попробовать со «святая святых» – миротворцами.



Причём у США уже есть опыт прокола – тот случай, когда любитель гастрономических красных галстуков в Грузии решал поставленную перед ним задачу слишком топорно, отдав приказ об обстреле позиций российских миротворцев. Именно поэтому США и Украина теперь руками и ногами отмахиваются от идеи размещения на Донбассе (в составе миссии ООН) российского военного контингента. На белорусский тоже не пойдут, понимая, что РФ и РБ находятся как бы в Союзном государстве, плюс ОДКБ. Любая провокация против российского или белорусского миротворческих контингентов может дорогу Киеву стоить. Саакашвили не даст соврать…



Но совсем другое дело – ооновские нейтралы. Их-то американские планировщики готовы выставить в качестве той самой сакральной жертвы. CNN, «Би-Би-Си», Reuters и прочие уже готовятся к «жареным» репортажам о том, как «прокремлёвские силы на Донбассе обстреливают не только гражданских лиц, но и миротворцев ООН, действующих в полном соответствии с международным мандатом». Причём Западу важно продвинуть свой вариант идеи с миротворцами до марта 2018 года. Это вдобавок к провокации относительно возможного отстранения сборной России от Олимпиады в Южной Кореи.



Поспешность США видна, что называется, невооружённым глазом. Волкера активизировали настолько, что готовится и очередная встреча с российским спецпредставителем. Понимают, что могут опоздать, а потому сейчас могут пойти и на определённые уступки, чтобы свою конечную идею на Донбассе реализовать в полной мере.



Чего ждать, если провокация действительно состоится? Ответ очевиден: крики о трибунале в Гааге, о невероятной «токсичности» России, убивающей миротворцев, о том, что «вот видите – значит и «Боинг» тоже они сбили», о том, что «режим пора сметать». Это всё к тому, что некоторые эксперты в России стали утверждать, будто бы США к Украине потеряли всякий интерес… Совсем нет. Интерес у США будет оставаться до тех пор, пока с помощью Украины можно будет хотя бы пытаться оказывать давление на Россию. Но не считает же кто-то всерьёз, что Вашингтон продвигает идею о миротворцах на Донбассе ради мира у границ Российской Федерации – при учёте той антироссийской истерии, которая царит в элитах США?

Алексей Володин

Помощь пострадавшим в войне на Донбассе. Отчеты и текущая работа в разделе Гуманитарный Центр

Благодаря публикациям Бориса Рожина, Алексея Зотьева и Голоса Севастополя, и тем неравнодушным людям, которые откликнулись нам удалось оказать частичную помощь Виктории Магер, девочке, которая попала под обстрел ВСУ и получив сильное ранение, героически спасла сестру… Помощь Виктории Магер!

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Минские договоренности зашли в тупик, — Генсек ОБСЕ

Стороны конфликта на востоке Украины должны проявить политическую волю, чтобы преодолеть кризис с реализацией минских соглашений, считает генсек ОБСЕ Томас Гремингер. «Мы в тупике в том, что касается выполнения минских договоренностей, и единственный способ выйти из него — политическая воля сторон», — заявил он в интервью «Интерфаксу». При этом, отвечая на вопрос о том, разделяют ли в ОБСЕ позицию Москвы о том, что Киев не выполняет Минские договоренности, Гремингер сказал: «Мы осуждаем все нарушения перемирия и других положений договоренностей. Все вовлеченные стороны должны сфокусироваться на их полном выполнении». Читайте также: Диалог Владимира Путина с лидерами Донбасса — это важный сигнал для всего мира

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В Раде предложили “ослабить Россию изнутри” и развязать войну

Украине необходимо выждать подходящий момент и напасть на Россию, предварительно ослабив страну изнутри, заявил депутат Верховной Рады Андрей Билецкий в эфире телеканала NewsOne.





Отвечая на вопрос о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины, экс-командир нацбатальона “Азов”, против которого в России возбуждено уголовное дело, напомнил, что воссоединение Крыма с Россией произошло в тот период, когда Украина была ослаблена, передает РИА Новости. Он утверждает, что теперь Киев должен надавить на “болевые точки” Москвы и нанести удар.

“Таким же самым способом нужно ослаблять Россию изнутри, а это возможно, потому что там есть много внутренних, национальных, социальных, религиозных проблем. Есть моменты, есть точки, по которым можно бить”, — заявил украинский депутат.

Кроме того, Билецкий призвал ослаблять Россию “геополитически” и укреплять украинскую армию, для того чтобы потом напасть на соседнее государство.

Парламентарий отметил, что в решающий момент возможен лишь военный способ решения проблем.

“Дипломатия будет нужна потом, для того чтобы заключить хороший мир за столом переговоров”, — заключил Билецкий.

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Вечный огонь в парке Славы в центре Киева повторно залили цементом

Вечный огонь в парке Славы в центре Киева неизвестные повторно залили цементом. Об этом передает NewsOne о ссылкой на данные полиции Киева.

Инцидент произошел 20 ноября.

Сообщается, что Вечный огонь залит цементом, а в центре – неизвестные вандалы поставили крест.

На данный момент большей информации у полиции нет. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Отметим, это уже не первый подобный случай в Киеве. Так, 7 ноября на линию 102 поступило сообщение от прохожего мужчины, который заметил, что у Могилы Неизвестного солдата Вечный огонь залит цементом.

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«Съел два торта — убил российского врага» (ФОТО)

Украина — удивительная страна, в которой давно смешались понятия добра и зла. При этом и то и другое продаётся по довольно-таки бросовой цене. Вряд ли кто-то будет спорить, что сайт «Миротворец» является одним из отвратительнейших порождений Майдана, ловко балансирующим между шовинизмом, нацизмом и терроризмом. Даже европейские правозащитники, несмотря на приверженность практике двойных стандартов, не раз заявляли о недопустимости существования такого ресурса в демократической стране и пытались грозно сотрясать воздух. Естественно, дальше громких заявлений дело так и не зашло, и любимый сайт стукачей-патриотов продолжает функционировать под бдительным присмотром своих владельцев из МВД. Создателей, кураторов и сотрудников «Миротворца» можно назвать настоящими злодеями и преступниками, несмотря на их вшивость, мелочность, грязь, а иногда и запредельный идиотизм. Этих ребят рано или поздно осудят как минимум за разжигание ненависти и нарушение ряда основополагающих норм международного права. Для украинского стада «Миротворец» был эдаким народно-государственным мстителем, наказывающим всех, кто якобы связан с войной на Донбассе. Именно поэтому даже самые «достойные» патриоты несказанно удивились, когда узнали, что их «герои» — такие же продажные шлюшки, как и все нынешние украинские идеологи и пропагандисты. Сайт «Миротворец» буквально накануне удивил даже самых заядлых своих почитателей, разместив на главной странице ресурса топорную и глуповатую рекламу продукции компании «Рошен». В частности администраторы сайта призвали своих читателей поддерживать украинскую армию и бить по России, покупая торты, конфеты и шоколадки «Рошен». «Миротворец» убеждает патриотов, что, обогащая президента-олигарха, украинцы поддерживают ВСУ. В комментариях многие пользователи аккуратно назвали действия владельцев сайта прогибом, хотя это больше похоже на выход шлюхи на окружную, особенно если учесть, что «Миротворец» курируют люди Авакова, ведущего своеобразную междоусобную войну с Порошенко. «Миротворец» был гнилым ресурсом выродков, а превратился в бордель. Не особо серьёзная мутация. Но как ярко она демонстрирует патриотам всю глубинную суть курса, по которому движется Украина — страна, превращённая в шлюху стадом, из которого также усиленно лепят персонал захолустного борделя. Читайте также: Украина в шоке: в Италии показали фильм с признаниями снайперов, убивавших людей на майдане (ВИДЕО) Юрий Макаренко

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Военные США тайно посетили Донбасс и вели наблюдение за армией ДНР (ВИДЕО)

Делегация американских военных во главе с военным дипломатом Томасом Воффордом провели несколько дней на передовых позициях украинских военных. Визит заокеанских гостей к Светлодарской дуге — самому горячему месту «АТО» на сегодняшний день — не афишировали. Насколько известно, вместе с Томасом Воффордом были еще двое американцев «с большими звездами на погонах». Ожидается, что «гости» сыграют ключевую роль в принятии решения Соединенных Штатов о предоставлении Украине летального оружия. «Вынужден признать, большинству американцев было безразлично то, что творится в Украине. Но настало время изменить свое отношение», — отметил Алекс Андеграунд, наемник ВСУ и гражданин США. О чем американские полковники говорили с украинскими военными на нулевом рубеже — неизвестно. Однако в ВСУ не теряют надежду на то, что военные США и Дональд Трамп решительно настроены поддержать Украину оружием. Читайте также: Новый провал США в Сирии: Москва побеждает, но Вашингтон готовит реванш

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