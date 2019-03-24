Не потребовать ли нам репарации с Польши?

В очередной раз пришла беда откуда не ждали. На этот раз отличился наш бывший союзник по «социалистическому лагерю» — Польша. Организация «Коалиция польских патриотов и христиан» разместила на сайте американского Белого дома петицию, призывающую Дональда Трампа помочь Польше получить контрибуцию с Германии и России. По мнению авторов, Польша до сих пор не получила «справедливой компенсации за зло, причиненное немецкими и русскими агрессорами».

Надо сказать, что сладкий запах больших репараций давно бередит умы польских патриотов. В 2017 году премьер-министр Польши Беата Шидло уже выступала с инициативой немного подоить Германию. Правда, в Германии к этому отнеслись довольно скептически и идею не поддержали, но запах, этот тревожный, сладкий запах больших денег никуда не исчез из польского политического и ментального пространства.

С точки зрения международного права претензии Польши на репарации от Германии довольно слабы. Дело в том, что Польская Народная Республика уже получала их по результатам Второй мировой войны. По соглашению стран-победителей ей причиталось целых 25% от репараций, полученных Советским Союзом. Но в 1953 году Варшава от своей доли отказалась (вслед за СССР). И можно как угодно трактовать причины этого отказа, но факт остается фактом – для международного права претензии Польши к Германии выглядят как-то особенно безосновательно.

А вот выдвижение подобного требования к России – дело сравнительно новое. И в контексте нынешней русофобской политики Запада их нельзя назвать совсем уж безобидными: денег гордые потомки нищей шляхты, конечно, не получат, но из этого вполне получится сделать несколько досок в заборе, которым пытаются огородить Россию. И удивляться тому, что какой-нибудь Международный трибунал в Гааге может принять решение в пользу поляков, я бы не стал. Тем более что мы сами даем повод к подобным выпадам против себя, признавая международные соглашения и судебные решения приоритетными по отношению к собственному законодательству.

То есть это не просто плевок в сторону Москвы, а плевок потенциально ядовитый. И реагировать на это нужно соответственно, без излишнего благодушия.

Разумеется, в России уже отреагировали на данную инициативу. Вспомнили и про 600 тысяч советских солдат, отдавших свои жизни за освобождение Польши, и про совместную борьбу с гитлеровцами, да и про юридические аспекты проблемы упомянуть не забыли. Сенатор Алексей Пушков даже призвал поляков «побояться Бога». Но давайте будем откровенны: подобная риторика вряд ли кого-то заставит задуматься, и уповать только на неё нам, конечно, не стоит.

Для начала нам стоило бы вспомнить, что до 1 сентября 1939 года Польша де-факто была союзником Гитлера и даже принимала участие в разделе Чехословакии. Также Польша решительно выступила против возможной помощи Чехословакии со стороны СССР, пообещав в случае чего просто сбивать советские самолеты, следующие в направлении ЧСР. Фактически после этого вопрос о большой войне был решен, и сама Польша стала её первой жертвой: Гитлер, получив Судеты и довольно мощную по тем временам промышленность Чехословакии, а также «подкормив» за счет словацких земель своего союзника Венгрию, окончательно убедился в том, что остановить его на европейском континенте не сможет никто. Хотя, как показала история, в этом он ошибся, но убедиться в этом весь мир смог только ценою огромных жертв.

Итак, мы должны для начала как можно активнее поднимать тему польского участия в разжигании Второй мировой войны и, соответственно, переоценки её ответственности. Раз уж современная Польша не считает себя преемницей ПНР, которую презрительно называет «советской колонией», то значит, она преемница той самой Польши, которая заигрывала с Гитлером и ставила палки в колеса Советскому Союзу, который был готов бросить вызов немцам ещё в 1938?.. Хорошо, принято. Но в таком случае именно России стоило бы выдвинуть требования к Польше! Думаю, с учетом процентов триллион долларов нас устроит – мы ведь не злодеи какие…

В принципе, можно было бы приветствовать любые шаги, направленные на избавление нашего народа от привитого ему комплекса вины. Мы, видите ли, и перед поляками виноваты, и перед грузинами, и перед всей Средней Азией, и дальше до бесконечности – если всех перечислять, пальцев не хватит. А когда пытаешься объяснить, что без русских не было бы никакой Грузии, а была бы ещё одна турецкая провинция, и грузин массово записывали бы в турки и запрещали говорить на родном языке, не верят. Почему-то там считают, что Тбилиси был бы чем-то вроде второго Парижа…

Армении без русских просто не существовало бы. Вообще. Разве что где-нибудь в окрестностях Сан-Франциско, да и то без подпитки с Кавказа все армянские диаспоры уже, скорее всего, начисто бы ассимилировались. Азербайджан наверняка был бы провинцией Ирана. Как, кстати сказать, сейчас частично и есть: значительная часть этнических азербайджанцев проживает сейчас на территории Ирана и ни о какой независимости не ведет даже и речи.

К сожалению, наша ментальность мешает правильному осмыслению истории и нашей собственной роли в ней. Ведь, по утверждению разных ловких манипуляторов, «история не имеет сослагательного наклонения». А раз так, её становится невозможным и анализировать, ведь анализ построен на сослагательном наклонении — чуть менее, чем полностью. Вот и живем в рамках навязанных нам русофобских клише, не в силах даже взглянуть трезвым взглядом на собственную историю.

И стоит ли удивляться тому, что разного рода «польские патриоты и христиане» отлично пользуются этой нашей слабостью?

Нам действительно очень не хватает более честного, наступательного, даже немного агрессивного подхода к решению разного рода международных проблем и вызовов. Мы все боимся кого-то обидеть, все думаем, что мы, наверное, сами в чем-то виноваты, ведь дыма без огня не бывает…

Да, дыма без огня не бывает. Но глаза от него слезятся обычно не у того, кто этот огонь разжег, а у того, в чью сторону дует ветер. И сейчас, когда тлеющие головешки старых обид активно раздувают наши враги, нам в глаза не только дым попадает, но уже и искры с угольками.

Нам очень нужно научиться обижаться. Не бормотать бесконечные мантры о прагматизме, рациональности, необходимости быть взрослыми и умными, а именно обижаться. Чтобы те, кто задумал демонтировать очередной памятник русским солдатам, четко понимали: Москва эту пилюлю молча не проглотит и ответит так, что их собственные памятники могут попадать.

Ну а пока этого нет, мы так и будем прагматично смотреть, как от нас требуют репараций, называют оккупантами, унижают русское население и всячески демонстрируют свое презрение разного рода «патриоты» с окраин некогда великой империи. Смотреть и верить в торжество международного правосудия.

Нет, правда, а что нам ещё остается?

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102010