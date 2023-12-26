«Старик Хоттабыч» как эстетический феномен
Киносказку «Старик Хоттабыч» (1956) довольно часто сравнивают с одноимённой книгой Лазаря Лагина. Да, отличий много – хотя бы потому, что первая редакция повести и фильм – это две разных эпохи. Довоенный мир и – послевоенный.
Больше того, есть три варианта текста – 1938, 1953 и 1955 годов. Зачем – так? «Старик Хоттабыч» — это не столько о приключениях Вольки, Женьки да наивного джинна, сколько о рукотворных чудесах, имевших место в Советском Союзе.
Лагин переписывал нюансы по ходу дела. Смысл в том, что волшебства пожилого чародея оказываются неуместны в той реальности, что созидается, творится в СССР. Нажатием кнопки зажигается свет, а экипажи едут под землёй на какой-то неведомой тяге.
Дескать, мы сами (говоря словами другого джинна, уже из «Лампы Аладдина») можем построить дворец и разрушить город, чтобы на его месте тут же возвести мегаполис-новостройку. Вообще, книга событийно гораздо богаче ленты.
Мне же захотелось заострить внимание на эстетической стороне кинокартины. Это – какая-то феерия красот и видов! Собственно, в 1950-х было снято много фильмов, где фон играл чуть не важнейшую роль.
Особенно, если показывали Москву-красавицу. Создавалось ощущение, что, куда бы ни шли персонажи, они везде созерцали какую-нибудь из высоток, а то и две сразу. А можно – три.
Но вернёмся к Хоттабычу. Уже в первых же кадрах мы наблюдаем купание мальчиков в районе Краснопресненской набережной. Они могли бы нырять, где угодно. Ан нет.
Именно с этого места открывается завораживающий пейзаж – гостиница «Украина» Аркадия Мордвинова и Вячеслава Олтаржевского и дом на Площади Восстания – работа Михаила Посохина и Ашота Мдоянца.
Третью высотку – МИД Владимира Гельфрейха и Михаила Минкуса скрывает гостиница, но, если чуть пройти по набережной, она откроется нашим восторженным взорам!
В 1950-х годах выпускалось очень много открыток, где так или иначе обыгрывалась тема высотных зданий – чего бы ни касалась тема, будь то Новый Год или Фестиваль молодёжи и студентов.
Поэтому сосуд с замурованным Гасаном Абдурахманом ибн Хаттабом мог покоиться только там, где можно увидеть два чуда обновлённой Москвы. Далее мы попадаем в квартиру Костыльковых.
Обстановка – не роскошна и при том – респектабельна. К тому же, у них жилплощадь – отдельная, что по тем временам было круто. Следом нас – вместе с героями – заносит на крышу ресторана «Пекин» (оттуда снимали панораму).
Тут мы видим ещё и главное здание МГУ зодчего Льва Руднева – это одна из роскошных доминант столицы, причём по сию пору. Как я люблю этот романтический силуэт в дымке…!
Далее – полёт над Москвой от площади трёх вокзалов к Садовому кольцу, то есть …к центру. Почему? Чтобы не мелькали окраины с её домишками а-ля Марьина Роща. Сейчас принято ругать советское кино за лакировку действительности.
Но искусство – по большей части – оно во все века демонстрирует идеал, социальное ожидание, грёзу, а не сугубую бытовуху. Голливуд, он тоже чаще всего показывал не трущобы, а лоск. Ибо человек должен созерцать Мечту.
Интересно, что в сцене, где Волька, Женя и Хоттабыч едут в цирк на верблюде, снимали не в Москве, но всё равно …дорисовали высотку – ту, что на Котельнической набережной, работа Дмитрия Чечулина и Андрея Ростковского.
Также дворик, где живёт Волька и его недруг Пилюля, расположен …в Ленинграде, на улице Савушкина. Там показана типичная сталинская малоэтажка – очень похожая, например, есть в московском Измайлово.
Уютная и при том – красивая застройка, созданная для жизни! Имеется в кадре и юг страны – точнее, Сочи. В одной из сцен герои приземляются в санатории имени Орджоникидзе, построенном в конце 1930-х годов по проекту архитектора Ивана Кузнецова.
Ансамбль, созданный в лучших традициях ампира, видится монаршим чертогом, и Хоттабыч принимает сочинский дворец за владение какого-нибудь султана. А в сцене, где персонаж Ефима Копеляна спускается с лестницы, картинка решена в стилистике рококо.
Этот вазон с розами на фоне яркого неба – просто Франсуа Буше по ощущениям. В детстве мне, откровенно говоря, куда как больше нравилась книжка Лагина, тогда как фильм казался открыткой. С возрастом я оценила эту киноработу Геннадия Казанского.
Он показал, какими стали наши города (пусть и частично) всего через десяток лет после войны. Высотные здания и на контрасте с ними – комфортные малоэтажные постройки вселяли уверенность людей в завтрашнем дне. И потом, …это просто красиво!
Галина Иванкина
Комментарий редакции
В этой статье автор анализирует фильм "Старик Хоттабыч" с точки зрения эстетики и архитектуры, изображенной в картине.
Основные выводы:
- Фильм демонстрирует красоту и величие Москвы 1950-х годов – высотные сталинские здания, такие как гостиница "Украина", дом на Площади Восстания, здание МИДа. Это создавало ощущение обновления столицы после войны.
- Несмотря на то, что часть сцен снималась в Ленинграде и Сочи, в кадр все равно попадали сталинские высотки, подчеркивая мощь советской архитектуры.
- Помимо "высоток" показаны также комфортные малоэтажные дома (например, в Измайлово), созданные для нормальной человеческой жизни.
- Фильм демонстрирует не быт, а идеал – то, какой должна быть жизнь в СССР по замыслу его строителей – трудового народа. Это своего рода "соцреализм" в кино.
- В целом картина Казанского создает ощущение уверенности людей в будущем и красоты новой советской архитектуры.