ЖЗЛ: Лагин Л.И. Старик Хоттабыч — старая советская сказка из детства

Но сначала вкратце напомним жизненный путь писателя, потому что его биография тесно переплетается с его творческим кредо.

Каждый советский ребёнок мечтал, что однажды к нему явится джинн, исполняющий заветные желания с помощью волшебной бороды. Наверняка многие завидовали Вольке Костылькову, ведь этот мальчик умудрился прокатиться на ковре-самолёте и съесть бесплатное эскимо. Старик Хоттабыч стал культовым литературным героем, книгу Лазаря Лагина дети любили не меньше, чем приключения Буратино или же сказку о Чебурашке и крокодиле Гене. Но задумывались ли мы в детстве, что хотел писатель донести до своих читателей, в чём смысл данной литературной сказки?

Книгу «Старик Хоттабыч» знаменитого советского писателя Лазаря Лагина (04.12.1903 — 16.06.1979), уроженца Беларуси, читал, наверное, каждый представитель старшего поколения. А если и не читал, то уж точно смотрел одноименное кино. Даже если не смотрел, то слышал название. Так что, если спросить — «Знаете ли вы, кто такой Хоттабыч?», ответ будет утвердительный. В чём же заключается популярность данного персонажа?

«У советских собственная гордость» — писал когда-то Владимир Маяковский. Сказок это тоже касалось. Был советский Пиноккио — Буратино, советский Дулиттл — Айболит, советский Волшебник Оз — Волшебник Изумрудного города… Ну, а советского джинна нам подарил писатель по имени Лазарь Иосифович Лагин.



КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ЛАЗАРЯ ЛАГИНА

На самом деле он не Лагин, а Гинзбург. Из имени и фамилии — ЛАзарь ГИНзбург — получился литературный псевдоним.

Родился наш герой 4 декабря 1903 года в белорусском городе Витебске в бедной еврейской семье. Сразу после окончания школы 16-летний Лазарь отправляется на гражданскую войну, через год вступает в Коммунистическую партию (тогда РКП (б)), а уже после (!) — в комсомол. Что, в общем-то, неудивительно, если учесть, что комсомольская организация возникла позже партийной. По сути, Лагин этот самый комсомол на Беларуси и создавал.

Молодой Лагин

Дальнейшая карьера Лагина складывается не менее бурно и цветасто. Он начинает публиковаться в газетах с очерками и стихами, затем — поступает в Минскую консерваторию на отделение вокала, но из-за трудностей с теорией музыки бросает обучение.

В 1924 году Лагин уже в Москве, где оканчивает Институт народного хозяйства по специальности «политэкономия». Какое-то время Лагин служит в Красной армии. И, наконец, в 1930 году полностью погружается в литературную деятельность.

Карьера его постепенно идёт вверх. С 1934 года Лагин — заместитель главного редактора журнала «Крокодил», с 1936-го — член Союза Писателей, а в 1938-м выходит его сказка про Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба…

Отдельным изданием «Старик Хоттабыч» вышел в 1940 году.

Лазарь Лагин на флоте

Вскоре началась война, и Лазарь Лагин не стал отсиживаться в тылу. Он оборонял Одессу и Севастополь, а закончил свой военный путь в Румынии в составе Дунайской флотилии. В битвах с фашистами он использовал не только оружие, но и свой литературный талант, сочиняя военные песни и язвительную сатиру.

По окончании войны Лагин возвращается корреспондентом в «Крокодил», пишет сатирические «Обидные сказки» и несколько романов в стиле «социальной фантастики». Именно за фантастический роман «Остров Разочарования» ему присуждают Сталинскую премию. Кстати, лучшим из своих произведений Лагин считал роман «Голубой человек», о том, как ученик истфака МГУ попадает в прошлое и участвует в зарождении революционного движения.

Но ни одна из книг писателя не могла превзойти популярностью его сказку Старик Хоттабыч.

И вот в 1955 году Лагин выпускает новую редакцию своей сказки. В результате, объём книги Старик Хоттабыч вырос, чуть ли, не вдвое. Одни сцены были добавлены, другие сильно изменены, третьи — просто убраны. Но с 1999 года стало правилом издавать Старика Хоттабыча в редакции 1938 года. Как читателю сделать выбор между двумя вариантами сказки трудно: у каждой есть свои достоинства и недостатки.

Мы остановимся на анализе первоначального варианта (1938).

В ЧЁМ ТАИНСТВО СКАЗКИ СТАРИК ХОТТАБЫЧ?

«Не знаю, обращал ли кто-нибудь внимание на поразительные совпадения в повести с другим произведением, созданным примерно в то же время.

Я имею в вид «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова.

Прочитанный под этим углом «Старик Хоттабыч» даёт повод для раздумий.

В обоих случаях в абсолютно материалистической Москве оказывается персонаж, наделённый сверхъестественным могуществом. Ему не страшен человек с ружьём (маузером), олицетворяющий власть. Да и само всесилие этой власти кажется иллюзорным» (Из статьи Г. Алюнина «Сказка ложь, да в ней намёк»).

Старик Хоттабыч — книга таинственная. И не только потому, что на её страницах происходят совершенно невероятные события, но и потому, что в ней без всякого сомнения говорится больше, чем написано (аналогичная ситуация и в книге Н.Носова Незнайка на Луне, читайте нашу статью — http://inance.ru/2016/11/neznaika-na-lune/).

Взять того же Хоттабыча, кто он такой?

— Что же здесь неясного? — удивится всякий, кто в детстве читал книгу писателя Лагина. — Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб — дитя арабского Востока, мусульманин. Имя арабское, одежда арабская, Аллаха поминает… Кстати, и в кувшин его на три с лишним тысячелетия заточил могущественный повелитель Сулейман ибн Дауд. Тоже араб, надо полагать!

Вот здесь, как говорят юные читатели, первый «затык»: исламу на сегодняшний день чуть больше четырнадцати веков. Ни о каком Сулеймане три тысячи лет назад никто слыхом не слыхивал, зато всем был известен блистательный Соломон, строитель Иерусалима и сын израильского царя Давида.

«Затык» первый, но не единственный. Вот следующий! Вспомним сцену в цирке. Заклинание, которое произносит Хоттабыч, помните? Звучит оно непроизносимо «лехододиликраскало», значение его для нашего слуха непонятно. Для арабского, надо сказать, тоже. Зато религиозные евреи, с легкостью разбив эту словесную кучу-малу на отдельные слова, ещё и пропеть её сумеют!

«Лехо доди ликрас кало», — затянут они пятничным вечером, встречая приход субботы. И будет это первой строкой иудейского литургического гимна.

«Иди, мой друг, встречай свою невесту» — вот что выкрикивал Хоттабыч в 1938 году и до сих пор поют иудеи пятничным вечером. А невеста — она суббота и есть!

Знали ли редактор газеты «Пионерская правда» и советские цензоры, что это за «лехо…» такое, сказать сегодня сложно. Тем не менее публикация повести была, хотя при этом сам идиш тогда только что вычеркнули из числа государственных языков и удалили с герба Белорусской ССР…Стоит отметить, что интеллектуальный профессионализм литераторов и редакторов того времени был достаточно высок, поэтому, как сегодня пишет пресса, что редакторы не знали идиша и потому пропустили сказку в печать, вероятность низка.

Наверно, подоплёка была в другом — не забываем, что это был 1938 год, напряжённые отношения с Германией, где начинались гонения на евреев.

Но продолжим про писательские намёки в сказке.

Писатель, словно не чувствуя опасности, продолжает подавать нам тайные знаки.

Ещё прежде, чем выкрикнуть диковинное заклинание, Старик Хоттабыч выдергивает из бороды 13 волосков, и рвёт их на мелкие части: без них волшебство не работает. Но почему именно 13? Не стоит говорить, что это случайность! Может быть потому, что джинн — это нечистая сила? Хотя ни о каких чёрных деяниях здесь речь не идёт.

Наоборот, чуть раньше Старик Хоттабыч, увлекшийся своим всемогуществом и очистивший цирк от оркестрантов, артистов и зрителей, сейчас, по просьбе Вольки, возвращает на свои места разбросанных по четырём сторонам обитаемого мира жертв своего тщеславия. То есть совершает благое дело — как раз с помощью диковинного заклинания и этих самых 13 волосков!

Ну и кому число 13 помогает делать добрые и полезные дела? В христианской цивилизации оно приносит одни несчастья: не зря же называют его чёртовой дюжиной. У мусульман 13 никак не выделено из ряда других чисел. И только у иудеев оно счастливое: и разрозненные части соединяет в целое, и утраченную гармонию восстанавливает. Вот старый джинн и вырывает ровно 13 волосков — и в мгновение ока все разбросанные по миру люди снова оказываются вместе под куполом цирка. Раздаются оглушительные аплодисменты, и утраченная гармония перестает быть утраченной.

У Лагина по книгам рассыпаны имена и названия, корни которых лежат в иврите, и события, имеющие начало в еврейских традициях. При этом упрятаны они не хуже, чем происхождение Хоттабыча.

Заметки на полях Когда Лазарю исполнится тринадцать лет, родители соберут гостей на бар-мицву — праздник взросления. Нынче мальчикам по такому случаю дарят деньги, раньше дарили книги. Книг, как и гостей, будет много. Одну из них — незадолго до этого изданный в России «Медный кувшин» англичанина Ф. Энсти — Лазарь немедленно выделит из общего числа. Глядя с дистанции в век, понимаешь до чего вовремя оказалась эта книга в руках у мальчика. Взросление совпадёт с началом его увлечением Востоком. Через четыре года, когда только что окончивший школу Лазарь вместе с родителями будет вынужден бежать в Москву от погромов, учинённых в Минске польскими легионерами, он познакомился с писателем Шкловским. Тот поинтересуется, что юноша читает, и услышит в ответ: сказки «Тысячи и одной ночи». Ещё через семь лет будущий автор книги Старик Хоттабыч будет увлечённо пересказывать всё те же сказки, сидя у постели больного мальчика. А ещё десять лет спустя этот мальчик станет прообразом Вольки ибн Алёши.

ЗАЧЕМ ЛАГИН ШИФРОВАЛ СВОИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ?

Так зачем, в самом деле, писатель «шифровал» свои произведения, прятал в них тайные отсылки к запрещённому языку? И всё это в «безжалостной» к людям стране в годы так называемого «Большого террора», пропагандируемого сегодня либералами и Западом?!

Еврейские коды — письменные, культурные, иудейские и каббалистические (таких у Лагина тоже немало) — вовсе не фига в кармане для Советской власти, а связь с детством и с юностью. Связь с Минском. В разнонациональной Москве не звучал ни идиш, ни иврит. Там ничто не напоминало о традициях, которыми было наполнено детство мальчика из черты оседлости.

Да и не сподобился бы Лагин на фигу Советской власти! Он был глубоко советским человеком, свято верящим в идеалы справедливости, которые в то время многим не казались ни дикими, ни недостижимыми. И вера эта у него тоже из Минска — здесь он вступил в партию, здесь руководил еврейским бюро белорусского комсомола, здесь создал газету «Красная смена» (прародительницу «Чырвоной змены»).

Просто, когда Лагин писал детскую сказку, в нём говорило его детство. То, без чего писатель перестает быть писателем, так же как и любой человек не может быть Человеком, если в его душе отсутствует связь с детством.

«Детство есть та великая пора жизни, когда кладётся основание всему будущему нравственному человеку — сказал великий русский педагог Н.В.Шелгунов (1824 — 1891)».

Но данная сказка является не только литературной, но и фантастической.

КАКАЯ ФАНТАСТИКА НУЖНА ЧИТАТЕЛЯМ?

Фантасты как-то не задумываются, позволяя героям своих произведений добиваться определённых целей, чаще всего сводящихся к личному благополучию или достижению мира во всём мире (пример тому — фильмы Голливуда). Лазарь Лагин взглянул на данную ситуацию иначе — представленный им Старик Хоттабыч оказался могущественным созданием, способным изменять реальность, но вместе с тем он был перегружен устаревшими представлениями о действительности, возвращения которых никто из ныне живущих не пожелает.

С первых страниц читателю становится ясно — добра от Хоттабыча ждать не приходится. От него более вреда, нежели пользы. Разумеется, открой сосуд кто-нибудь другой, имеющий в жизни иные, корыстные, убеждения, не пропитанные советской повседневностью, умения джинна такому человеку обязательно бы пригодились. Пионеру же Вольке джинн был без надобности, лишь обуза, которую придётся воспитывать, показывая ему на личном примере, как следует поступать в том или ином случае. Ежели нет соблазнов у человека, то и джинн такому без надобности: всем всё доступно в равной степени, никто не заботится о личном благосостоянии, у людей есть работа, они не знают нужды. Именно таким рисует перед читателем Лазарь Лагин Советский Союз. Даже нищим не подашь, поскольку нищих в стране нет.

Так можно ли изменить мир к лучшему, имея для того соответствующие возможности? На примере Старика Хоттабыча становится ясно, что нам только мнится идиллия сегодняшних дней, должная быть глубоко противной жившим в прошлом и кому предстоит жить в будущем.

Именно данную истину предлагается вынести в качестве главной идеи произведения Лазаря Лагина. Не нужно стараться подстраивать чужие нравы под свои представления о должном быть, иначе те, чей быт мы постараемся изменить, окажут не менее разрушительное влияние на наш собственный уклад.

Что мы и ощутили в период правления Горбачёва — Ельцина, когда наши либералы выбрали в роли джинна (Старика Хоттабыча) коллективный Запад.

Заметки на полях Образ джинна требует некоторого разъяснения. Джинны — герои арабской мифологии, чаще всего выступавшие в роли, аналогичной более привычным нам бесам или чертям. В западной культуре джинны получили популярность после выхода сборника сказок «Тысяча и одна ночь». В мифах существовало четыре вида джиннов: повелевающие огнём злобные ифриты, жестокие оборотни гулы, всемогущие рациональные мариды и слабые силы. Джинны жили в параллельном мире, куда люди не могли попасть. Даже в переводе слово «джинн» означает «скрытый».

Старик Хоттабыч был маридом — эти высшие джинны могли быть как злыми, так и добрыми, были способны предсказывать будущее и помогать в достижении целей.

Выглядели они как высокие бледные люди с белыми бородами, умели выпускать огонь из ноздрей и превращаться в эфирные летучие существа. Но именно мариды часто становились пленниками разных предметов: например, кольца или лампы — в сказке про Алладина или бутылки — в истории с Хоттабычем.

Исламский пророк и иудейский царь Сулейман ибн Дауд, которому Хоттабыч служил и был рабом его кольца, более известен как царь Соломон.

Он обладал необычайной мудростью, умел разговаривать с животными, управлять ветром и обладал властью над всеми существами, включая джиннов. Братья Хоттабовичи не захотели больше быть под властью Сулеймана, за что и были наказаны заточением в бутылки.

Кстати, в биографии Хоттабыча много исторических несуразностей. В сказке джинн является мусульманином и поминает багдадского халифа Гаруна Аль-Рашида — реального исторического деятеля и одновременно героя сказок «1001 ночи». Однако, если в бутылку джинна заключил ещё Соломон, то Старик Хоттабыч не мог исповедовать ислам, появившийся гораздо позже, и уж тем более не мог знать Гаруна.

Кстати, о халифах. В Иерусалиме и сегодня можно увидеть площадь Омара ибн-Хаттаба. Так звали ещё одного прославленного и арабского халифа (585 — 644), которого лично обратил в ислам сам пророк Мухаммед.

И вот что говорит Л. Лагин о Старике Хоттабыче:

«По понятию джиннов из старинных волшебных сказок и тех, чьи желания они в этих сказках выполняли, это и было самое полное человеческое счастье, о котором только и можно было мечтать.

Сотни и сотни лет прошло с тех пор, как впервые были рассказаны эти сказки, но представления о счастье долго ещё связывались, а в капиталистических странах у многих людей и по сей день ещё связываются с сундуками, битком набитыми золотом и бриллиантами, с властью над другими людьми (выделено нами).

…Ну, а что, если бы такой джинн да вдруг попал в нашу страну, где совсем другие представления о счастье и справедливости, где власть богачей давно и навсегда уничтожена и где только честный труд приносит человеку счастье, почёт и славу?».

КАК ТРАКТУЮТ СКАЗКУ СОВРЕМЕННЫЕ «СЕРЕБРЕННИКОВЫ»

Прошло время. Умер 16 июня 1979 года Лазарь Лагин. Распался Советский Союз.

Кадр из к-ф «Хотт@быч» 2008 года

В фильме «Хотт@быч» 2006 года уже нет идейных бессеребреников, а джинн — прожжённый и брутальный циник.

Наталья Лагина ( дочь писателя)

«Мне удалось запретить несколько экранизаций, но когда я увидела этот фильм, я была в обмороке. Там осталось только имя отцовского персонажа и то, что он вылез из бутылки. Ну так придумайте своего «Похабыча», а не спекулируйте на бренде. Не может старик Хоттабыч из детской книжки интересоваться бабами с титьками в телевизоре и ходить «отлить», говорить через каждое слово «офигеть».

Трудно что-либо добавить к этим словам. Но, хочется надеяться, что приключения советского Хоттабыча не закончились с советской эпохой. Книга-то, всё равно интересная, поучительная и будем надеяться, что современному поколению она также будет интересна и полезна.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В 1979 году всесоюзная студия грамзаписи «Мелодия» выпустила пластинку с мюзиклом композитора Г. Гладкова «Хоттабыч». И запели герои известной повести-сказки голосами популярных актёров М.Боярского, Л. Гурченко, И. Муравьевой…

Лазарю Иосифовичу Лагину уже не пришлось увидеть пластинку. Его не стало 16 июня 1979 года. В Москве на улице Черняховского стоит дом, приметный мемориальной доской с надписью «Здесь жил писатель Константин Симонов…». В этом же доме последние годы жил и Лазарь Иосифович Лагин. Правда, мемориальной доски, свидетельствующей об этом, до сих пор нет.

Странно и обидно… Почему-то есть доска Солженицыну, против творчества которого большинство нашей страны, но нет памятной доски писателю, сказку которого любят все поколения как в России, так и на постсоветском пространстве.

В Беларуси, в Витебске есть декоративная скульптурная композиция у кукольного театра «Лялька», памятник старику Хоттабычу. Белорусы чтят своих знаменитых людей, оставивших след как в советской культуре, так и в белорусской.

Не пора ли и нам отдать должное нашим любимым писателям, которые в своих произведениях провозглашали Справедливость, ставить памятники таким как Лагин, а не Солженицыну.





ИАЦ

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