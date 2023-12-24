О чем нам ЗАПРЕЩЕНО говорить
Скандальные, развращающие сериалы и шоу, понижающие систему культурных и нравственных ценностей – следствие деятельности внедренных в российскую систему культуры и образования демонических теневых надгосударственных сил, направленных на уничтожение Человечности в людях и человечества в целом.
12+
Все запрещенные к показу на телевидении фильмы и ролики проекта «Общее дело» на сайте: общее-дело.рф
00:01:24 Виды цензуры в различных сообществах.
00:08:40 Теневой контроль в нашей культуре, образовании, СМИ.
00:14:41 Предназначение человеческой жизни.
00:23:14 Силы, противостоящие благополучию общества.
00:41:04 Негативный отбор: почему Толкунову внесли в черный список?
00:47:04 Внегосударственная цензура: практика заговора.
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Виктория Ахметова: журналист, ведущая канала «Перехват управления»
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Комментарий редакции
В данной лекции Александр Усанин затрагивает следующие основные тезисы:
1. В России существует скрытая цензура со стороны надгосударственных структур, которые контролируют информационное пространство. Они следят за тем, чтобы в СМИ и на ТВ не появлялась полезная для людей информация, пропагандирующая здоровый образ жизни и трезвость.
2. Многие известные деятели шоу-бизнеса являются членами сатанинских культов и проходят ритуалы посвящения, включающие публичное унижение. Это делается для шантажа и контроля.
3. Людей целенаправленно превращают в потребителей и развращают через СМИ и культуру. Герои фильмов и сериалов показывают негативные модели поведения.
4. Государственные структуры, которые должны бороться с наркотиками и алкоголизмом, не всегда работают эффективно и зачастую имеют агентов влияния, подрывающих их работу.
5. Свобода слова часто подавляется, людей, которые говорят правду и пытаются противостоять системе, закрывают и запрещают.
Вывод: по мнению лектора, общество находится под влиянием деструктивных сил, которые контролируют информационное пространство и используют СМИ и культуру для манипулирования и развращения людей. Необходимо противостоять этому заговору и бороться за правду и традиционные ценности.