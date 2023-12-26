Киносказку «Старик Хоттабыч» (1956) довольно часто сравнивают с одноимённой книгой Лазаря Лагина. Да, отличий много – хотя бы потому, что первая редакция повести и фильм – это две разных эпохи. Довоенный мир и – послевоенный.

Больше того, есть три варианта текста – 1938, 1953 и 1955 годов. Зачем – так? «Старик Хоттабыч» — это не столько о приключениях Вольки, Женьки да наивного джинна, сколько о рукотворных чудесах, имевших место в Советском Союзе.

Лагин переписывал нюансы по ходу дела. Смысл в том, что волшебства пожилого чародея оказываются неуместны в той реальности, что созидается, творится в СССР. Нажатием кнопки зажигается свет, а экипажи едут под землёй на какой-то неведомой тяге.

Дескать, мы сами (говоря словами другого джинна, уже из «Лампы Аладдина») можем построить дворец и разрушить город, чтобы на его месте тут же возвести мегаполис-новостройку. Вообще, книга событийно гораздо богаче ленты.

Мне же захотелось заострить внимание на эстетической стороне кинокартины. Это – какая-то феерия красот и видов! Собственно, в 1950-х было снято много фильмов, где фон играл чуть не важнейшую роль.

Особенно, если показывали Москву-красавицу. Создавалось ощущение, что, куда бы ни шли персонажи, они везде созерцали какую-нибудь из высоток, а то и две сразу. А можно – три.

Но вернёмся к Хоттабычу. Уже в первых же кадрах мы наблюдаем купание мальчиков в районе Краснопресненской набережной. Они могли бы нырять, где угодно. Ан нет.

Именно с этого места открывается завораживающий пейзаж – гостиница «Украина» Аркадия Мордвинова и Вячеслава Олтаржевского и дом на Площади Восстания – работа Михаила Посохина и Ашота Мдоянца.

Третью высотку – МИД Владимира Гельфрейха и Михаила Минкуса скрывает гостиница, но, если чуть пройти по набережной, она откроется нашим восторженным взорам!

В 1950-х годах выпускалось очень много открыток, где так или иначе обыгрывалась тема высотных зданий – чего бы ни касалась тема, будь то Новый Год или Фестиваль молодёжи и студентов.

Поэтому сосуд с замурованным Гасаном Абдурахманом ибн Хаттабом мог покоиться только там, где можно увидеть два чуда обновлённой Москвы. Далее мы попадаем в квартиру Костыльковых.

Обстановка – не роскошна и при том – респектабельна. К тому же, у них жилплощадь – отдельная, что по тем временам было круто. Следом нас – вместе с героями – заносит на крышу ресторана «Пекин» (оттуда снимали панораму).

Тут мы видим ещё и главное здание МГУ зодчего Льва Руднева – это одна из роскошных доминант столицы, причём по сию пору. Как я люблю этот романтический силуэт в дымке…!

Далее – полёт над Москвой от площади трёх вокзалов к Садовому кольцу, то есть …к центру. Почему? Чтобы не мелькали окраины с её домишками а-ля Марьина Роща. Сейчас принято ругать советское кино за лакировку действительности.

Но искусство – по большей части – оно во все века демонстрирует идеал, социальное ожидание, грёзу, а не сугубую бытовуху. Голливуд, он тоже чаще всего показывал не трущобы, а лоск. Ибо человек должен созерцать Мечту.

Интересно, что в сцене, где Волька, Женя и Хоттабыч едут в цирк на верблюде, снимали не в Москве, но всё равно …дорисовали высотку – ту, что на Котельнической набережной, работа Дмитрия Чечулина и Андрея Ростковского.

Также дворик, где живёт Волька и его недруг Пилюля, расположен …в Ленинграде, на улице Савушкина. Там показана типичная сталинская малоэтажка – очень похожая, например, есть в московском Измайлово.

Уютная и при том – красивая застройка, созданная для жизни! Имеется в кадре и юг страны – точнее, Сочи. В одной из сцен герои приземляются в санатории имени Орджоникидзе, построенном в конце 1930-х годов по проекту архитектора Ивана Кузнецова.

Ансамбль, созданный в лучших традициях ампира, видится монаршим чертогом, и Хоттабыч принимает сочинский дворец за владение какого-нибудь султана. А в сцене, где персонаж Ефима Копеляна спускается с лестницы, картинка решена в стилистике рококо.

Этот вазон с розами на фоне яркого неба – просто Франсуа Буше по ощущениям. В детстве мне, откровенно говоря, куда как больше нравилась книжка Лагина, тогда как фильм казался открыткой. С возрастом я оценила эту киноработу Геннадия Казанского.

Он показал, какими стали наши города (пусть и частично) всего через десяток лет после войны. Высотные здания и на контрасте с ними – комфортные малоэтажные постройки вселяли уверенность людей в завтрашнем дне. И потом, …это просто красиво!