«Сегодня день рождения величайшего режиссера всей планеты, а не только России – Андрея Арсеньевича Тарковского. Отметили ли мы достойно его 90-летие? Нет. Не было бюджета, ничего не было. Минкульт вообще не отмечает даты великих русских соотечественников. Ни Белова Василия Ивановича, ни Распутина… никого! В нашей стране возник Культурный фронт России, не по разнарядке сверху, а по требованию времени. За короткий срок открыто 60 отделений в регионах, где состоят лучшие представители национальной культуры. В Чите прошел первый форум Культурного фронта, на котором работники культуры со всего Забайкалья заявили о своем желании работать над законом о культуре. Наблюдаем многолетние вялотекущие попытки разработать такой закон, и попытки либеральных сил лишить государство возможности влияния на культурный процесс.

Четвертого апреля, в юбилей русского режиссера Андрея Тарковского, в Госдуме состоялось важное выступление актера, кинорежиссера, члена Союза писателей России, народного артиста и депутата Николая Бурляева . Констатировав близкое к смерти состояние великой русской культуры, в которое ее загнали дельцы и идейные либералы из Минкульта, режиссер назвал несколько шагов которые, по его мнению, могли бы повернуть новое поколение и всю страну в русло традиционных ценностей. Считаем важным привести речь Бурляева практически без сокращений.



Культурный фронт России готов помочь форсировать создание данного закона, фундаментом которого должны стать Указы президента «Об основах гос. культурной политики», «Об основах нацбезопасности» и т.д.



Добиться исполнения этих Указов мы сможем лишь при реорганизации министерства культуры и качественного изменения его руководящего состава.



Необходимо преображение этого ведомство, которое на протяжении трех десятилетий функционирует по установке одного из бывших министров: «Культуру нужно подвинуть на панель».



Минкультуры должно быть очищено от чванливой, латентной русофобии, пренебрежения к традиционным духовно-нравственным ценностям. Пора остановить разрушительную практику уничтожения оркестров, театров и других творческих коллективов, утверждающих традиционные ценности.



Необходимо навести порядок в кадровой политике Минкульта, системно внедряющего на руководящие посты культурных либералов, тормозящих традиционные проекты, изгоняющих из культуры мастеров, оберегающих традиции.

Необходимо восстановить вертикаль власти, подчинение всех управлений и культуры страны единому центру.



Учитывая стратегическое значение культуры страны для нацбезопасности, необходимо ввести пост зампредседателя Правительства РФ за все, что касается вопросов культуры.



Министр культуры должен нести ответственность за исполнение основ гос. культурной политики.



Пора прекратить практику внедрения в сознание народа ложного понятия т.н. «современного искусства»: постмодернизма, авангарда, бездарных квадратов, треугольников и параллелепипедов, о которых однозначно высказывались выдающиеся творцы русской культуры.

Необходимо пересмотреть пагубный Указ об акционировании и приватизации кинематографа. Кино и телевидение – духовно-стратегический инструмент государства, формирующий поколения. Экран – серьезное оружие, которое не может быть бесконтрольным.



Необходимо создать государственный комитет по кинематографии, телевидению, интернету и рекламе. Пора возобновить государственное производство фильмов – на Мосфильме, Ленфильме, со 100% финансированием всего кинопроизводства. А не только то, что сегодня предложено для детского кинематографа.



Необходимо упразднить департамент управления делами и инвестициями минкульта, занимающийся стройками, его сомительная деятельность привела ко множеству уголовных дел.



Минкульт должен выступать в качестве заказчика, а строительством должен занимать Госстрой – это логично.



Работа экспертных советов покрыта мраком и неизвестностью. Никто не знает, почему и за что они голосуют. И не секрет, что в конечном итоге все решает высшее руководство Минкульта.



Тревожный состав экспертного совета в Минкульте, в котором преобладают либеральные персонажи, десятилетиями безраздельно царствующие в литературе. Пора провести объективный анализ работы этих экспертных советов за 10 лет.



А Общественный совет при Минкульте не пользуется расположением чиновников, не понимающих значение важнейшего института – моста между гражданским обществом и властью.



Множество картин, поддержанных Минкультом, не вышли на экран. В отношении множества студий были возбуждены уголовные дела.



К стыду возрождающейся России культура у нас сегодня остается на последнем месте с мизерной болей 0,6% от ВВП. При таком отношении сложно говорить о каком-то возрождении культуры.



Просим всех помочь добиться выделения на культуру в будущем году не менее 3%. Культура очень ждет этих средств, погибают очень многие памятники.



И закон о культуре должен наконец помочь вывести эту сферу из унизительного рыночного болота бездуховности, пошлости, развлечения – возвысить культуру до судьбоносного для нашего государства уровня, обеспечивая нацбезопасность, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие граждан страны.

Уважаемый Вячеслав Викторович! Просим вас поручить Комитету по культуре во взаимодействии с Культурным фронтом России подготовить законопроект о культуре и представить его на рассмотрение Госдумы. Возродим культуру – возродится Россия!», – завершил эмоциональную речь Бурляев обращением к спикеру ГД.

Вячеслав Володин отреагировал: «Правильно было бы, чтобы профильные комитеты обратили внимание на эту тему. Министров назначает Госдума, так что в этом плане должен быть другой разговор. И в этом плане надо добиваться ответов на вопросы, которые мы ставим. Они носят содержательный характер, не лозунговый».

Между тем, Бурляев затронул ключевую для будущего и нацбезопасности страны тему, потому что с тем культурным кодом, который делает для молодежи Минкульт, очень тяжело говорить с ней о настоящем патриотизме и вдохновлять на боевые подвиги. А мы сейчас находимся в состоянии горячей войны, если кто забыл.

И очень важная новость в тему, о которой надо трубить на каждом углу – в Москве продолжается уничтожения Центра русской культуры и уникальной Детской народно-певческой школы.



Тему еще в конце прошлого года поднимал скрипач и общественник, ставший членом Общественной палаты РФ Петр Лундстрем. «То, что абсолютно безнаказанно делают сейчас некоторые чиновники с вполне конкретными именами и фамилиями с нашей культурой больше невозможно выносить. Есть какой-то предел.



В ходе «оптимизации», проводимой Департаментом культуры города Москвы и, по его мнению, «направленной на совершенствование финансовой и хозяйственно-административной деятельности», уничтожен Центр русской культуры и уникальная Детская народно-певческая школа под руководством Народного артиста России, популярного исполнителя русских народных песен Владимира Девятова.



Сам Владимир Девятов, основатель одноименного Центра и Школы, уволен по сокращению. Преподаватели Школы – специалисты ведущих ВУЗов России, имеющие уникальный опыт, тоже уволены.



Дети, которые занимались русским народным пением много лет, собирались поступать в РАМ им. Гнесиных, оказались на улице. Творческий коллектив расформировывается, большая часть административных сотрудников уволены.



В эти тяжелые дни, когда по всему миру прокатывается волна русофобии, запрещают русских писателей, русских композиторов, сносят русские памятники, запрещают говорить по-русски, вообще стараются стереть с лица земли всё русское, в эти дни приверженность к русским традициям, русской культуре особенно важна.



И вот, в Москве, в столице нашей Родины, закрывают уникальный Центр русской культуры и Школу русского народного пения! А ведь 2022 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом сохранения традиционной культуры (Указ № 745 от 30.12.2021)», – отмечал Лундстрем.

Сейчас по факту ликвидации Центра русской культуры идет судебное разбирательство, но перспектив в нем не видно.



Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека Кирилл Кабанов указал на странные приоритеты столичных властей:

«Содержание ответа Департамента культуры г. Москвы, полученного ранее в СПЧ, по ситуации вокруг закрытия в Москве детской народно-певческой школы при Центре русской культуры и искусства под управлением В. Девятова, похоже, не соответствовало действительности.



Эту уникальную школу национального русского творчества деятели от столичной культуры, судя по всему, решили "слить" изначально. Не удивлюсь, что эта операция по "модернизации" была кем-то специально задумана.



Бюрократическая система такова, что у любого решения есть свои имена и фамилии.



Варварское уничтожение очагов традиционной русской культуры особенно на фоне создания в центре Москвы таджикского культурного центра (для него помещение удивительным образом нашлось) или сверхпроекта по созданию мусульманского культурно-образовательного центра на месте православной святыни является, похоже, уже устоявшимся трендом.



Хотя это полностью противоречит тому, о чем постоянно говорит Президент – о сохранении нашей традиционной культуры и культурной самоидентификации, наших устоев. О сложившейся ситуации конечно надо пытаться проинформировать Главу государства».

Однако у главы государства, разумеется, есть более важные государственные дела, а культурная политика РФ, тем временем, продолжает пробивать очередное дно.



Пора прислушаться уже к крику души Бурляева и его коллег, искренне радеющих за русскую культуру.



Тем более, что все реальные предложения по выходу из кризиса были четко озвучены – а Дума вполне вправе отправить в отставку и главу Минкульта, и цифросектанта Шадаева, и вообще все бездарное правительство Мишустина во главе с ним самим. Могут, но отчего-то не делают.

РИА Катюша

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